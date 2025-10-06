µÕÌÜ¤Î¥é¥Õ¡¢²ÖÆ»¤Ï¤É¤¦ÂÇ¤Ä¤Î¤¬Àµ²ò¡©ÃË»Ò¥×¥í¤¬²òÀâ
¥¯¥é¥Ö¤ä¥Üー¥ë¡¢ÃÆÆ»·×Â¬µ¡¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¤¥ó¥°¥Çー¥¿¤ÎÊ¬ÀÏ¤âÆü¡¹¿Ê¤ß¡Ö¹½¤¨Êý¡¢¿¶¤êÊý¡¢ÂÇ¤ÁÊý¡×¤âÆü¡¹¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎºÇ¿·¤ÎÍýÏÀ¤ò³Ø¤Ó¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ò¾åÃ£¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¼ã¼ê¥³ー¥Á¤¬¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¡¢¥Ð¥ó¥«ー¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î〝º£¤É¤〞¤Î¾åÃ£Ë¡¤ò¥ì¥Ã¥¹¥ó¡ª
¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥³¥ì¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸·Áª¤·¤¿¡Ø50¡Ù¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤Î´ó¤ëµ»¡¢Æþ¤ëµ»¤Ç¡¢¥·¥çー¥È¥²ー¥à¤¬¤¦¤Þ¤¤¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ª
²ÖÆ»¡¦µÕÌÜ¢ª¥ê¥¤ß¤ä¤¹¤¤
²ÖÆ»¤ÏÀä¹¥¤Î¥é¥¤¤Ç¡ÖÉ¬¤º´ó¤»¤¿¤¤¡ª¡×¡¢µÕÌÜ¤Ï¡Ö¼Ç¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ê¥ê¥¤ß¤¬Æþ¤ê¤¬¤Á
¡Ö¥Ð¥Ë¥é¥Ô¥Ã¥Á¡×¤¬°Â¿´¡¦³Î¼Â¡ª
²ÖÆ»¤ÈµÕÌÜ¤Î¥é¥Õ¤Ï¡¢¶á¤´¤íÏÃÂê¤Î〝¥Ð¥Ë¥é¥Ô¥Ã¥Á〞¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¤ÁÊý¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ï¥Ð¥Ë¥é¤¬¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¢¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤â¤³¤ì¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç〝¥Ð¥Ë¥é¥Ô¥Ã¥Á〞¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¶á¤´¤íÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¶¥Ã¥¯¥ê¤¬½Ð¤Ê¤¤¡¢¶¯¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤âÈô¤Ó¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤æ¤ë¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤¬ÍøÅÀ¤Îµ»¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥§ー¥¹¸þ¤¤Ï¡ÖÊÄ¤¸¤ë¡×¤Ç¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë
¥¯¥é¥Ö¤òÄß¤Ã¤Æ¹½¤¨¤ë¤¿¤á¥Òー¥ë²¼¤¬Éâ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥Õ¥§ー¥¹¤Ï±¦¤ò¸þ¤¯¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·ÊÄ¤¸¤ÆÌÜÉ¸¤ò¸þ¤±¤ë¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ï¤ä¤ä¥È¥¥Â¦¥Ò¥Ã¥È¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
±¦¼ê¤Î»Ø¤òÎ¥¤·¤Æ¼ê¤ÎÎÏ¤ò¤æ¤ë¤á¤ë
¥ê¥¤ß¤òÈ´¤¯¤Ë¤Ï¡¢±¦¼ê¤Î»Ø¤òÎ¥¤¹¥°¥ê¥Ã¥×¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£±¦¼ê¤Î¿Í»Ø¤·¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÎ¥¤¹¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡£¤Þ¤ÀÂÎ¤ä¼ê¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤éÃæ»Ø¤âÎ¥¤¹¡ÊÃæ¡Ë¡£µæ¶Ë¤Ï±¦¼ê¤Î¤Ò¤é¤ò¤½¤¨¤ë¤À¤±¡Ê±¦¡Ë¤â»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©¡¡¤¼¤Ò¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤ÆÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áã»³¿·ÂÀÏº
¡ü¤¹¤ä¤Þ¡¦¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡¿1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¹â¹»Â´¶È¸å¤ËTHAILAND PGA ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¥×¥ìー¥äー¤ò¼èÆÀ¤·¥×¥íÅ¾¸þ¡¢¥¿¥¤¥Ä¥¢ー¤Ë»²Àï¡£µ¢¹ñ¸å¡¢¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£
¹½À®¡áÊÔ½¸Éô¡¢ÀÐÀîÂçÍ´¡¡
¼Ì¿¿¡áÅÄÃæ¹¨¹¬
¶¨ÎÏ¡áÆü¿À¥°¥ëー¥× Ê¿Àî¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö