¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¡ª»×¤ï¤º¹¥´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó
ÃË¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¡¢½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¥´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ö¤¤¤¤¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤ä¤é½÷À¤¬¡Ö¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢Âç¤·¤¿º¬µò¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥È¥á¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù½÷ÀÆÉ¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö½÷»Ò¤¬¤ï¤±¤â¤Ê¤¯¡Ø¤¤¤¤¿Í¤½¤¦¡ª¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÃËÀ¤ÎÆÃÄ§¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û»ú¤¬»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¯¤Æ²¼¼ê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Î»ú¤¬²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°Â¿´¤¹¤ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢´°àú¤Ë¸«¤¨¤ë¿Í¤Î¤Õ¤È¤·¤¿¥¹¥¤Ë°Â¿´´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤±¤É¤È¤Ã¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢°ÕÃæ¤Î½÷À¤ÎÁ°¤Ç¥á¥â¤ò¤È¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¡û¡û¤Ã¤¹¡×¤Ê¤É¡¢¸åÇÚ¤Ã¤Ý¤¤¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È·É¸ì¤¸¤ã¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬ÍÄ¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¸åÇÚ¤Ã¤Ý¤¤¤·¤ã¤Ù¤êÊý¤Ï¡¢°Õ³°¤È¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢½÷À¤¬Ç¯²¼¤À¤È°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤¬Ç¯¾å¤Î¾ì¹ç¸ÂÄê¤Î¥±¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÉô²°¤Ç¶âµû¤ä¥«¥á¤ò»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¸¤Êª¤ÈÊë¤é¤»¤ë¿Í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤½¤¦¡£¸¤¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯ÃÏÌ£¤Ê¤Î¤â¤¤¤¤¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢À¸¤Êª¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸¤¤äÇ¤À¤È¤ª¶â»ý¤Á¤½¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¶âµû¤ä¥«¥á¤Ê¤é½îÌ±Åª¤Ç¿Æ¶á´¶¤â¤ï¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡ÛÌëÃæ¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¸í»ú¤¬Â¿¤¤¡£
¡ÖÌ²¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡¡»Ò¤É¤â¤ß¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¹¥¤Þ¤·¤¯»×¤¦½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊÁá¿²¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¤¤¤¤¿Í¤Ã¤Ý¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì²¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¡ÖÉáÃÊÁá¿²¤À¤«¤éÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú£µ¡Û¥«¥é¥ª¥±¤¬¤¢¤Þ¤ê¾å¼ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
¡Ö²Î¤¬²¼¼ê¤Ê¤Î¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾Úµò¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¥«¥é¥ª¥±¤Ç¾å¼ê¤Ë²Î¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬½÷À¤Ë¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£²Î¤¬¤¦¤Þ¤¤¿Í¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¿ì¤ï¤º¼þ°Ï¤Ëµ¤¸¯¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¶¡Û¤ªÅÚ»º¤Ã¤Ý¤¤¥À¥µ¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤ÆÉÕ¤±¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í¤Î¼ñÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¡¢¿Í¤ÎÎÉ¤µ¤ò´¶¤¸¼è¤ë½÷À¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥À¥µ¤¤¼ñÌ£¤Î¿Í¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤ªÅÚ»º¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£·¡Û¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä£Ð£Ã¤ò¤¦¤Þ¤¯»È¤¨¤Ê¤¤¡£
¡ÖËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡ØÃË»Ò¤Î¤¯¤»¤Ë¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¥Ð¥«¤Ë¤¹¤ë¤±¤É¡¢Æâ¿´¤«¤ï¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢µ¡³£¤Ë¼å¤¤ÃËÀ¤Î¤³¤È¤ò¤«¤ï¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤ë½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÉÔ´ïÍÑ¤Ê¤È¤³¤í¤ò¸«¤Æ¡Ö°¤¤¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Áê¼ê¤¬Æ±Î½¤Î½÷À¤Ê¤é¡¢µ¡³£¤Î»È¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û°û¤à¤È¤¹¤°¤Ë¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤ª¼ò¤¬¼å¤½¤¦¡£Í¥¤·¤¤¿Í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢¤ª¼ò¤¬¶¯¤¤¡ÖÃË¤é¤·¤¤ÃË¡×Áü¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½÷À¤«¤éÍ¥¤·¤½¤¦¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£´é¤¬ÀÖ¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤È°û¤ß¤Î¾ì¤òÈò¤±¤¿¤ê¤»¤º¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¹¡Û´Å¤¤¤â¤Î¤ËÌÜ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤ªÊÛÅö¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ê¥ó¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ê£²£°Âå½÷À¡Ë¤Ê¤É¡¢´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤ÎÃËÀ¤Ë¹¥´¶¤ò»ý¤Ä½÷À¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¡×¤Ï½÷»Ò¤Ã¤Ý¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¿Æ¤·¤ß¤ò³Ð¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤Î½÷À¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤â´Å¤¤¤â¤Î¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¤³¤ó¤Ê¸ÀÆ°¤Ç¤¤¤¤¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÂç¹â»ÖÈÁ¡Ë
