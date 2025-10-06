²¹Àô¤Î½Ð¤ëÃÛ75Ç¯¤Î²È¤ò98Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¡ª40Âå½÷Àºî²È¤¬¸ì¤ë¡È¼«Ê¬¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÊª·ï¡É¤ÎÁª¤ÓÊý
¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë²È¤òÇã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡×
¡¡Í§¿Í¤«¤é¡¢»¨»ï¤Î¸«½Ð¤·¤Ç¡¢SNS¤Ç¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢30¡Á40Âå¤Ç²È¤òÇã¤¦¡¢¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¿ôÀéËü¤ÎÇã¤¤Êª¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤âÆñ¤·¤¤¡ª ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤µ¤Þ¤è¤¨¤ë²æ¡¹¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥È¥Ã¥«¥ó¡Ù¡Ø¾åÎ®³¬µé ÉÙµ×´ÝÉ´²ßÅ¹³°¾¦Éô¡Ù¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢³èÌö¤¹¤ëºî²È¡¦¹âÅÂ±ß¤µ¤ó¡£
¡¡2024Ç¯4·î¤ËÈ¯¹Ô¤·¤¿¡Ø98Ëü±ß¤Ç²¹Àô¤Î½Ð¤ëÃÛ75Ç¯¤Î²È¤òÇã¤Ã¤¿¡Ù¤¬°ÛÎã¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖCOMIC¥Ý¥é¥ê¥¹¡×¤Ç¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÔÆ°»º¤Ï¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¹âÅÂ¤µ¤ó¡£Á°ÊÔ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢²¹ÀôÉÕ¤ÉÔÆ°»º¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡¦±§Ìî¤Ê¤ª¤ß¤¬ÀèÃ£¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡½Ð»º¡¢»Ò°é¤Æ¡¢ÂçÉÂ¤È¥¥ã¥ê¥¢¡Ä¡ÄÍÉ¤ì¤ë¿ÍÀ¸¤ÇÄÏ¤ó¤ÀÍß¤·¤¤¤â¤Î
¡½¡½¹âÅÂ¤µ¤ó¤«¤éÁ°²ó¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÊý¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÅÂ±ß¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¹âÅÂ¡Ë¡§º£¤Ç¤³¤½¡Ö¤´µ¡·ù¤Ê¤ª¤Ð¤¢¡×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30¡Á40Âå¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½2000Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ÊÍè¡¢¤º¤Ã¤Èºî²È¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤¤¤Ç¤Ç¤¹¡£
¹âÅÂ¡§26Ç¯´Ö¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½ñ¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½ñ¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¡¢¤ÈÁö¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Î½Ð»º¡¢»Ò°é¤Æ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡£»Ò¤É¤â¤¬ÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤»Ò¤Ç¡Ä¡Ä¡£
¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤â¿ÕÂ¡ÉÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÆñÉÂ»ý¤Á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÂÎ¤Ï¤Ü¤í¤Ü¤í¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ë¥Ò¥Ã¥Èºî¤¬¤Ç¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤ÈÆ¯¤±¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ï¤Î¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤ÇÈ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò¸Ü¤ß¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤30Âå¡×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø¥È¥Ã¥«¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ò¥Ã¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ²½¡£½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÅÂ¡§40Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤¬¤É¤Ã¤È½±¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥È¥Ã¥«¥ó¤¬Çä¤ì¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ²½¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ®¤ì¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Â©»Ò¤âÆüËÜ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ä¤Ã¤È¡¢¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡©
¹âÅÂ¡§¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Íè¤Æ¡¢¡ÖÌµ°Ù¤Ê»þ´Ö¡×¤¬µ¯¤¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¡ÖÌÀÆü»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤¿Ãæ·øºî²È¡¢¤³¤Ã¤«¤éÀè¤Ï¤â¤¦¤Í¡¢¥Í¥È¥Õ¥ê¤Ç¥Ð¥º¤ë¤¯¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌµÍý¤Ë¥Ð¥º¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤ê¡¢¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ê¹¬¤»¡×¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£
¡½¡½³¤³°Î¹¹Ô¤¬¤ª¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï¹Ô¤±¤º¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¹¬¤»¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤é¡Ä¡Ä¡£
¹âÅÂ¡§¡Ö²¹Àô¤À¡½¡½¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÌÀÆü¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤Æ»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Ð¤Ã¤«¤êÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸¶ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¡¢Î¾Êý¤¬¼«Ê¬¤Î¹¬¤»¤ò¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¢¡¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¼Ò²ñ¤Î¤»¤¤¤ÇÉÏË³¤Ê¤Î¤¬µö¤»¤Ê¤¤¡×
¡½¡½¤É¤¦¤·¤ÆÉÔÆ°»º¤Ï½÷À¤ËÉ¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«¡©
¹âÅÂ¡§ÅÔ²ñ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²È¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤Ò¤È°®¤ê¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼Ò²ñ¤Î¤»¤¤¤ÇÉÏË³¤Ê¤Î¤¬ºÇ¶á¤È¤¯¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª
¡½¡½²æ¡¹¤â¹¥¤¤ÇÉÏË³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¤Í¡Ä¡Ä¡£
