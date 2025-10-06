NHK¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù53ºÐÇÐÍ¥¤Î¡ÖÄ«¥É¥é¤ª¤â¤·¤í¤ªÉã¤µ¤ó¡×ºÆ¤Ó¡£¡È¥ê¥¢¥ëÂ©»Ò¡É¤È¤ÎÍí¤ß¤âÌÌÇò¤¤
¡¡üâÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±é¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¦Ëè½µ·î¡ÁÅÚ¤¢¤µ8»þ¡Á¤Û¤«¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²¬Éô¤¿¤«¤·¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÉã¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«¥É¥é¤Î²¬Éô¤Ï¤Û¤ó¤ÈÌÌÇò¤¤¡£
¡¡°ËÆ£º»è½¼ç±é¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¢2024Ç¯¡Ë¤Ç¤âÉãÌò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤â¾¯¤·¤Ê¤µ¤±¤Ê¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃËÀÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤òÆÈ¼«»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤³¤È¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¦²Ã²ìÃ«·ò¤¬¡¢ËÜºî¤Î²¬Éô¤¿¤«¤·¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡Ìë¤ÊÌë¤Êº¨¤ßÀá¤ò¹þ¤á¤ë²ÈÄ¹
¡¡¿ïÊ¬¤ÈÊªÁû¤Ê»Ï¤Þ¤êÊý¤Ç¤¢¤ë¡Ä¡Ä¡£üâÀÐ¤¢¤«¤ê¼ç±é¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè1½µÂè1²ó¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤¬¾®ÀôÈ¬±À¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤¹¤ë¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë²øÃÌÈ¸¤òÊ¹¤«¤»¤ëËÁÆ¬¾ìÌÌ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¥È¥¤ÎÍÄ¾¯»þÂå¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÍÄ¾¯»þÂå¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥ÈÌÜ¡¢¾å¼ê¤«¤é²¼¼ê¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤ëÇö°Ç¡£¥«¥ó¡¢¥«¥ó¡¢¥«¥ó¡£Æß¤¤²»¡£¥È¥¤ÎÉã¡¦¾¾Ìî»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤¬¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤ï¤é¿Í·Á¤òÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ò¤§¡Á¡ª
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÌÀ¼£»þÂå¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£À¤¤ÎÃæ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£Ë×ÍîÉð²È¤Î¾¾Ìî²È¤Ï¤½¤ì¤Ç¤âÉð»Î¤Î¥×¥é¥¤¥É¤À¤±¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ°¤¤¡£²ÈÄ¹¤Ç¤¢¤ë»ÊÇ·²ð¤Ï¤À¤«¤é¤³¤¦¤·¤ÆÌë¤ÊÌë¤Êº¨¤ßÀá¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¢¡Ä«¥É¥é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ªÉã¤µ¤óÌò
¡¡»ÊÇ·²ð¤Î¸å¤í¤Ë¤Ï¾¾Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥È¥¤À¤±¿²Íî¤Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿»ÊÇ·²ð¤¬¡Ö¤ª¥È¥¡×¤ÈÌ¼¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¡£²¬Éô¤Ï¡¢°ËÆ£º»è½¼ç±é¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤â¼ç¿Í¸ø¤ÎÉã¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤È¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¤ªÉã¤µ¤óÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤í¤½¤íÄ«¥É¥é¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ªÉã¤µ¤óÌò¤È¤Ç¤â¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤«¡£¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÒ¡ª¡×¤È°¦Ì¼¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë²÷³è¤Ç¿Í´ÖÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ëÈ¯À¼¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¥È¥¡©¡×¤È¤µ¤é¤Ëµ¿Ìä·Á¤Ç·«¤êÊÖ¤¹¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤â´ðËÜÅª¤Ê¥È¡¼¥ó¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤·¤ª¤É¤í¤ª¤É¤í¤·¤¤»Ï¤Þ¤êÊý¤ÎËÜºî¤Ï¡¢¤³¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê²øÃÌ¥É¥é¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£
¢¡¡Ö¤·¤£¤¸¤£¤ß¤£¡×¥¥ã¥é¤ÎÌ£¤ï¤¤
¡¡¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ò³Ú¤·¤àÂç¤¤ÊÂé¸ïÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£Ìë¤Îº¨¤ßÀá¤¢¤È¤ÎÄ«¿©¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢»ÊÇ·²ð¤¬¾¾Ìî²ÈÄêÈÖ¤Î¤·¤¸¤ß½Á¤ò¡Ö¤·¤£¤¸¤£¤ß¤£¡×¤ÈÈ¯²»¤¹¤ë¡£
¡Ö¤·¤£¤¸¤£¤ß¤£¡×¥¥ã¥é¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤Ç¤â¤¤¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡£¤³¤ÎÈ¯²»¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¤â¤¦À¤¤ÎÃæ¤Î¡Ö¤·¤¸¤ß¡×¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ö¤·¤£¤¸¤£¤ß¤£¡×¤ÈÈ¯²»¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£
¡¡¥È¥¤Ï¤³¤Î¡Ö¤·¤£¤¸¤£¤ß¤£¡×½Á¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¡¡×¤È´¶Ã²¤¹¤ë¡£¤¤¤Ö¤·¶ä¤Î°û¤ß¤Ã¤×¤ê¤òÊ¹¤¤¤¿»ÊÇ·²ð¤ÏËè²ó¡¢¤½¤ì¤ÏÉð²È¤ÎÌ¼¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¤À¤ÈÃí°Õ¤¹¤ë¡£Æ±¾ìÌÌ¤Ç¤Ï±ü¤ÎÉô²°¤«¤é¤ï¤¶¤ï¤¶¤É¤«¤É¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÈÕ¸æÈÓ¾ìÌÌ¤Ç¤â»ÊÇ·²ð¤Ï¡¢¥È¥¤Î¡Ö¤¢¤¡¡×¤ò¼«Ê¬¤Ç¤â¿¿»÷¤Æ¤ß¤»¤ÆÇ°Æþ¤ê¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¡£
¡¡»ÊÇ·²ð¤Ï¤¦¤ë¤µ¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤Ê¤Î¤À¡£¤¦¤ë¤µ¤¤¤¬¡¢ÌÌÇò¤¤¡£¤Û¤ó¤È²¬Éô¤¿¤«¤·¤È¤¤¤¦ÇÐÍ¥¤Ï¡¢Ä«¥É¥é¤ÇÌÌÇò¤¤¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤Ë±é¤¸¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¹¤é»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¢¡Éã»ÒÂ·¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤½Ð±é
¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¡ÊMBS¡¢2024Ç¯4·î28ÆüÊüÁ÷¡Ë½Ð±é²ó¤Ç¡¢Ì©Ãå¤¹¤ë¥«¥á¥éÁ°¤Î²¬Éô¤¬¤·¤¤ê¤Ë¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Î±éµ»¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¡×¤³¤È¡£¡Ö¤ª¤â¤í¤¤¡×¤¬¾ï¤ËÇ°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤«¤é²¬Éô¤Î±éµ»¤ÏÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦°ìËÜ¶Ú¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ç¤Ï¡¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ë²¬Éô¤Ò¤í¤¤È¤Î´Ø·¸À¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£Ã±¤ËÉã»Ò¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢ÇÐÍ¥Ãç´ÖÆ±»Î¤ÎÊ·°Ïµ¤¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¤ÊÀèÇÚ¸åÇÚ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢±éµ»¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¸ò´¹¤â¸ªÉªÄ¥¤é¤º¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¿·³ãÊÓ¤Ç½ù¤Ë¶û¤ò¼è¤ê¤À¤·¤ÆÈ±¤ò¤Ê¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ëÈ½»öÌò¤â¤è¤«¤Ã¤¿²¬Éô¤Ò¤í¤¤À¤¬¡¢¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç¤Ï¶µ»ÕÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1½µÂè3²ó¤Þ¤Ç¤ÎÊüÁ÷»þÅÀ¤Ç²¬Éô¤¿¤«¤·¤È¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¶¦±é¾ìÌÌ¤Ï¤Ê¤¤¡£Éð»Î¤¬»þÂåÃÙ¤ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø¹»¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¥È¥¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»ÊÇ·²ð¤¬¡Ö¶µ»Õ¤´¤È¤¤¬¤½¤²¤Ê¤³¤È¤ò¡×¤È·ã¹·¤¹¤ë´ÖÀÜÅª¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜºî»£±Æ´ü´ÖÃæ¤Î²¬Éô¤¿¤«¤·¤Ï¤¤Ã¤ÈÂ©»ÒÁê¼ê¤Ë¡Ö¤ªÁ°¤ÎÌò¡¢À¸°Õµ¤¤À¤¾¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£Éã»ÒÂ·¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤½Ð±é¤À¡£
¡ãÊ¸¡¿²Ã²ìÃ«·ò¡ä
¡Ú²Ã²ìÃ«·ò¡Û
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¿¥¢¥¸¥¢±Ç²èÇÛµë¡¦ÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤
ÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤òÆÈ¼«»ëÅÀ¤ÇÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡È¥¤¥±¥á¥ó¡¦¥µ¡¼¥Á¥ã¡¼¡É¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¸¦µæ¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥³¥é¥à¤òÂ¿¿ô¼¹É®¡£ CM¤ä±Ç²è¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯²»³Ú´Æ½¤¡¢ ¥É¥é¥ÞµÓËÜ¤Î¥×¥í¥Ã¥È¥é¥¤¥¿¡¼Â¾¡¢2025Ç¯¤«¤é¥¢¥¸¥¢±Ç²èÇÛµë¤ÈÀëÅÁ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡£ÆüËÜÂç³Ø·Ý½Ñ³ØÉô±Ç²è³Ø²Ê´ÆÆÄ¥³¡¼¥¹Â´¶È¡¡X¡§@1895cu
