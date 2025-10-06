HIPSHOP¡ßONE PIECE¤Î¿·ºî♡Á´162¼ï¤Î¹ë²Ú¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì
À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡ØONE PIECE¡Ù¤È¥¤¥ó¥Êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚHIPSHOP¡Û¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢ÂÔË¾¤ÎÂèÆóÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£°µ´¬¤Î162¼ïÎà¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢Âç¿Í¤«¤é»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤Ê¤É¤ÎÆÃÅµ¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¹ë²Ú¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¦³Ú¤·¤µ¤ò¡¢Æü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
HIPSHOP ONE PIECEºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
º£²ó¤ÎHIPSHOP ONE PIECE Series¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î138¼ï¤Ë²Ã¤¨¤Æ24¼ï¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¹ç·×162¼ïÎà¤Î»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¡£
Âç¿Í¥µ¥¤¥º¤ÏM¡¦L¡¦LL¤Î3¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡¢¥¥Ã¥º¤Ï110¡¦130¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¤¹¡£³Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÂ®´¥À¡¦¿½ÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤Ë¡£
²Á³Ê¤ÏÂç¿ÍÍÑ¤¬³Æ2,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢¥¥Ã¥ºÍÑ¤Ï³Æ2,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£ZOZOTOWN¤ä³ÚÅ·¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Þー¥×¥ê¥ó¥»¥¹¿·ºî¡ÖÈþ¶»¥ー¥Ñー¥°¥é¥ó¥ê¥Õ¥È90608¡×Í½Ìó³«»Ï♡
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó♡
ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¥¥Ã¥º¥µ¥¤¥º¤ä¡¢¥â¥ó¥ー¡¦D¡¦¥ë¥Õ¥£¤Î¥®¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¿Æ»Ò¤Ç¤ªÂ·¤¤¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢°ã¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Êー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¾þ¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤â¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â´î¤Ð¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¢ö
¹ØÆþÆÃÅµ¤ÈÈ¯Çä¾ðÊó
HIPSHOP ONE PIECE Series¤òÅ¹Æ¬¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡ÖFOUR EMPERORS SHOPPER¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯ÇäÆü¤Ï2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¡¢¶å½£3Å¹ÊÞ¤Î¤ß27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é³«»Ï¡£Í½Ìó¤Ï9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢ZOZOTOWN¡Ê10·î¾å½Ü°Ê¹ß½ç¼¡¡Ë¡¢³ÚÅ·¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¡£Á´¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Ãç´Ö¤È³Ú¤·¤à♡HIPSHOP ONE PIECE
HIPSHOP»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÁ´162¼ïÎà¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÉ¬¤º¿´¤È¤¤á¤¯¤Ï¤º¡£
Â®´¥À¤ä¿½ÌÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤Ç¼ÂÍÑÀ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥Ç¥¤¥êー»È¤¤¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¥Ã¥º¥é¥¤¥ó¤ä¾þ¤ì¤ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤â²Ã¤ï¤ê¡¢½¸¤á¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È°ì½ï¤Ë¡¢ËèÆü¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯ºÌ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©