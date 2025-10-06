¡ÖÌñ²ð¡×¡ÖÌÇÂ¿¤Ë¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡×¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤ÏÁê¼ê¿·¿Í¤ËÃ¦Ë¹¡¡2ÇÔ¤Ç³³¤Ã±ï¤â¡Ö¾¡¤Æ¤Ð°ìÊÑ¤¹¤ë¡×
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹7¡½13¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï5Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö6Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÇÅê¼ê¿Ø¤¬15°ÂÂÇ13¼ºÅÀ¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢ÂçÇÔ¡£0¾¡2ÇÔ¤È³³¤Ã±ï¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2²ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º5ÈÖ¡¦¥Ð¡¼¥·¥ç¤Î±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÂÇµå¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î½èÍý¤ò¸í¤ê¥¨¥é¡¼¡£Ìµ»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤¤¡¢º£µ¨MLBºÇÂ¿19¾¡º¸ÏÓ¤ÎÀèÈ¯¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¤¬¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ï3²ó¤Ë¤â3ÅÀ¤ò¼º¤¦¤È¡¢4²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¹ßÈÄ¡£¸å¤ò·Ñ¤¤¤À2ÈÖ¼ê¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤¬¥²¥ì¥í¤ËËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤É¡¢6²ó¤Þ¤Ç¤Ë·×4ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ11¼ºÅÀ¤Ç»î¹ç¤Ï·è¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¤Î¤³¤ÎÆü¤ÎÅÐÈÄÀ®ÀÓ¤Ï¤·¡¢3²ó0/3¤ò8°ÂÂÇ7¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤âÁê¼êÀèÈ¯¤Î22ºÐ¿·¿Í±¦ÏÓ¡£¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ë6²ó1»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¡¢11»°¿¶¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÄÀÌÛ¡£¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¹ßÈÄ¸å¤Ë¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î2¥é¥ó¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤È¡¢7²ó¤Ë¤Ï6°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ5ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤Î¼ºÅÀ¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿¡£2ÈÖ¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ÈÂÇ·â¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ÏÌñ²ð¤À¤Ã¤¿¡£ÌÇÂ¿¤Ë¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ë²æ¡¹¤ÏÂÐºö¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎÄ´»Ò¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¼ê¾å¤²¤À¤Ã¤¿¤È´°ÇÔ¤òÇ§¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ä±ÇÁü¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È±¦ÏÓÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö·Ð¸³¤Ë¾¡¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¾¯¤·ÆÈÆÃ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼ÂºÝ¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢»öÁ°¾ðÊó¤È¼ã´³¤Îº¹°Û¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç7¼ºÅÀ¤·¤¿¼«·³ÀèÈ¯¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ÖÀ©µåÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤¿¤¤¾ì½ê¤Ëµå¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡5»î¹çÀ©¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç0¾¡2ÇÔ¤È³³¤Ã±ï¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÅ¨ÃÏ¤ÇÏ¢ÇÔ¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤¬Êø¤ìÍî¤Á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤â²ÐÍË¤Î»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡×¤ÈËÜµò¤Ç7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤ÎÂè3Àï¤Ë¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö²æ¡¹¤Ï¼«¿®¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ã¯1¿Í¤È¤·¤Æ¡ÈÈà¤é¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¬¾¡¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£