¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ó¤Ê¤Ë½ë¤¤Æü¡¹¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡£
½©Ê¬¤ÎÆü¤ò²á¤®¤ë¤È°ìµ¤¤ËÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¤Êµ¤Ê¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡£
Ì¾»ÄÀË¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥í¥Ï¥·¥ã¥Ä¤È¤«¡¢Éâ¤ÎØ¤È¤«¡¢ÀðÉ÷µ¡¤È¤«¡£ÊÒÉÕ¤±¤ë»þ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÌÅÝ¤ÊÊÒÉÕ¤±¤Ï¡¢¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ú¤·¤¯´ÊÃ±¤Ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£
¤³¤Á¤é¤Î¤«¤ï¤¤¤¤ÀðÉ÷µ¡¥«¥Ð¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ÎÀðÉ÷µ¡¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤êÈï¤»¤Æ»È¤¦¼ýÇ¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤æ¤ë¤«¤ï¡£¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤ÎÀðÉ÷µ¡¥«¥Ð¡¼
¼ýÇ¼¾ì½ê¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ª²È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê¬²ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤·¡¢±ø¤ì¤ò¥±¥¢¤·¤¿¸å¤Ë¡ÖÀðÉ÷µ¡¥«¥Ð¡¼¡×¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼ýÇ¼¾ì½ê¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ýÇ¼¾ì½ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ªÉô²°¤ËÃÖ¤¤¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤âOK¡£¤¤¤ä¡¢¤â¤Ï¤äÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï²Æ°Ê³°¤Ç¤â¡¢ÀðÉ÷µ¡¤ò¶õµ¤¤òÙøÙÂ¤µ¤»¤ë¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤·¡¢»ÅÉñ¤¤¹þ¤àÉ¬Í×¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿þ¤Ë¤Ï¥´¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂæºÂ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤Æ°Â¿´¤Ç¤¹¡£
ÀðÉ÷µ¡¤ò¾å¤«¤é¤¹¤Ã¤Ý¤êÊ¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥Í¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤ò¥ê¥Ü¥ó¤Ç¹Ê¤Ã¤Æ¸ÇÄê¤·¤Þ¤¹¡£
·ë¤ÓÌÜ¤Ë¤Ï¡¢»É½«¤ÎÎë¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬¤¤é¤ê¡£¤Û¤Ã¤³¤ê¥¥å¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà¤Ï¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë&ÌÊ¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥ÕÃæ¤Ë¥Û¥³¥ê¤òÈï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀöÂõ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¤ª´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÃæ¤ÇÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢Èù¾Ð¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÂÎ¤Î²ÈÄíÍÑÀðÉ÷µ¡¤Ï¡¢¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹
¡ÖÀðÉ÷µ¡¥«¥Ð¡¼¡×¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ëÀðÉ÷µ¡¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢¹â¤µ70cm¡ßÉý44cm¤Þ¤Ç¡£
ÂçÂÎ¤Î²ÈÄíÍÑÀðÉ÷µ¡¤Ë¤Ï»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó¥«¥Ð¡¼¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¥«¥Ð¡¼¡¢¥«¥»¥Ã¥È¥³¥ó¥í¥«¥Ð¡¼¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤ç¤Ã¤È°¥½¥¤¬Éº¤¤¤¬¤Á¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤Î²ÈÅÅ¤¿¤Á¤ò¡¢ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤À¤±¤Ç¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤·¤Á¤ã¤¦²Ä°¦¤¤»Ñ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
