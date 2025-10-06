¡Ö²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡×2³¬·ú¤Æ·úÊª¤«¤é½Ð²Ð ¶áÎÙ¤Î½»Âð¤Ë¤â±ä¾Æ ¾Ã²Ð³èÆ°Â³¤¯¡áÀÅ²¬¡¦¿¹Ä®¡Ê6Æü¸áÁ°7»þ¡Ë
10·î6ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬¸©¿¹Ä®¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤«¤é½Ð²Ð¤¹¤ë²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤Î½»Âð¤Ë¤â±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢6Æü¸áÁ°7»þ¸½ºß¤â¾Ã²Ð³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿¹Ä®¿¹¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10·î6Æü¸áÁ°3»þ40Ê¬º¢¡¢¡Ö²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¼«Âð·ó»öÌ³½ê¤È¤ß¤é¤ì¤ë2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤«¤é½Ð²Ð¤·¡¢¶áÎÙ¤Î½»Âð2Åï¤Ë¤â±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤±¤¬¿Í¤äÆ¨¤²ÃÙ¤ì¤Ï¡¢º£¤Î¤È¤³¤í³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
