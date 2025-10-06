¥³¥¹¥â¡¦¥¼¥í¥«¥Ü¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¿·¾¦ÉÊ¡¢¡Ö¥¼¥í¥«¥Ü¶õÄ´À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à ¥³¥¹¥â¶õÄ´¾å¼ê¡×¤¬ÅÐ¾ì
¥³¥¹¥â¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥³¥¹¥âÀÐÌý¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï10·î1Æü¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥³¥¹¥â¡¦¥¼¥í¥«¥Ü¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥¼¥í¥«¥Ü¶õÄ´À©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¡¥³¥¹¥â¶õÄ´¾å¼ê¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¥É¥Ã¥É¥¦¥¨¥ë¥Ó¡¼¡¦¥¨¥à¡¦¥¨¥¹¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤Î¶õÄ´µ¡´ï¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥¯ÅÅÎÏ(kW)¤ª¤è¤Ó»ÈÍÑÅÅÎÏÎÌ(kWh)¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤ò¤á¤¶¤¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÅÅÎÏ»ÈÍÑÎÌ¤Îºï¸º¡×¤¬ºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡¿Í´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¾¦ÉÊÆ³Æþ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿ºÇÅ¬¤ÊÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥³¥¹¥â¤Ç¤ó¤¥°¥ê¡¼¥ó¡×¤òÊ»¤»¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±¾¦ÉÊÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¾Ê¥¨¥Í¸ú²Ì¤È¡Ö¥³¥¹¥â¤Ç¤ó¤¥°¥ê¡¼¥ó¡×Æ³Æþ¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏ¤ÎºÆ¥¨¥Í²½¤ÎÁÐÊý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¼Ò´ØÏ¢¾¦ºà¤ÎÄÉ²ÃÆ³Æþ¤Ë¤è¤êÊñ³çÅª¤ÊÃ¦ÃºÁÇ¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò¤á¤¶¤¹¡£
º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊÈ¯Çä¤ËºÝ¤·¤ÆÆ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤â¡Ø¥³¥¹¥â¡¦¥¼¥í¥«¥Ü¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤ÎÅ¸³«¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥¹¥â¡¦¥¼¥í¥«¥Ü¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÃÏ°è¤ÎÆÃÌóÅ¹¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Ë¡¿Í¤ä¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¤ËºÆ¥¨¥Í¤ÈEVÅù¤Î¼þÊÕ¾¦ºà¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äÅÅµ¤ÎÁ¶â¤ÎÍÞÀ©Åù¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¡¼¥¿¥ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤³¤È¡£
