ÁÒ»ýÌÀÆü¹á¡¢»öÌ³½ê°ÜÀÒ¤òÊó¹ð¡Ö½é¿´¤òËº¤ì¤º¡×¡¡15Ç¯½êÂ°¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×Î¥¤ì
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÁÒ»ýÌÀÆü¹á(36)¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£AKB48¤Î¾®·ªÍ°Ê¤äNovelbright¡¢SKE48¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë»öÌ³½ê¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥¹¥È¡×¤ËÆ±Æü¤«¤é½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡9·î28Æü¡¢15Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡×¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤òÆ±30Æü¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÒ»ý¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡Ö2025Ç¯10·î6Æü¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥¹¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö½é¿´¤òËº¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¼«Ê¬¤é¤·¤¯Êâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´¸üµÃ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÆ±Æü¤«¤é¿·¤¿¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò³«Àß¤·¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¡£¡Ö³èÆ°¾ðÊó¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£