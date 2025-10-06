¤ï¤¬¤Þ¤Þ¸À¤ï¤Ê¤¤Èþ¿ÍAI½÷Í¥¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É
¿Í´Ö¤È¸«Ê¶¤¦¤è¤¦¤Ê¼«Á³¤Ê±éµ»¤ò¤¹¤ë¥Æ¥£¥ê¡¼¡¦¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É¡Ê¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¼¡¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¡©¡¡¤½¤ÎÈþËÆ¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë£Á£É½÷Í¥¥Æ¥£¥ê¡¼¡¦¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É
¡È¼¡¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¡É¤³¤È¶î¤±½Ð¤·¤Î¼ã¼êÈþ¿Í½÷Í¥¤¬¡¢ÏÀµÄ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤Ï¡¢¥Æ¥£¥ê¡¼¡¦¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É¡£ÆÍÁ³¸½¤ì¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç½Ö¤¯´Ö¤ËÌó5Ëü¿Í¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Èà½÷¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈAI¡£Èà½÷¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Éþ¤ò¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¤ÈÀï¤¦Æ°²è¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æºî¤êÊª¤À¡£
ÇÐÍ¥¤äµÓËÜ²È¤¿¤Á¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼
¤³¤ì¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÇÐÍ¥¤äµÓËÜ²È¤¿¤Á¤¬·ãÅÜ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢2Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿Á´ÊÆ±Ç²èÇÐÍ¥ÁÈ¹ç¡ÊSAG-AFTRA¡Ë¤ÈÁ´ÊÆµÓËÜ²ÈÁÈ¹ç¡ÊWGA¡Ë¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹¥È¥é¥¤¥¤ÎÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢AI¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢SAG-AFTRA¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥×¥ê¥«¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤êËÜ¿Í¤Îµö²Ä¤ò¼è¤ë¤³¤È¡¢²¿¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢ËÜ¿Í¤ËÊó½·¤¬»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¡¢À½ºî¼ÔÃÄÂÎ¤È¹ç°Õ¤Ë»ê¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Á´°÷¤òÇ¼ÆÀ¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤ò¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²ñÏÃ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¡×¤È¤Î¾ò·ï¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º²ò·è¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤«¤é2Ç¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼³Æ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎAI½÷Í¥¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¶²¤í¤·¤¤²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥£¥ê¡¼¡¦¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢AI¥¿¥ì¥ó¥È²ñ¼Ò¡ÖXicoia¡×¤ÎÁÏÀß¼Ô¥¨¥ê¡¼¥Ì¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ç¥ó¡£¼¡¤Î¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡¦¥è¥Ï¥ó¥½¥ó¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ê¥¿¥ê¡¼¡¦¥Ý¡¼¥È¥Þ¥ó¤È¸Æ¤ó¤À¤Î¤â¡¢¤³¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤À¡£
¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡Ë
Àè·î²¼½Ü¡¢Èà½÷¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¹ñºÝ±Ç²èº×Ãæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¶È³¦¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ç¡¢É½Î©¤Ã¤Æ¤Ï¸ý¤Ë¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¥á¥Ç¥£¥¢²ñ¼Ò¤Ï¤³¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¶¯¤¤¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ê¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤Ë¡ËÂ¿¤¯¤ÎÌò°÷¼¼¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2·îº¢¤ÏÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬5·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤È²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥£¥ê¡¼¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤È¡¢¡Ø¤³¤ì¤Ï²¿¡©¡Ù¤È¡Ê¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¡ËÈ¿±þ¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î2¥«·î¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¡¢¤É¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤¬¥Æ¥£¥ê¡¼¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤«¡¢È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ç¥ó¡Ë
AI¤Ï¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤
AIÇÐÍ¥¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¤â°Â¤¯¡¢¥Û¥Æ¥ëÂå¡¢Èô¹Ôµ¡Âå¡¢¿©Èñ¤â¤«¤«¤é¤º¡¢¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¤âÉÔÍ×¡£ºÐ¤â¼è¤é¤º¡¢ÉÂµ¤¤â¥±¥¬¤â¤»¤º¡¢¥ì¥¸¥Ç¥å¥¢¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°õÀÇ¡Ê¤³¤ì¤â2Ç¯Á°¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¤ÎÂç¤¤ÊÁèÅÀ¤À¤Ã¤¿¡Ë¤òÊ§¤¦É¬Í×¤â¤Ê¤¤¡£
»Å»ö¤ËÃÙ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÉÔËþ¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¶È³¦¤ÎÊÑ²½¤ò¼õ¤±¤ÆÍø±×Î¨¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë·ÐÈñ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¤Ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢°ÊÁ°¤«¤éÂçÊª¥¹¥¿¡¼¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤äÇÛ¿®²ñ¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
SAG-AFTRA¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏÇÐÍ¥¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÂçÀª¤Î¥×¥í¤ÎÌò¼Ô¤Î±éµ»¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤ÎÁÏÂ¤Êª¤Ç¤¹¡£¡Ê±éµ»¤Ë»È¤¨¤ë¡Ë¿ÍÀ¸·Ð¸³¤â¡¢´¶¾ð¤â»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤Î·Ð¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤CG¤ÎÁÏÂ¤Êª¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¤ÇºòÇ¯¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¨¥ß¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥ó¥È¤Ï¡¢¶È³¦¥µ¥¤¥È¡ÖVariety¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏAI¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¹¤´¤¤ÌäÂê¤«¤â¡£¶²¤í¤·¤¤¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤ª´ê¤¤¤À¤«¤é¤³¤ì¤ò»ß¤á¤Æ¡£¿Í´Ö¤Î¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èº©´ê¤·¤¿¡£
ÇÛ¿®¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ý¡¼¥«¡¼¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¡Ù¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¥Ê¥¿¡¼¥·¥ã¡¦¥ê¥ª¥ó¤â¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁÈ¹ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ò¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ·Ù¹ð¤òÈ¯¿®¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤â¤ª¼ê¤ÎÊª¡Ê¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ù¤Î½÷Í¥¥á¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Ð¥ì¥é¤ÏÇÐÍ¥Ãç´Ö¤Ë¸þ¤±¡¢¼«Ê¬¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤¬¤½¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤¿¤Ê¤é¤½¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤È·ÀÌó²ò½ü¤·¤è¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥È¥Ë¡¦¥³¥ì¥Ã¥È¡¢¥¦¡¼¥Ô¡¼¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Ð¡¼¥°¤Ê¤É¤¬À¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
AI¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤ÏÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ë
Èà½÷¤é¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¡¢°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¥¿¥ì¥ó¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Çä¤ê¾å¤²¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤ì¤é¤ÎÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Îµ¡·ù¤òÂ»¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¡¢Âç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¢¤ë¡Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥®¥ã¥é¤Î10%ÄøÅÙ¤ò¥³¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¡Ë¡£
AI¤Ë¿Í´Ö¤Î¿¦¤¬Ã¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤Ï¤³¤Î¶È³¦¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤¿¤Ê¤é¡¢ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤´Ö¤«¤é¤âÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤È¤â»×¤ï¤ì¤ë¡£
¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥¨¥í¥ë¥Ç¥£¡Ê¡Ø¥×¥ê¥·¥é¡Ù¡¢¡ØSaltburn¡Ù¤Ë½Ð±é¡Ë¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·¤Ê¤É¤òÊú¤¨¤ë¥¬¡¼¥·¥å¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Î¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¢¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥·¡¼¥Ð¡¼¥È¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢AIÇÐÍ¥¤È¤Î·ÀÌó¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥·¡¼¥Ð¡¼¥È¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î·ï¤Ï¾ï¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Ë¤É¤¦Àµ¤·¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤â¤Þ¤¿¸½¼Â¤À¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ç¥ó¤¬¸À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÌ©¤«¤Ë¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢AI¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤Î¸½¾Ý¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¸õÊäºî¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ï¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ö¥í¥Ç¥£¤È¥Õ¥§¥ê¥·¥Æ¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¸ì¤Î¤»¤ê¤Õ¤ò¤è¤êÀµ¤·¤¤È¯²»¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÊÌ¤Î¸õÊäºî¡Ø¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ù¤Ï¥«¥ë¥é¡¦¥½¥Õ¥£¥¢¡¦¥¬¥¹¥³¥ó¤Î²ÎÀ¼¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËAI¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥¿¥ê¥¹¥È¡Ù¤Ï¼ç±éÃËÍ¥¡¢»£±Æ¡¢ºî¶ÊÉôÌç¤Ç¡¢¡Ø¥¨¥ß¥ê¥¢¡¦¥Ú¥ì¥¹¡Ù¤Ï½õ±é½÷Í¥¤È²Î¶ÊÉôÌç¤Ç¼õ¾Þ¤·¡¢½ËÊ¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¤ª¤±¤ëAI¤Î»ÈÍÑ¤È¡¢¥Æ¥£¥ê¡¼¡¦¥Î¡¼¥¦¥Ã¥É¤Î¤è¤¦¤ÊAI½÷Í¥¤ÎÃÂÀ¸¤È¤Ï¼¡¸µ¤¬°ã¤¦ÏÃ¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£¸å¡¢¤É¤³¤ÇÀþ°ú¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤ÏAI¤ò¤É¤¦³èÍÑ¡©
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë´Ø¤·¤ÆÃ¯¤è¤ê¤âÀè¤ò¹Ô¤¯¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¿¦¶È¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ê¤¯À½ºîÈñ¤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎAI¤Î»ÈÍÑ¤Î¤·¤«¤¿¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»þ¤ËÈà¤Ï¡¢AI¤¬¿Í´Ö¤ÎµÓËÜ²È¤ÎÂå¤ï¤ê¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤âÃÇ¸À¤¹¤ë¡£»ö¼Â¡¢12·î¸ø³«¤ÎÈà¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ë¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤ËÀ¸À®¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¦¤¿¤ï¤ì¤ë¤È¤â¤¤¤¦¡£
¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡Ù¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¦¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ê¤¬¤é¡¢±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í´Ö¤ÎÌò¼Ô¡£¿Í´Ö¤Î¿¦¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£Ã¯¤âÉÔ¹¬¤Ë¤»¤º¡¢¿Í´Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊAI¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê±îÅÏ Í³µª ¡§ L.A.ºß½»±Ç²è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë