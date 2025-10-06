¡ÖÀÔÄÇ¶õÆ¶¾É¡×¤Î¾É¾õ¤ä¸¶°ø¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
ÀÔÄÇ¶õÆ¶¾É¤Ï¡¢ÀÔÄÇ¤¬ÃÝÎØ¾õ¤Ë¶õÆ¶²½¤¹¤ëÆñÉÂ¤Ç¤¹¡£
½Å¾É²½¤¹¤ë¤È¼Ö°Ø»Ò¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ç¤¤ë¸Â¤êÁá¤á¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼«³Ð¾É¾õ¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢È¯¾É¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï²¿²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÀÔÄÇ¶õÆ¶¾É¤Î¾É¾õ¡¦¸¶°ø¡¦¿ÇÎÅ²Ê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¼£ÎÅÊýË¡¤äÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÀÔ¿ñ¶õÆ¶¾É¡×¤È¤Ï¡©Í¾Ì¿¡¦¾É¾õ¡¦¸¶°ø¤âÊ»¤»¤Æ²òÀâ¡ª¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
ÃæÏ© ¹¬Ç·½õ¡Ê°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー¡Ë
1991Ç¯Ê¼¸Ë°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£°åÎÅË¡¿Í°¦¿¸²ñÃæ¹¾ÉÂ±¡Æâ»ë¶À¼£ÎÅ¥»¥ó¥¿ー½êÂ°¡£ÊÆ¹ñÆâ²Ê³Ø²ñ¾åÀÊ²ñ°÷ ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÆâ»ë¶À³Ø²ñ³Ø½ÑÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£ÆüËÜ¾Ã²½´ïÉÂ³Ø²ñËÜÉôÉ¾µÄ°÷¡¦»ØÆ³°å¡¦ÀìÌç°å¡£
ÀÔÄÇ¶õÆ¶¾É¤Î¾É¾õ¤È¸¶°ø
ÀÔÄÇ¶õÆ¶¾É¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤¹¤«¡©
ÀÔÄÇ¶õÆ¶¾É¤Ï¹ñ¤Î»ØÄêÆñÉÂ¤Î1¤Ä¤Ç¡¢ÀÔÄÇ¤ÎÃæ¤Ë¶õÆ¶¤¬¤Ç¤¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¡¢Ç¾¤äÀÔ¿ñ¤Ï¡ÖÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¡×¤È¤¤¤¦±ÕÂÎ¤ÎÃæ¤ËÉâ¤«¤Ö¤³¤È¤Ç³°Éô¤Î¾×·â¤Ê¤É¤«¤é¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¤¬ÀÔ¿ñ¤ËÎ¯¤Þ¤ë¤È¡¢¿å¤¿¤Þ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¶õÆ¶¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ÆÈ¯¾É¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤ß¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â30Âå¤ÎÊý¤ÎÈ¯¾ÉÎ¨¤¬¹â¤á¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õÆ¶¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÔ¿ñ¤¬ÆâÂ¦¤«¤é°µÇ÷¤µ¤ì¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾É¾õ¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¾É¾õ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¼ê¤Î´¶³Ð°Û¾ï¡ÊÄË¤ß¡¦¤·¤Ó¤ì¡¦Ëãáã¡¦Æß²½¡Ë
¼ê¤Î²¹ÄË³Ð¾ã³²¡ÊÄË¤ß¡¦Ç®¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤¡Ë
ÏÓ¤ÎÃ¦ÎÏ´¶
¼êÂ¤Î¤Ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶
¶ÚÆù¤¬Áé¤»¤ë
Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¾É¾õ¤Ë¤Ïº¸±¦º¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½é´ü¤Ë¤Ï¡¢¾É¾õ¤ÏÊÒÂ¦¤ÎÏÓ¤Ë¤Î¤ß¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
ÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¾É¾õ¤Ï¤â¤¦1Êý¤ÎÏÓ¡¦²¼È¾¿È¤Î½çÈÖ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¼Ö°Ø»Ò¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î¾É¾õ¤Î¤¢¤é¤ï¤ìÊý¡¦¿Ê¹Ô¥¹¥Ôー¥É¤Ï¡¢ÀÔ¿ñÆâ¤Î¶õÆ¶¤ÎÂç¤¤µ¡¦°ÌÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤É¤ì°Ì¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Àµ³Î¤Ê´µ¼Ô¿ô¤ÏÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£1990Ç¯ÂåÁ°È¾¤ÎÁ´¹ñ±Ö³Ø¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤Î´µ¼Ô¿ô¤ÏÌó2000Ì¾¤Ç¤·¤¿¡£
2008～2009Ç¯¤ÎÁ´¹ñ±Ö³ØÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢´µ¼Ô¿ô¤Ï2500Ì¾¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ÎÄ´ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä´ºº´ü´ÖÃæ¤ËÀÔ¿ñ¶õÆ¶¾É¤ÇÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤Î¿Í¿ô¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤êÈ¯¾É¼Ô¤Ç¤âÄ´ºº´ü´ÖÃæ¤ËÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤Ã¤Æ¼ÂºÝ¤Î´µ¼Ô¿ô¤Ï¤µ¤é¤ËÂ¿¤¤¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶°ø¤ÇÈ¯¾É¤·¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¸¶°ø¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤ÊÍ×°ø¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
ÀÔ¿ñ¡¦¼þÊÕÁÈ¿¥¤Î°Û¾ï¡Ê±ê¾É¡¦¹¼ºÉ¡¦³°½ý¡Ë
¼ðáç
·ì´É¾ã³²
¥¥¢¥ê´ñ·Á
¤Ê¤«¤Ç¤âÂåÉ½Åª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¥¢¥ê´ñ·Á¤Ç¤¹¡£
¥¥¢¥ê´ñ·Á¤ÏÀèÅ·À¤Î·ÁÂÖ°Û¾ï¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¾®Ç¾¡¦Ç¾´´¤Î°ìÉô¤¬ÀÔÃì´ÉÆâ¤Ë¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Ç¾¤¬ÀÔÃì´ÉÆâ¤Ë´ÙÆþ¤¹¤ë¤ÈÂÎÆâ¤Ç¤ÎÇ¾ÀÔ¿ñ±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬Ë¸¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÔÄÇ¶õÆ¶¾É¤ÎÍ¾Ì¿¤Ï¡©
¶ñÂÎÅª¤ÊÍ¾Ì¿¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ê¡¢°ì³µ¤Ë¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¿Ê¹Ô¥¹¥Ôー¥É¤Ï¤æ¤ë¤ä¤«¤Ç¡¢²¼È¾¿ÈËãáã¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤ë¥±ー¥¹¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÉÂµ¤¤ÏÈ¯¾É¸å¡¢¾É¾õ¤¬²þÁ±¤·¤¿¤ê¿Ê¹Ô¤¬Ää»ß¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¼£ÎÅ¤»¤º¤ËÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢ÀÔ¿ñ¤Î¶õÆ¶¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢È¼¤Ã¤Æ¾É¾õ¤â½ÅÆÆ²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Í½¸å¤òÄ¹¤¯ÊÝ¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢È¯¾É¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿»þÅÀ¤ÇÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
ÀÔÄÇ¶õÆ¶¾É¤Ï¹ñ¤¬»ØÄê¤¹¤ëÆñÉÂ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£Áá´ü¤Ë¼£ÎÅ¤¹¤ì¤Ð²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þÅÀ¤ÇÁá¤á¤ËÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼Á¤Î¹â¤¤Í½¸å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤ÏÊüÃÖ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»²¹ÍÊ¸¸¥
ÀÔ¿ñ¶õÆ¶¾É¡Ê»ØÄêÆñÉÂ£±£±£·¡Ë¡ÃÆñÉÂ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー