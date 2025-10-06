¥´¥ë¥Õ¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È´ÊÃ±¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Æ¥£¡¼¡¢¸«¤Ä¤±¤¿¡£¹â¤µ¸ÇÄê¡ÜÂ¿µ¡Ç½¤¬ÊØÍø
¥¯¥é¥Ö¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤â¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¸¶°ø¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¡È¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤µ¡É¤òºÆ¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¡£
¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Æ¥£¡¼¤â¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤éÂ¿µ¡Ç½¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥´¥ë¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¤ò¤´¾Ò²ð¡£6ÃÊ³¬¤Î¸ÇÄê¼°¤ÇËè²óÆ±¤¸¹â¤µ¤òºÆ¸½¤Ç¤¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ä¥¯¥é¥ÖÁÝ½ü¤â¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥Û¥ë¥À¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¤ª¥È¥¯¤ÊÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¾ðÊó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Æ°¤Ç¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¹â¤µ¤Ë
¥Æ¥£¡¼¤Î¹â¤µ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ÎÈô¤ÓÊý¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£ÁÀ¤Ã¤¿µå¶Ú¤¬½Ð¤»¤ë¾åµé¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼êÆ°Ä´À°¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½é¡ÁÃæµé¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤ò¥ª¡¼¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥´¥ë¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¡£
ÃÏÌÌ¤Ë»É¤¹ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÂæºÂ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¿¼¤µ¤âËè²ó°ìÄê¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¾åÉô¤Ï5mm´¶³Ð¤Î6ÃÊ³¬¤òLow¤ÈHigh¤Î2¥µ¥¤¥º¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹¥¤ß¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹â¤µ¤ò¾ï¤Ë´°Á´ºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥£¡¼ÉôÊ¬¤Ï½ÀÆð¤ÇÂÑµ×À¤Î¤¢¤ë¥¦¥ì¥¿¥óÁÇºà¤Î¤¿¤á¡¢¥·¥ç¥Ã¥È»þ¤ÎÄñ¹³¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¶¯¤µ¤ä¥ß¥¹¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÌÌ¤«¤éÈ´¤±¤Ë¤¯¤¤Àß·×¤â½õ¤«¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¥é¥¦¥ó¥É¤ò½õ¤±¤ëÂ¿µ¡Ç½¤µ¤¬¤¤¤¤¤Í
¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥´¥ë¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Æ¥£¡¼¤Ë¤¢¤é¤º¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤òÊä½õ¤¹¤ëÂ¿µ¡Ç½¤µ¤âÊØÍø¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ÃÏÌÌ¤Ë»É¤µ¤ëÉôÊ¬¤Ï¶âÂ°À½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Þ¡¼¥¯¤ò½¤Àµ¤¹¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥È¥¯¥ê¥Ã¥×¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Þ¡¼¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ï¥ó¥º¥Õ¥ê¡¼¤Ç»ý¤ÁÊâ¤±¤Þ¤¹¤è¡£
ÍÎÁ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥«¥é¥Ó¥ÊÉÕ¤ÀìÍÑ¥Û¥ë¥À¡¼¤âÊØÍø¡£¼§ÀÐ¤Î¶¯ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÍî²¼¤¬¾¯¤·¿´ÇÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤é¤º¤Ë»ý¤Á±¿¤Ù¤Æ¥µ¥Ã¤È»È¤¨¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀìÍÑ¥Û¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ï¥·¥ê¥³¥ó¥Ö¥é¥·¤âÆâÂ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ä¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤ò¥µ¥Ã¤È¼êÆþ¤ì¤Ç¤¤ë¤Î¤â½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥é¡¼¤Ï3¤Ä
¥«¥é¡¼¤Ï¥ì¥Ã¥É¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¦¥ß¥ó¥È¤Î3¿§Å¸³«¡£¤É¤ì¤â¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ç¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¤â±Ç¤¨¤ë¿§¡£
¼¹É®»þÅÀ¤Ç°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤«¤é12¡óOFF¤Î3,600±ß¡ÊÀÇ¡¦Á÷ÎÁ¹þ¤ß¡Ë¤«¤é¥ª¡¼¥À¡¼²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¥é¥¯¤·¤Æ¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¿¶¤êÈ´¤¤ò¼ÙËâ¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢ÍÍ¡¹¤Êµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¥´¥ë¥Õ¥Þ¥ë¥Á¥Æ¥£¡¼
