¤À¤¤¤¿¤Ò¤«¤ë¡¢²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×¥³¡¼¥Ç¡ÖÇ¯¹ÃÈå¤â¤Ê¤¯¡Ä¡×USJËþµÊ
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤À¤¤¤¿¤Ò¤«¤ë¡Ê50¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£²ÈÂ²3¿Í¤Ç¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤À¤¤¤¿¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¹¹¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢USJ¤Ç¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤À¤¤¤¿¡¢É×¤Î¾®Àôµ®Ç·»á¡¢Ä¹ÃË¤Î3¿Í¤Ç¡Ö¥ß¥Ë¥ª¥ó¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿ÉþÁõ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡
¤À¤¤¤¿¤Ï¡ÖÇ¯¹ÃÈå¤â¤Ê¤¯¡Ä¡¡¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò´Ö°ã¤¨¤ÆÎÉ¤¤¤È¾¡¼ê¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ç¡¢¼ºÎéÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¡¢¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´ö¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤·¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£