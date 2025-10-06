¡ÚÂ®Êó¡Û²óÁ÷Îó¼Ö¤Ï¸«½¬¤¤±¿Å¾»Î¤¬±¿Å¾¡¡ÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ Îó¼Ö¾×ÆÍ¡¦Ã¦Àþ»ö¸Î
¤¤Î¤¦Ìë¡¢Àîºê»Ô¤ÎÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Î³á¤¬Ã«±ØÉÕ¶á¤Ç¡¢ÉáÄÌÎó¼Ö¤È²óÁ÷Îó¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¼ÖÎ¾¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï²óÁ÷Îó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«½¬¤¤±¿Å¾»Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å11»þ¤¹¤®¡¢Àîºê»Ô¤ÎÅìµÞÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ³á¤¬Ã«±Ø¤ËÅþÃå¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿½ÂÃ«¹Ô¤¤ÎÉáÄÌÎó¼Ö¤¬²óÁ÷Îó¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢²óÁ÷Îó¼Ö¤ÎÀèÆ¬¼ÖÎ¾¤¬Ã¦Àþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£¸å¡¢Ä´ºº´±2¿Í¤ò¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ»ö¸Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤«¤é¤Ï²óÁ÷Îó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¸«½¬¤¤±¿Å¾»Î¤À¤Ã¤¿¤ÈÊó¹ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉáÄÌÎó¼Ö¤Ë¤Ï¾èµÒ149¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢±¿Å¾»Î¤Ë¤â¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç»ÏÈ¯¤«¤éÅÄ±àÅÔ»ÔÀþ¤Ï½ÂÃ«±Ø¤Èºí¾Â±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Âç°æÄ®Àþ¤Ç¤âÆó»Ò¶ÌÀî±Ø¤È¹Â¤Î¸ý±Ø¤Î´Ö¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Å¾ºÆ³«¤Î¤á¤É¤Ï¤¿¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÅìµÞÅÅÅ´¤Ï¿¶¤êÂØ¤¨Í¢Á÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµÞÅÅÅ´¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È»ö¸ÎÅö»þ²óÁ÷Îó¼Ö¤ÏÄä¼Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÄä¼Ö°ÌÃÖ¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
