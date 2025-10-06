¾®À¾¿¿ÆàÈþ¡¢ÅÐ»³Ãæ¤Î·§ÂÐºö¤ò¾Ò²ð¡¡Æþ»³Á°¡¢²¼»³¸å¤Ë¤Ï°ìÎé¡ÖÆþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
½÷Í¥¤Î¾®À¾¿¿ÆàÈþ¡Ê46¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÅÐ»³Ãæ¤Î·§ÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅÐ»³¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢·§¤Î¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÂÐºö¤ò¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÅÐ»³Ãæ¤Î»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤ÇÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¡¦»öÁ°¤Ë¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡¡¡¦»³¤ËÆþ¤ëÁ°¤Ë"Æþ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£"¤È¸À¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤ÆÆþ¤ë¡¡¡¦·§Îë¤òÉÕ¤±¤ÆÊâ¤¯¡¡¡¦¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯²ñÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¡¡¡¦²¼»³¸å¤Ë¤Þ¤¿»³¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ"¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£"¤È¸À¤Ã¤ÆÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤ë¡¡¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÐºöÊýË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤â¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç·§¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢´í¸±¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»³¤Î¿ô¤¬¤Þ¤À¤Þ¤À¾¯¤Ê¤¤½é¿´¼Ô¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢°ÂÁ´Âè°ì¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£Ç°¤Ë¤ÏÇ°¡£¤òËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢·ò¹¯¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤ÊÅÐ»³¤ò¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£