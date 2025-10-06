28ºÐ¸µ¥â¡¼Ì¼¡£¥ê¡¼¥À¡¼Éèµ×Â¼À»¡Ö½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡Ö½÷¿À¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÉèµ×Â¼À»¡Ê28¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
Éèµ×Â¼¤Ï¡Ö10·î30Æü¤Ë2ºýÆ±»þÈ¯Çä¤¹¤ëÉèµ×Â¼À»¼Ì¿¿½¸¡¡¡ØÎÜÍþÍõ¡Ù¡Ê¤ë¤ê¤¢¤¤¡Ë¡ØVersl'Aube¡Ù¡Ê¥ô¥§¡¼¥ë¡¦¥í¡¼¥Ö¡Ë¤ÎÉ½»æ¤¬²ò¶Ø¡×¤È¤·¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÉ½»æ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
Æ©¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡ÖÎÜÍþÍõ¡×¤È¡¢Í¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿²£´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡ÖVersl'Aube¡×¤ÎÉ½»æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö½é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿À!!!¡×¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÈþ¤·¤µ¡×¡ÖËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¹¤®¤Æ½÷¿À¡×¡Ö¤Ï¤ó¤Ñ¤Í¤§¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£