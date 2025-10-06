¥í¥Ã¥Æ¡¢2025Ç¯¤ÎÀï¤¤¤ò½ª¤¨¤ë¡£¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬´õË¾¤Î¸÷¡£Íèµ¨¤â·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤«¤¬¥«¥®
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡ÈVision2025¡É¤Î½¸ÂçÀ®¤ò·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢56¾¡84ÇÔ3Ê¬¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È31.5¥²¡¼¥àº¹¤ÎºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤Èº£µ¨¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¼çÎÏÁª¼ê¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÎÉÔ¿¶¡¢¾¡¤Á»î¹ç¤ò¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢µÏ¿¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¥ß¥¹¤¬Áê¼¡¤°¤Ê¤É¡¢¤³¤³¿ôÇ¯A¥¯¥é¥¹Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿È¿Æ°¤¬¡¢Á´¤Æº£µ¨¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î³«Ëë3Ï¢Àï¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Í¸¶¹ÒÊ¿¤ËÂÐ¤·5²ó¤Þ¤Ç¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì¤ë¤â¡¢1ÅÀ¤òÄÉ¤¦6²ó¤Ë郄Éô±ÍÅÍ¤ÎÆóÎÝÂÇ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ìµó6ÅÀ¤òÃ¥¤¤µÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÍâÆü¤â4¡Ý4¤Î10²ó¤Ë²¬Âç³¤¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤½¤ÎÎ¢¡¢±×ÅÄÄ¾Ìé¤¬Äù¤á¤Æ2Ï¢¾¡¡£3ÀïÌÜ¤â0¡Ý4¤Î5²ó¤Ë¥½¥È¤Î°ìÈ¯¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢7²ó¤Ë¥Ý¥é¥ó¥³¡¢²¬¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢4¡Ý4¤Î8²ó¤ËÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡¢9²ó¤ËÏÂÅÄ¹¯»ÎÏ¯¤Îµ¾Èô¡¢郄Éô¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢³«Ëë3Ï¢¾¡¡£
¡¡ºòµ¨¤Î²¦¼Ô¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÁê¼ê¤ËÅ¨ÃÏ¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¤Ç¤Î3Ï¢¾¡¤È¡¢²ÝÂê¤À¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤¬·Ò¤¬¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£4·î¤³¤½11¾¡13ÇÔ¡¢¼ó°Ì¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹3.5¤Î5°Ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢4·î29Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é5·î5Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¤«¤±¤Æ6Ï¢ÇÔ¡¢7Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ë¾¡Íø¤â9Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¤«¤é5Ï¢ÇÔ¡£ 5·î¤Ï6¾¡17ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¡£¶áÇ¯¤Î¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¹¥ÉÔÄ´¤ÎÇÈ¤¬Âç¤¤¤¥Á¡¼¥à¡£¸òÎ®Àï¤Ï10¾¡8ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÂç¤¤Ê¾¡¤Á¤ÎÇÈ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢11¾¡11ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿6·î°Ê³°¤ÏÁ´¤Æ¤Î·î¤ÇÉé¤±±Û¤·¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°µåÃÄ¤Ë¤ÏÁ´¤ÆÉé¤±±Û¤¹ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡È1ÅÀ¤ò¼é¤êÀÚ¤ëÌîµå¡É¤Ç¾¡Íø¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÀèÈ¯Åê¼ê¤¬ÀèÀ©¤òµö¤·¡¢¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸ÇÄê¤Ç¤¤º¾¡¤Á¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¡¢ÂÇÀþ¤â¡È1¤ÄÀè¤ÎÎÝ¤òÁÀ¤¦ÁöÎÝ¡É¤¬Éð´ï¤À¤Ã¤¿¤¬ÁöÎÝ¥ß¥¹¡¢ÅðÎÝ¼ºÇÔ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¼éÈ÷¤Ç¤âµÏ¿¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¥ß¥¹¤¬Áê¼¡¤®¡¢·ù¤é¤·¤µ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢¡ ¼ã¼ê¤ÎÀ®Ä¹
¡¡ºÇ²¼°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤¬Á´¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìî¼ê¤Ç¤Ï¹âÂ´7Ç¯ÌÜ¤ÎÆ£¸¶¶³Âç¡¢¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤Î»ûÃÏÎ´À®¡¢¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀ¾Àî»Ë¾Ì¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¹¶·â¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦3¿Í¤¬µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤ÎÆó´§²¦¤Î»³ËÜÂçÅÍ¤â¥Á¡¼¥àÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î11ËÜÎÝÂÇ¡¢ÃÓÅÄÍèæÆ¡¢¾åÅÄ´õÍ³æÆ¡¢¥¢¥»¥Ù¥É¤¬·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ëº´Æ£ÅÔ»ÖÌé¡¢郄Éô±ÍÅÍ¡¢¾®ÀîÎ¶À®¡¢Í§¿ùÆÆµ±¡¢°ÂÅÄ¾°·û¡¢»³¸ý¹Òµ±¡¢ÏÂÅÄ¹¯»ÎÏ¯¡¢°¦ÅÍ¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ·ø¤É¤³¤í¤â¤¤¤ë¡£ÆÍ¤È´¤±¤ëÁª¼ê¤¬²¿¿Í¤â½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ÐÌ¤Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤¬Ä¹ÂÇÎÏ¡£¥½¥È¤¬¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬13ËÜ¡£¥ì¥¢¡¼¥É¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¤¬ºßÀÒÃæ¤Ë¼ã¼ê¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤¬·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ðº£º¢°ì¿ÍÁ°¤ËÂÇÀþ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¤¡¢¥½¥È¡¢¥Ý¥é¥ó¥³¤¬ÉÔÄ´¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬º£¤Î¥Á¡¼¥àÎÏ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£»³ËÜ¡¢»³¸ý¤¬Íèµ¨°Ê¹ß¡¢¤É¤¦ÈôÌö¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¿Ø¤Ï¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤ÎÌÚÂ¼Í¥¿Í¤¬¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ°ì·³¤ËÂÓÆ±¤·¡¢¥×¥í½é´°Éõ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É½¼¼Â¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæÀ²Ìé¡¢Ãæ¿¹½Ó²ð¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Á°¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤Ï°ì·³¤ÎÀïÎÏ¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢×¢ÃÓ¹¯»ÖÏº¤¬¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼ÌÀ¤±¤Ï°ì·³¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅê¤²¤¿¤ê¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¹âÂ´2Ç¯ÌÜ¤ÎÁáºä¶Á¤â°ì·³¤ò·Ð¸³¤·¡¢°éÀ®½Ð¿È¤ÎµÈÀîÍªÅÍ¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£¹âÂ´6Ç¯ÌÜ¤Î²£»³Î¦¿Í¤ÏÅÓÃæÀèÈ¯¤â·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥ê¡¼¥ÕÉüµ¢¸å¤ÏÃ¦ÎÏÅêË¡¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î50ÅÐÈÄ¡¢20¥Û¡¼¥ë¥É¡¢12¥»¡¼¥Ö¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¼ã¼êÁª¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¶áÇ¯¤Î²ÝÂê¡£º£µ¨¤Ï¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤¬¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼ã¼ê¤ÎÀÑ¶Ëµ¯ÍÑ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡¢CSÁè¤¤¤ò¤·¤¿»þ¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤¿»þ¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Èµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¯¡£
¡¡ºòµ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢12¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿ÎëÌÚ¾¼ÂÁ¤Èº´Æ£ÅÔ¤¬º£µ¨¤Ï¶ì¤·¤ß¡¢ºòµ¨²Æ¾ì°Ê¹ßÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿µÆÃÏÍù¶ê¤â°ì·³ÄêÃå¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡È°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¡¢¡È°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤³¤³¿ôÇ¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤â¡¢Ìî¼ê¤ÏÃ¯¤â¤ª¤é¤º¡¢Åê¼ê¤Ç¤â¾®ÅçÏÂºÈ¡¢¼ï»ÔÆÆÚö¡¢¤½¤·¤Æ2Ç¯Ï¢Â³40»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿²£»³¤¯¤é¤¤¡£¼ã¼ê¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê³èÌö¤¬Íèµ¨¡¢Éâ¾å¤Ë¤ÏÉ¬¿Ü¤À¡£
¡¡¼ã¼ê¤Ïº£µ¨¤Î·Ð¸³¤òÍèÇ¯¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·Ò¤²¤ë¤«¡¢º£µ¨¶ì¤·¤ó¤ÀÃæ·ø¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬Íèµ¨¤É¤¦´¬¤ÊÖ¤¹¤«¡¼¡¼¡£Ìî¼ê¤Ç¤ÏÆ£¸¶¡¢À¾Àî¡¢»ûÃÏ¡¢Åê¼ê¤Ç¤ÏÃæ¿¹¡¢ÅÄÃæÀ²¡¢ÌÚÂ¼¤È³Ë¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¼ã¼ê¤Ï½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ËÃæ·ø¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¦¤Þ¤¯³ú¤ß¹ç¤¨¤Ð¡¢º£µ¨¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ËCS½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ò¾å°ÌµåÃÄ¤è¤ê¤âÁá¤¯¤Ç¤¤ë¡£¥µ¥Ö¥í¡¼¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¼Â¤ê¤Î¤¢¤ë½©¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ