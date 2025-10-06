¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê»á¡ÖÈó¾ï¤Ë¶ìÏ«¿Í¡×¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ë»×¤¤¡Ö½÷À¤¬¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡Ä¡×
¸µNHK¿¦°÷¤Ç¾Ð²¼Â¼½ÎÂåÉ½¤Î¤¿¤«¤Þ¤Ä¤Ê¤Ê»á¡Ê32¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£4Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¡Ê64¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤¿¤«¤Þ¤Ä»á¤Ï¹â»Ô»á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¡Ö¥ä¥ó¥°¥±¥¢¥é¡¼¤ÇÄï¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Æ¤¤¿²áµî¡£½÷¤Î»Ò¤À¤«¤é4Ç¯À©Âç³Ø¤Ï¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÎ¾¿Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¡¢¹â¹»»þÂå¤«¤é³ØÈñ¤ò¤¿¤á¤Æ¤¤¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¶ìÏ«¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö½÷À¤¬¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤½¤Î¿É¤µ¤Ê¤É¤òÄËÎõ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¿¿Í¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ë¤À¤·¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤Ï¹Í¤¨¤¬°ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ÕÎ½¤Ê¤É½÷ÀµÄ°÷¤ÎÅÐÍÑ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÊâ¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£