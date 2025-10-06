¥¢¥ä¥·¥¤¿Í¤¬Íè¤¿¤«¤É¤¦¤«¤¹¤°ÀìÍÑ¥â¥Ë¥¿¡¼¤ä¥¹¥Þ¥Û¤«¤é³ÎÇ§¡¦±þÅú¤Ç¤¤ë¡ÖSwitchBot¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¡×¡õÄÉÀ×¥¿¥°¤¬¶ÛµÞ»þ¤Î¥Ö¥¶¡¼¤Ë¤â¤Ê¤ë¡ÖSwitchBotËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¡×¤ÇÆü¾ï¤òÊØÍø¤Ë¤·¤Ä¤Ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿
¸¼´Ø¤Ë¥é¥¯¥é¥¯ÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¥«¥á¥éÉÕ¤¤Î¥É¥¢¥Û¥ó¡ÖSwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¡×¤ÏÀìÍÑ¥â¥Ë¥¿¡¼¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÍèµÒ¼Ô¤Î±ÇÁü¤ò¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¡¢ÉÔºß»þ¤Ç¤â³°½ÐÀè¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó·ÐÍ³¤ÇÍèµÒ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¤ÏËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¡ÖSwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¡×¤Ï¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÍî¤È¤·Êª¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÊØÍø¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤É¤Á¤é¤â¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëIoTµ¡´ï¤È¤·¤ÆÊØÍø¤Ë»È¤¤¤Ä¤Ä¡¢¶ÛµÞ»þ¤Ë¤Ï°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡×¤â¤Î¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç»È¤¨¤ë¤Î¤«¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÌÜ¼¡
¢¡SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼
¢¡SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼
¢¡¤Þ¤È¤á¡¦¥»¡¼¥ë¾ðÊó
¢¡SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼
SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£
ÆâÍÆÊª¤ÏSwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¡¢»Òµ¡¡¢ÀâÌÀ½ñÎà¡¢¾®Êª¤¬Æþ¤Ã¤¿¾®È¢¡£
SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¤Ï¥â¥Ë¥¿¡¼¿Æµ¡¤È¸¼´Ø»Òµ¡¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¼¼Æâ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥â¥Ë¥¿¡¼¿Æµ¡¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥É¥¢¥Û¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¥É¥¢¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¥Ù¥ë¤À¤±¤¬¤¢¤ê¡¢±ÇÁü¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¤ÏÀìÍÑ¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ï¢·È¤â´ÊÃ±¤Ç±ÇÁü¤â¥¥ì¥¤¤Ç¤¹¡£¥â¥Ë¥¿¡¼¿Æµ¡¤Ë¤Ï¡Ö¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¡ÖºÆÀ¸¡×¡ÖÅÅµ¤¾û¡×¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥Ü¥¿¥ó¤È¡¢¡ÖÄÌÏÃ¡×¡Ö½ªÎ»¡×¤ÎÂç¤¤Ê¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µ125mm¡ßÉý129mm¡ß¸ü¤µ29mm¡£iPhone16¤È¥µ¥¤¥º¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î½Å¤µ¤Ï¼ÂÂ¬¤Ç328g¡£
¥â¥Ë¥¿¡¼¤ÎÎ¢ÌÌ¡£
Î¢ÌÌ¤Î¥«¥Ð¡¼¤Ï³°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÊÉ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥«¥Ð¡¼¤ò³°¤·¤ÆÀìÍÑ¤ÎÊÉ³Ý¤±¶â¶ñ¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤Þ¤¹¡£
º¸Â¦ÌÌ¤Ë¤ÏmicroSD¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤È¥ê¥»¥Ã¥È¥Ü¥¿¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
microSD¥¹¥í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤ámicroSD¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£microSD¤Ï¥«¥Á¥Ã¤È²¡¤·¹þ¤à¤È¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
±¦Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡£
¾åÉô¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
²¼Éô¤Ë¤Ï¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢´ù¤Ê¤É¤ËÎ©¤Æ¤Æ»È¤¦ÍÑ¤Î³ê¤ê»ß¤á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ï¡¢¸¼´Ø¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë»Òµ¡¡£
»Òµ¡¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µ131mm¡ßÉý65¡ß¸ü¤µ30mm¤Ç¡¢iPhone16¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
»Òµ¡¤Î½ÅÎÌ¤Ï¼ÂÂ¬¤Ç202g¡£
»Òµ¡¤ÎÀµÌÌ¾åÉô¤Ë¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤È¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»Òµ¡¤ÎÀµÌÌ²¼Éô¤Ï¥É¥¢¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤ò²¡¤·¹þ¤à¤È¥Á¥ã¥¤¥à¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£
»Òµ¡¤ÎÇØÌÌ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
»Òµ¡¤ÎÄìÌÌ¤Ë¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤È½¼ÅÅÍÑ¤ÎUSB-C¥Ý¡¼¥È¡£USB-C¥Ý¡¼¥È¤ÏËÉ¿å¤Î¥´¥àÀò¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢±«¤ÎÆü¤Ë¤·¤Ö¤¤Ê¤É¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»Òµ¡¤Î¾åÂ¦¤äÎ¾Â¦ÌÌ¤Ë¤Ï¥Ü¥¿¥óÎà¤Ï¤Ê¤·¡£
¾®È¢¤Ë¤Ï¡¢»Òµ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥ì¡¼¥È¡¢»Òµ¡¤Î³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂæ¡¢¥×¥ì¡¼¥È¤òÊÉ¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¤ëÎ¾ÌÌ¥Æ¡¼¥×¡¢½¼ÅÅÍÑ¤ÎUSB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¡¢¿Æµ¡¤òÊÉ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¶â¶ñ¡¢¥Í¥¸Îà¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ËSwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¤òÀßÃÖ¡¦ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï»Òµ¡¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢USB-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¥¢¥À¥×¥¿¤Ëº¹¤·¹þ¤ó¤Ç¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤éÅÅ¸»¶¡µë¤·¤Þ¤¹¡£
Ã¼»Ò¤ò»Òµ¡¤Î²¼Â¦¤Ë¤¢¤ëUSB-C¥Ý¡¼¥È¤ËÁÞ¤·¤Æ½¼ÅÅ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê¥É¥¢¥Û¥óÀ½ÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤ÆSwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¤Ï¾ÃÈñÅÅÎÏ¤òÌó33¡óÄã¸º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëþ½¼ÅÅ»þ¤ÇÌó2Ç¯8¥«·î²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»Òµ¡¤òÊÉ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëÊýË¡¤Ï¡¢Î¾ÌÌ¥Æ¡¼¥×¤Ç¥é¥¯¥é¥¯ÀßÃÖ¤¹¤ëÊýË¡¤È¡¢¥Í¥¸¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ëÊýË¡¤Î2¼ïÎà¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥¸¤Ç¸ÇÄê¤¹¤ëÊý¤¬Íî²¼¤Î´í¸±À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÉ¤Ë·ê¤ò¶õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤êÀìÍÑ¤Î¹©¶ñ¤âÉ¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢ÉÕÂ°¤ÎÎ¾ÌÌ¥Æ¡¼¥×¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
ÊÉ¤Ë¥×¥ì¡¼¥È¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
»Òµ¡¤ÎÎ¢ÌÌ¾åÂ¦¤Ë¤¢¤ë¥´¥àÀò¤ò³°¤·¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¡ÖON¡×¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Þ¤¹¡£
»Òµ¡¤ÎÀµÌÌ²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¥É¥¢¥Û¥óÉôÊ¬¤¬ÅÀÅô¤·¤¿¤éOK¡£
¥×¥ì¡¼¥È¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀßÃÖ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£½¼ÅÅ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¥×¥ì¡¼¥È¤«¤é³°¤¹¤À¤±¤Ç»Òµ¡¤ò¼è¤ê½Ð¤»¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë²°³°¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅðÆñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¤Ë¤Ï¡Ö¼è¤ê³°¤·¥¢¥é¡¼¥È¡×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÍý¤ä¤ê³°¤¹¤È·Ù¹ð²»¤¬ÌÄ¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥×¥ê¤ËÄÌÃÎ¤òÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¿¤á°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°Ê²¼¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤Ï³ÑÅÙÄ´ÀáÂæ¡£
³ÑÅÙÄ´ÀáÂæ¤ò¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¤½¤³¤Ë»Òµ¡¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¸±¦¤Î³ÑÅÙ¤òÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë²°³°¤ÎÈâ¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡£
»Òµ¡¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÇÌó2Ç¯8¥«·î²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ç±Êµ×²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤Ï¤ó¤ÀÉÕ¤±¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅ¸»Àþ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)ÇÛÀþÀâÌÀ½ñ¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¿Æµ¡¤òµ¯Æ°¤·¤Þ¤¹¡£¿Æµ¡¤ÏÇØÌÌ¤Î¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¶â¶ñ¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²È¤ÎÃæ¤ÎÊÉ¤Ë¥Í¥¸»ß¤á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇØÌÌ¤ò¥Ñ¥«¥Ã¤È¹¤²¤ë¤³¤È¤ÇÎ©¤Æ¤Æ»È¤¦¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¥â¥Ë¥¿¡¼¿Æµ¡¤òÎ©¤Æ¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
¥â¥Ë¥¿¡¼¿Æµ¡¤ò¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ÆÅÅ¸»¶¡µë¤¹¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²èÌÌ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥â¥Ë¥¿¡¼¿Æµ¡¤È»Òµ¡¤òÏ¢·È¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
SwitchBot¥¢¥×¥ê¤ÏAndroidÈÇ¤ÈiOSÈÇ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏAndroidÈÇ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
SwitchBot¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤È½é´üÀßÄê¤Î¼ê½ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î²áµîµ»ö¤òÆÉ¤à¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
SwitchBot¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤é¡¢²èÌÌ±¦¾å¤Î¡Ö¡Ü¡×¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÄÉ²Ã¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ö¥¢¥×¥ê¤Î»ÈÍÑ»þ¤Î¤ß¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¤ò¸¡½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥â¥Ë¥¿¡¼¿Æµ¡¤Î¡ÖÄÌÏÃ¡×¥Ü¥¿¥ó¤È¡Ö½ªÎ»¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÆ±»þ¤ËÄ¹²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÀÜÂ³Ãæ¤Î²èÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éOK¡£
¤Þ¤¿¡¢»Òµ¡¤ÎÇØÌÌ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÇÅÅ¸»¤¬ON¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡£
¥â¥Ë¥¿¡¼¿Æµ¡¤È»Òµ¡¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ËÀÜÂ³¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
SwitchBot¥¢¥×¥ê¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤éOK¡£
SwitchBot¥¢¥×¥ê¤«¤é¡¢SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëWi-Fi¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÁª¤Ó¡¢¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤é¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö»ÈÍÑ³«»Ï¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ½é´üÀßÄê´°Î»¡£
SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¤òSwitchBot¥¢¥×¥ê¤ÈÀÜÂ³¤·¤Æ¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¿Æµ¡¤Î¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ»Òµ¡¤ò¥É¥¢¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢¥É¥¢¥Û¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢SwitchBot¥¢¥×¥ê¤Ë»Òµ¡¤Î±ÇÁü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æµ¡¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Ë±ÇÁü¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¢¥Û¥ó¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¥«¥¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¥³¥ÞÁ÷¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢SwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¤Î±ÇÁü¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¹¡£¥É¥¢¥Û¥ó¤Î²»¤ä¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î±ÇÁü¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤«¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸«¤ë¤È¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±ÀßÃÖ¤·¤¿¥É¥¢¥Û¥ó¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤éÍèµÒ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡ÖSwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¡×¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼±ÇÁü¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸ - YouTube
¥É¥¢¥Û¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÄÌÏÃ¡×¤ò²¡¤·¤Æ±þÅú¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¡×¥Ü¥¿¥ó¤«¤éÄê·¿²»À¼¤òÎ®¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÆÀ¸¡×¡ÖÅÅµ¤¾û¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤ÆÄê·¿Ê¸¤òÁªÂò¤·¡¢ºÆÅÙ¡Ö¥á¥Ë¥å¡¼¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¡¢»Òµ¡¤«¤é¡Ö¤´ÍÑ·ï¤ò¤ªÏÃ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÄê·¿Ê¸¤¬Î®¤ì¤Þ¤¹¡£
SwitchBot¥¢¥×¥ê¤ò³«¤¯¤È¡¢»Òµ¡¤¬±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥¢¥Û¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¼«Æ°¸¡½Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ÎµÏ¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î±ÇÁü¤òÄ¹»þ´Ö¸«¤ë¤È¡¢»Òµ¡¤Î½¼ÅÅ¤¬Âç¤¤¯¾ÃÈñ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁ´¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
²áµî¤ÎµÏ¿¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤ò»È¤¦¤Ë¤Ï¡¢²¼Éô¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡Öµ¡Ç½¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡ÖÆ°ÂÎ¸¡½Ð¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡Ö¥ª¥ó¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥¢¥Û¥ó¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¥É¥¢¤ÎÁ°¤Ç¤¦¤í¤¦¤í¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤È¤·¤ÆµÏ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥¢¥Û¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÄê·¿Ê¸¤òÀßÄê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»±þÅú¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
±¦¾å¤Î¡ÖÀßÄê¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÎÄê·¿Ê¸¤«¤é¼«Æ°¤ÇÎ®¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁªÂò¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¼«Ê¬¤ÇÏ¿²»¤·¤¿²»À¼¤òÎ®¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£²»À¼¤òÏ¿²»¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡Ö¡Ü¡×¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
²»À¼¤òÏ¿²»¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¯Äê·Á²»À¼¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»Òµ¡¤¬µÏ¿¤·¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¿Æµ¡¤ÎmicroSD¤ËµÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖºÆÀ¸¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡ÖmicroSD¥«¡¼¥É±ÇÁü¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²áµî¤ÎµÏ¿¤ò»²¾È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µÏ¿¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤ÎÆüÉÕ¤ä»þ´Ö¤òºÙ¤«¤¯³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤è¤êºÙ¤«¤¤ÀßÄê¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤Î±¦¾å¤Ë¤¢¤ëÀßÄê¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¥É¥¢¥Û¥ó¤Î²»ÎÌ¤ä¥â¥Ë¥¿¡¼¤Î¸÷ÎÌ¤Ê¤É¤ÎÀßÄê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢SwitchBot¤Î¥Ï¥Ö¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SwitchBot¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¡ÖSwitchBot¥í¥Ã¥¯Ultra¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥É¥¢¥Û¥ó¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¸°¤ò³«¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê±þÍÑ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£SwitchBot¥í¥Ã¥¯Ultra¤Î³°´Ñ¤äÀÇ½¤Ï°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¸«¤ë¤È¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¡Ö°ìÂÎ·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¡Ö¸ü¤ßÈ¾Ê¬¡×¤ÇÌµ¹ü´¶¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀÇ½¤Ï¸þ¾å¤·¤¿¡ÖSwitchBot¥í¥Ã¥¯Ultra¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢ÇúÂ®²ò¾û¤Î¡ÖFastUnlock¡×¤ËSuica¤äPASMOÂÐ±þ¤Þ¤Ç»ê¤ì¤ê¿Ô¤¯¤»¤ê¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤ÎºÇ½ª¿Ê²½·Á - GIGAZINE
¢¡SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼
SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡£
ÆâÍÆÊª¤ÏSwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¡¢ÀâÌÀ½ñ¡¢¥Ü¥¿¥óÅÅÃÓ(CR2032)2¸Ä¡¢¡Ü¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬1ËÜ¡£
SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¹â¤µ67mm¡ßÉý33mm¡ß¸ü¤µ15mm¤Ç¡¢¼ê¤Ë»ý¤Ä¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤òiPhone 16¤ÈÊÂ¤Ù¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Î½ÅÎÌ¤Ï¼ÂÂ¬¤Ç31g¡£
ÀµÌÌ¤ÎÅÅµ¤¥Þ¡¼¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï²¡¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾åÂ¦¤ÏËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Î¥Ô¥ó¤Ç¡¢°ú¤È´¤¯¤ÈÂç¤¤Ê¥µ¥¤¥ì¥ó¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼Â¦¤Ï¥é¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼µ¯Æ°»þ¤Ë¥Ô¥«¥Ô¥«¸÷¤ë¤Û¤«¡¢²ûÃæÅÅÅô¤È¤·¤ÆÉáÃÊ»È¤¤¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
ÇØÌÌ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£
ÇØÌÌ¤ÎÅÅÃÓ¥«¥Ð¡¼¤Ï¡¢ÉÕÂ°¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥Í¥¸¤ò³°¤·¤Æ³«¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£
¥Ü¥¿¥óÅÅÃÓ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¿¥óÅÅÃÓ¤ÏCR2032¤ò2¸ÄÆþ¤ì¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÕÂ°¤Î¤â¤Î¤ò2¸Ä¤È¤â»È¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¤ÏÌó1Ç¯¡£ÅÅÃÓ¤òÆþ¤ì¤¿¤éÅÅ¸»¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ü¥¿¥óÅÅÃÓ¤Îº¸²¼¤Ë¤¢¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÏÀÜÂ³¥Ü¥¿¥ó¤Ç¤¹¡£SwitchBot¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ê¤ÉºÙ¤¤¤â¤Î¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÄ¹²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢SwitchBot¥¢¥×¥ê¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£SwitchBot¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤¿¤é¡¢±¦¾å¤Î¡Ü¥¢¥¤¥³¥ó¤«¤é¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÄÉ²Ã¡×¤òÁªÂò¡£
¸¡½Ð¤·¤¿¡ÖËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
»ÈÍÑÁ°¤ÎÃí°Õ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¤¹¤Ç¤ËÅÅÃÓ¤òÆþ¤ì¡¢ÅÅ¸»¤¬¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Î¥é¥¤¥È¤¬Çò¤¯ÅÀÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤éÀÜÂ³´°Î»¤Ç¤¹¡£
SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼¡¤Ø¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Îµ¡Ç½¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸¢¸Â¤òµö²Ä¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
ÀßÄê¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥¢¥×¥ê¾ðÊó¡×¤¬³«¤¯¤¿¤á¡Ö¸¢¸Â¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö°ÌÃÖ¾ðÊó¡×¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
SwitchBot¥¢¥×¥ê¤Ë¤è¤ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¡Ö¾ï¤Ëµö²Ä¡×¤ËÀßÄê¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò»ÈÍÑ¡×¤Î¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òON¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¾ï¤ËSwitchBot¥¢¥×¥ê¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤Ë»ý¤¿¤»¤ì¤Ð¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÌòÎ©¤Ä¤Û¤«¡¢ºâÉÛ¤ä¤«¤Ð¤ó¤Ê¤ÉËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤Ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Íî¤È¤·Êª¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
SwitchBot¥¢¥×¥ê¤«¤é¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¡×Ãµ¤¹¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤«¤é²»¤¬ÌÄ¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤«¤Ð¤ó¤äºâÉÛ¤¬²È¤Î¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»þ¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢SwitchBot¥¢¥×¥ê¤Ë¡Ö²»¤¬ÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤«¤é²»¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢µÕ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£SwitchBot¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤òÃµ¤¹¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤ÆÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤òÃµ¤¹¡×¤Î¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òON¡£
SwitchBot¥¢¥×¥ê¤ÇÀßÄê¤ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Î²¼Éô¤ò2²ó²¡¤·¹þ¤à¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é²»¤¬ÌÄ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖÊ¶¼º¥â¡¼¥É¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¡¢SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿ºÝ¤Ë¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÊ¶¼º¥â¡¼¥É¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
Ê¶¼º¥â¡¼¥É¤Î¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òON¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö»ý¤Á¼ç¡×¡Ö¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ¡×¤òÀßÄê¤·¤¿¤é¡ÖÊÝÂ¸¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£¤¹¤ë¤È¡¢SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖSwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤òÉÕ¤±¤¿¤â¤Î¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤ËON¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤Ê¤¯¤·¤¿¤â¤Î¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½¦¤Ã¤¿¿Í¤¬SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Ë¤¢¤ëQR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢ÅÐÏ¿¤·¤¿Ï¢ÍíÀè¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡ÖÍî¤È¤·Êª¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊ¶¼ºÄÌÃÎ(¥Ù¡¼¥¿)¡×¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¤¢¤ëÄøÅÙÎ¥¤ì¤¿¾ì¹ç¤ËÄÌÃÎ¤¬Íè¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ºâÉÛ¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¾ï¤Ë°ì½ï¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÀßÄê¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÃÖ¤Ëº¤ì¤Ëµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£¡ÖÊ¶¼ºÄÌÃÎ(¥Ù¡¼¥¿)¡×¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
Ê¶¼ºÄÌÃÎ(¥Ù¡¼¥¿)¤Î¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òON¤Ë¤·¤¿¤éOK¤Ç¤¹¡£
SwitchBot¥¢¥×¥ê¤«¤éSwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Î²»¤òÌÄ¤é¤·¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Î¥Ô¥ó¤ò°ú¤È´¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¸«¤ë¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¤ÏÂç»ö¤Ê¤â¤Î¥È¥é¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤Æ»È¤¤¤Ä¤Ä¶ÛµÞ»þ¤Ë¤ÏËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Ë¤Ê¤ë¡ÖSwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¡×¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¤Æ¤ß¤¿ - YouTube
¢¡¤Þ¤È¤á¡¦¥»¡¼¥ë¾ðÊó
Ã¯¤Ç¤â¡ÖÆü¡¹¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£°Õ¼±¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¤ÏÇùÁ³¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢ËèÆü²¿¤«¤ò·Ù²ü¤·¤Æ½àÈ÷¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖSwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¡×¡ÖSwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¡×¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÏÊØÍø¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥Èµ¡´ï¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÉÔ¿³¼Ô¤ÎµÏ¿¤À¤Ã¤¿¤êËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤Î³èÍÑ¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¶ÛµÞ»þ¤Ë¤Ï¿È¤ò¼é¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¤ÈÊ¹¤¯¤È¡ÖÀßÄê¤¬Æñ¤·¤½¤¦¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¥é¥¯¥é¥¯Ï¢·È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡ÖSwitchBot ¥¹¥Þ¡¼¥È¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó¡×¤ÎÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ1Ëü8980±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Amazon¤ÎSwitchBot¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Ï¥»¡¼¥ë¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÏÌó16¡ó¥ª¥Õ¤ÎÀÇ¹þ1Ëü5980±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÆ±Æü¤«¤é¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¡Ö25QCPR05¡×¤òÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð100±ßOFF¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¥»¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÅ¬ÍÑ´ü´Ö¤Ï10·î4Æü(ÅÚ)¡Á10·î10Æü(¶â)¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Amazon.co.jp: SwitchBot: ¥Æ¥ì¥Ó¥É¥¢¥Û¥ó
¡ÖSwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¡×¤ÎÄÌ¾ï²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ2980±ß¤Ç¡¢Amazon¤ÎSwitchBot¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡£¤³¤Á¤é¤â2025Ç¯10·î4Æü(ÅÚ)¤«¤é¤Ï¥»¡¼¥ë¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¥»¡¼¥ë²Á³Ê¤ÏÌó25¡ó¥ª¥Õ¤ÎÀÇ¹þ2235±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SwitchBot ËÉÈÈ¥Ö¥¶¡¼¤â¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¡Ö25QCPR05¡×¤òÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð100±ßOFF¤È¤Ê¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¥»¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó¥¯¡¼¥Ý¥ó¥³¡¼¥É¤ÎÅ¬ÍÑ´ü´Ö¤Ï10·î4Æü(ÅÚ)¡Á10·î10Æü(¶â)¤Ç¤¹¡£
Amazon.co.jp: SwitchBot: ¸«¼é¤ê¡¦Ê¶¼ºËÉ»ß¥¢¥¤¥Æ¥à
