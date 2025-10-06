ÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÈÑ£¡ÉÄé¿¿°ì¡¢Íî¤Á¹þ¤à¡È¥È¥¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤ò¡È¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡É¤ËÍ¶¤¦
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè2½µ¡Ö¥à¥³¡¢¥â¥é¥¦¡¢¥à¥º¥«¥·¡£¡×¡ÊÂè7²ó¡Ë¤¬10·î7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌæÉÕ¤¤Îêá¤òÃå¤¿»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯1ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¹âÀÐ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÇË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Èà½÷¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè7²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡Áá¤¯·ëº§¤·¤¿¤¤¤È¾Ç¤ë¥È¥¡£¤·¤«¤·¡¢¹©¾ì¤Ç¤Ï¤»¤ó¡Ê°ÂÃ£ÌÚÇµ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥Á¥è¡ÊÁÒÂô°ÉºÚ¡Ë¤Î·ëº§¤âÎøÀê¤¤ÄÌ¤ê¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀäË¾¤¹¤ë¥È¥¤ò¸«¤«¤Í¡¢¹©¾ì¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ê¿ÆÀÌ¤Î±«À¶¿åÑ£¡ÊÄé¿¿°ì¡Ë¤Ï¡¢¥È¥¤òÎå¤Þ¤¹¡É¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¡É¤ËÍ¶¤¦¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ñ£¤È¥¿¥¨¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥¤Î¤ª¸«¹ç¤¤¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
