µþÅÔ¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥Ó¥Ö¥¹¤Ë£´£°¼þÇ¯¤Î¡Ö¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×¡¡Ç¤Å·Æ²¤¬¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡ÄÍèÇ¯£²¡¦£±£µ³«ºÅ
¡¡ÍèÇ¯£²·î£±£µÆü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖµþÅÔ¥Þ¥é¥½¥ó¡¡£²£°£²£¶¡×¤ÇÇ¤Å·Æ²¤¬¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢´§Ì¾¾Î¤¬¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Í£Á£Ò£É£Ï¡¡£Â£Ò£Ï£Ó¡¥£´£°£Ô£È¡×¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º£´£°¼þÇ¯¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µþÅÔ»ÔÆâ¤ËËÜ¼Ò¤¬¤¢¤ëÇ¤Å·Æ²¤¬Æ±¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë¶¨»¿¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢ºÇ¾å°Ì¤Î¥×¥é¥Á¥Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£Ç¯£¹·î¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥²¡¼¥à¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×È¯Çä¤«¤é£´£°¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¡¢Âç²ñ¤ÏÍèÇ¯£²·î¤Ç£±£µ²óÌÜ¤È¡¢¤È¤â¤ËÀáÌÜ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£»²²ÃÁª¼ê¤¬ÉÕ¤±¤ë¥Ó¥Ö¥¹¤ÎÇØÃæÂ¦¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥é¥½¥óÄê°÷£±Ëü£¶£°£°£°¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤«¤é£³Ëü£·£µ£¸£·¿Í¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¡£ÃêÁª·ë²Ì¤Ï£±£°·î£²£´Æü¤ËÄÌÃÎ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£