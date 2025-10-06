³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤¬Ç÷ÎÏ¤Î±ÇÁü¸ø³«¡ª²Ð»³Åç¤«¤é¤â¤¯¤â¤¯Ê®±ì¡õ²Ð¸ý¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¤â
²Ð¸ý¤«¤é¤¢¤¬¤ë±ì¤â´ÑÂ¬
¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Ï2025Ç¯10·î1Æü¡¢Î²²«Åç¤ÎÀéÄ»¥öÉÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê²Ð¸ý¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤¹¤²¤¨¡¢²Ð¸ý¤Î¥É¥¢¥Ã¥×¤È±ì¡Ä¤³¤ì¤¬´ÑÂ¬»þ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤ÏÆ°²è¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÀéÄ»¥öÉÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê²Ð¸ý¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¡¢¹â¤µÌó600m¤Þ¤ÇÇò¿§Ê®±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Î²²«Åç¤Ï¡¢³èÈ¯¤Ê²Ð»³³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë²Ð»³Åç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯¾¯¤·¤º¤ÄÎ´µ¯¤·¤ÆÅç¤ÎÌÌÀÑ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ìó80Ç¯Á°¤ÎÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬´Ê°×Åª¤ÊÁ¥Ãå¤¾ì¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë³¤Äì¤ËÄÀ¤á¤¿¸Å¤¤¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤ÎÁ¥¤¬¡¢ÃÏÉ½¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¸½¾Ý¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤Î¤Û¤«À¾Ç·Åç¤ÎÆ°²è¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¡ÖÀ¾Ç·Åç¤Ë¤¢¤ë²Ð¸ý¸Ð¤Ç¤Ï¡¢É½ÌÌ¤«¤é¾¯ÎÌ¤Î¿å¾øµ¤¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î³¤ÍÎ¾ðÊóÉô¤Ç¤Ï¡¢²Ð»³Åç¤ä³¤Äì²Ð»³¤ÎÄ´ºº¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ò¶õµ¡¤Ë¤è¤ë¾å¶õ´ÑÂ¬¤Î¤Û¤«¡¢Â¬ÎÌÁ¥¤Ë¤è¤ë³¤ÄìÃÏ·Á¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏÂç·¿Ìµ¿Íµ¡MQ-9B¡Ö¥·¡¼¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡¦´ÑÂ¬¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£