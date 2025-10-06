¡Ö¿Æ¤Î²ð¸î¤Ç²õ¤ì¤¿¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤â¤È¤ËÌá¤é¤Ê¤¤¡×¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ËÇ÷¤ë²ð¸î´íµ¡¡£¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥ÖÂåÉ½¤¬¸ì¤ë3¤Ä¤Î¼ºÇÔÎã
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡£¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤Î¿¦¾ì¤òÃµ¤½¤¦¡×¤È¡¢¥·¥Ë¥¢Å¾¿¦¤ËÄ©¤à50¡¢60Âå¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢»Ù±ç¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¥·¥Ë¥¢Å¾¿¦¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ºÇÔ»öÎã¤âÌÜ¤Ë¤¹¤ë ¥·¥Ë¥¢ÀìÌçÅ¾¿¦»Ù±ç²ñ¼Ò¡Ö¥·¥Ë¥¢¥¸¥ç¥Ö¡×ÂåÉ½¤ÎÃæÅç¹¯·Ã»á¤¬¡¢º£²ó¤ÏÅÝ»º¤¬Áê¼¡¤°²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÈÆ¯¤¼ê¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬½Ð¤¿»þ¡¢¤â¤Ï¤ä»È¤¨¤ë²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢²ð¸î»ö¶È¼Ô¤ÎÅÝ»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤Ç½½Ê¬¤Ê»Ù±ç¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²ð¸îÎ¥¿¦¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤Ç¿ÍÀ¸¤¬¶¸¤Ã¤¿»öÎã¤â¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿¼¹ï¤Ê¾õ¶·¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¢¡É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¡©
°åÎÅ¡¦²ð¸î¤Î¶È³¦¤Ï¡¢¹âÎð²½¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¸å¤â¼ûÍ×¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¤¿¤á¡¢À®Ä¹»Ô¾ì¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯4·î¤ËÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µ¡¼¥Á¤¬¶Ã¤¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Ï²ð¸î»ö¶È¼Ô¤ÎÅÝ»º¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Ä´ºº·ë²Ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î²ð¸î»ö¶È¼Ô¡ÊÏ·¿ÍÊ¡»ã¡¦²ð¸î»ö¶È¡Ë¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤Ï179·ï¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¤Æ36.6%Áý¤À¤È¤¤¤¦¡£
º£¸å¤â¹âÎð¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤ËÅÝ»º¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ì¤Ð¡¢¸½ÌòÀ¤Âå¤¬¾ÍèÅª¤Ë²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Ì¤Íè¤¬¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼«¿È¤Î²ð¸î¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤ÎÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÅÝ»º¤¬Áê¼¡¤¤¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬Ê£¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ð¸îÊó½·¤Î°ú¤²¼¤²¤ä¡¢Êª²Á¹âÆ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦±¿±Ä¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Î·ÑÂ³¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤Ï¤ê¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÌäÂê¤ÏÂç¤¤¤¡£²ð¸î¸½¾ì¤Î¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Ï¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤ÎÅÝ»º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤â±Æ¤òÍî¤È¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¿Í°÷³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¡¢ÃÏÊý¤Î»ÔÄ®Â¼¤Î²ð¸î¤ä»ùÆ¸Ê¡»ã¡¢¾ã³²Ê¡»ã¡¢À¸³èº¤µç¼Ô»Ù±ç¤Ê¤É¤ÎÊ¡»ã¤ÎÁë¸ý¤òÆÃÎãÀ©ÅÙ¤òÀß¤±¤Æ°ìËÜ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¤¸¤¯¿Í°÷³ÎÊÝ¤ÎÆñ¤·¤µ¤«¤é¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬ÀßÃÖ¤¹¤ëÃÏ°èÊñ³ç»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¿Í°÷ÇÛÃÖ´ð½à¤ò´ËÏÂ¤¹¤ë¤â¼Â»ÜºÑ¤ß¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ë¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿²ð¸î¤ÎÍ»ñ³Ê¼Ô¤ÎÉ¬Í×¿Í¿ô¤Ê¤É¤òÆÃÎã¤Ç´ËÏÂ¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î·ÑÂ³¤¬Ë¡Î§°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢¿¦°÷¿ô¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°ì¿Í¤Î¿¦°÷¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ëÍøÍÑ¼Ô¿ô¤ä»Å»öÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿¦°÷¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¹²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤â¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼Á¤¬Íî¤Á¤ëÉÔ°Â¤¬½Ð¤ë¡£
¿¦°÷¤Î¸º¾¯¤«¤é¿¦°÷°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÉéÃ´¤ÎÁý²Ã¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤Î°²½¤¬µ¯¤¤ì¤Ð¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÎ¥¿¦Áý¤ä¿·µ¬ºÎÍÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ëÉé¤Î¥ë¡¼¥×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·üÇ°¤¬Ì±´Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¢¡¥µ¡¼¥Ó¥¹ÉÔÂ¤Ç¡Ö²ð¸îÎ¥¿¦ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²ð¸î¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏºÇÁ°Àþ¤Î¸½¾ì¤äÃÏÊý¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆÃ¤Ë¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤«¤éÈó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÏÃÄ²ô¤ÎÀ¤Âå¤¬75ºÐ°Ê¾å¤Î¸å´ü¹âÎð¼Ô¤È¤Ê¤ë¡Ö2025Ç¯ÌäÂê¡×¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¤¬¿Í¸ý¤Î35%¤òÀê¤á¤ë¡Ö2040Ç¯ÌäÂê¡×¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ÌòÀ¤Âå¤¬Ï·¸å¤ò·Þ¤¨¤Æ²ð¸î¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¡¢½½Ê¬¤Ê²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤âÌÜÁ°¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¡¢¿ÆÀ¤Âå¤¬²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤·üÇ°¤¹¤é½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¿Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë²ð¸î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¡¢»Ò¤¬¿Æ¤Î²ð¸î¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡Ö²ð¸îÎ¥¿¦¤¬ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£
²ð¸îÎ¥¿¦¤Þ¤Ç»ê¤é¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥·¥Ë¥¢Å¾¿¦»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¤«¤Ê¤ê¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢¡¿Æ¤Î²ð¸î¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤¬¶¸¤Ã¤¿3¤Ä¤ÎÎã
¿Æ¤Î²ð¸î¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£°ì¿Í¤Ã»Ò¤«¤ÄÆÈ¿È¤Ê¤É¡¢Â¾¤ËÍê¤ì¤ë¿ÆÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÆÃ¤ËÍ×Ãí°Õ¤È¤Ê¤ë¡£
