54ºÐ½÷Í¥¡¢¾åÉÊ¤Ê¹õ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤Ë¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°²á¤®¤ë¡×
½÷Í¥¤Î±ü´Ó·°¡Ê54¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
±ü´Ó¤Ï¡ÖABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING¡¿¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ÎÀ©ºîÈ¯É½¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¥É¥ì¥¹¥³¡¼¥É¤Ï¹õ¡ßÀÖ¡Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯É÷¤Î¤¹¤Æ¤¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡×¤ÈÅöÆü¤ÎÉþÁõ¤ò¾Ò²ð¡£ÀÖ¤¤²Ö¤ÎÁõ¾þ¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¡¢¾åÉÊ¤Ê¹õ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö·°¤µ¤ó²Ä°¦¤é¤·¤¤¡¡ÁÇÅ¨¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¥Ç¥¹¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤½¤ÎÈù¾Ð¡×¡Ö±ü´Ó¤µ¤ó¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°²á¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±ü´Ó¤Ï¹ñ¸«·Ë»ÒÌò¤Ç¡ÖMISS KING¡¿¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£