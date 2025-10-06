¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¦¡©ÅìµþŽ¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñŽ£¤Î´ðËÜ
Åìµþ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¡¢Åê»ñÀè¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ëÍýÍ³¤È¤Ï¡Ê¼Ì¿¿¡§¤Þ¤Á¤ã¡¼¡¿PIXTA¡Ë
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼Â¤Ï¡ÖÅìµþ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂç¤¤ÊÅê»ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µëÍ¿¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¾ÍèÀß·×¤ä»ñ»º·ÁÀ®¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À®¸ù¤Î¥«¥®¤Ï¡ÖÀµ¤·¤¤ÃÎ¼±¡×¤È¡ÖÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
90¸Í¤ÎÅê»ñÍÑÉÔÆ°»º¤ò½êÍ¤·¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÅê»ñ²È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿Å·ÅÄ¹ÀÊ¿»á¤Î¿·´©¡ØÅìµþ¡ÒÃæ¸Å¡Ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤«¤é¡¢°ìÉôÈ´¿è¡¦Å¾ºÜ¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎÅê»ñ²È¤¬ÃíÌÜ
¡ÖÅìµþ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¤â¤¦¾å¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×
¡Öº£¤«¤éÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢¹âÃÍÄÏ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤À¡×
¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÏ¢ÆüÊóÆ»¤µ¤ì¤ëÉÔÆ°»º²Á³Ê¹âÆ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³Î¤«¤ËÅÔ¿´¤Î¹âµé¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢°ìÉô¥Ð¥Ö¥ë¤Î¤è¤¦¤ÊÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤¬¤«¤Ä¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿·½É¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¿·ÃÛ»þ¤ËÌó6000Ëü±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ä2²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤Ç¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤º¤«10Ç¯¤Û¤É¤Ç²Á³Ê¤¬3¡¦5ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ¤ä³¤³°Åê»ñ²È¤¬µð³Û¤ÎÍø±×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¤ÎÉÔÆ°»º¡¢ÆÃ¤ËÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸«¤ì¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ö³ä°Â¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÇÂç¤Îº¬µò¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÉÔÆ°»º¤Î¼ý±×À¤ò¼¨¤¹¡ÖÍø²ó¤ê¡×¤Ç¤¹¡£
³¤³°¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¡¢Îã¤¨¤Ð¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¥í¥ó¥É¥ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Î¹á¹Á¤äÂæËÌ¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÔ»Ô¤ÎÉÔÆ°»ºÍø²ó¤ê¤Ï¡¢¸®ÊÂ¤ß2¡ó¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1.5¡óÄøÅÙ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤á¤º¤é¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢Åìµþ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´ÉÍýÈñ¤Ê¤É¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¼Â¼ÁÍø²ó¤ê¤Ç¤â3.5¡ó°Ê¾å¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
3Ç¯Á°¤Ë¤Ï4.0¡óÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿Íø²ó¤ê¤¬¡¢²Á³Ê¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¾¯¤·¤º¤Ä²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¼ý±×À¤Î¹â¤µ¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ä¥í¥ó¥É¥ó¤È²¿¤éÂ½¿§¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼Åìµþ¤ÎÉÔÆ°»º¤À¤±¤¬¤³¤ì¤Û¤É¹â¤¤Íø²ó¤ê¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬¤Þ¤µ¤ËÅìµþ¤ÎÉÔÆ°»º¤¬¡Ö³ä°Â¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¾ÚÌÀ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÏÄ¤ß¡×¤Ë¡¢³¤³°¤Î¸ÌÀ¤ÊÅê»ñ²È¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ¤¤Å¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¡¢ÆÃ¤ËÅìµþ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¾ÍèÅª¤ÊÃÍ¾å¤¬¤ê±×¡Ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¡Ë¤È°ÂÄê¤·¤¿²ÈÄÂ¼ýÆþ¡Ê¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤¬ÁÀ¤¨¤ë¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤³¦´ð½à¤È¤ÎÍø²ó¤ê¤Îº¹¤Ï¡¢º£¸å¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ§Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Åìµþ¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¾å¾º¤·¡¢¸½ºß¤Î3.5¡ó¤È¤¤¤¦Íø²ó¤ê¤¬3.0¡ó¤Ë¡¢2.5¡ó¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤¤¤º¤ì¤ÏÀ¤³¦¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÈÆ±¤¸2.0¡ó¥ì¥Ù¥ë¤Ø¤È¡¢¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤ÏÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¤¦¤Ê¤é¡Öº£¡×¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹
¡Ö¤¤¤ÄÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åê»ñ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ëÅú¤¨¤Ï¡Öº£¤Ç¤·¤ç¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÃ±¤Ê¤ë±Ä¶È¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»ä¤¬¤³¤Î¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿18Ç¯°Ê¾åÁ°¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¤Ïº£¤¬°ìÈÖ¹â¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤Ï°ìÄê¿ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÉÔÆ°»º¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¡¢Íø²ó¤ê8¡óÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÇã¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²Á³Ê¤â²ÈÄÂ¤â¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Îò»Ë¤¬¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¤È¤¤ËÇã¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯º£¤âÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Û¤ÉÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Æ¤Ð¡¢Åìµþ¤ÎÉÔÆ°»º¤¬Èë¤á¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Öº£¡×Åê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Î¹çÍýÀ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¡Ö¿·ÃÛ»þ¤¬ºÇ¹âÃÍ¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¾ï¼±¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤â±Ä¶È¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤Æ¤Îº¢¤Ï¡¢ÀèÇÚ¤«¤é¡Ö²ÈÄÂ¤Ï¸Å¤¯¤Ê¤ì¤Ð²¼¤¬¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤í¡×¤È¶µ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÔ¿´Éô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¾ï¼±¤¬Ê¤¤µ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢Åìµþ¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤ÏÎÏ¶¯¤¯²óÉü¤·¡¢´ë¶È¤ÎÄÂ¾å¤²¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢»ä¤¿¤Á¤¬´ÉÍý¤¹¤ëÊª·ï¤Ç¤â¡¢Æþµï¼Ô¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÊ¿¶Ñ8000±ß°Ê¾å²ÈÄÂ¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤ËÎ¢ÉÕ¤±¤µ¤ì¤¿¡¢³Î¤«¤Ê¼ûÍ×¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ²ÈÄÂ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÏ¢¤ì¤ÆÊª·ï²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¡¢ÆÃ¤ËÅìµþ¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÆþ¸ý¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì¤Íè¤Î¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤âÃÇ¸À¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Åìµþ¤ÎÉÔÆ°»º¤Ï¡¢À¤³¦´ð½à¤Ç¸«¤ì¤Ð¤Þ¤À¤Þ¤À³ä°Â¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä³Î¤«¤Ê²ÈÄÂ¾å¾º¤È¤¤¤¦ÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¹¥¾ò·ï¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ô¾ì¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤É¤³¤òÃµ¤·¤Æ¤âÅìµþ¤ò¤ª¤¤¤ÆÂ¾¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÃÇ¸À¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¡Öº£¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Åêµ¡ÌÜÅª¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤È¤Ï°ã¤¦
ÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ï»ËÜÌÚ¤äËãÉÛ¤Ë¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¿ô²¯±ß¤ÇÇã¤¤¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤ÏÇÜ¤Î²Á³Ê¤ÇÇä¤êÈ´¤±¤ÆÂçÌÙ¤±¤¹¤ë¨¡¨¡¡£¤½¤ó¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤òÁÛÁü¤¹¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¤³¦¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¡¢ÅÔ¿´¤Î¹âµéÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎÉÙÍµÁØ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ß°Â¤òÄÉ¤¤É÷¤Ë¤·¤¿³¤³°Åê»ñ²È¤Î»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¡¢Åêµ¡Åª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤¬°ì´Ó¤·¤ÆÄó¾§¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅêµ¡ÌÜÅª¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÊÌÊª¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¸ÜµÒÁØ¡¢Åê»ñ¤ÎÌÜÅª¡¢¤½¤·¤Æ¥ê¥¹¥¯¤ÎÀ¼Á¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬º¬ËÜÅª¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¿ô²¯±ß¡¢¿ô½½²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Ï¡¢Í¤êÍ¾¤ë¤Û¤É¤Î¼«¸Ê»ñ¶â¤ò»ý¤Ä¡ÖÄ¶ÉÙÍµÁØ¡×¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤À¤³¦¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿ô²¯±ß¤ÎÅê»ñ¤Ï»ñ»º¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î°ìÉô¡£¤¿¤È¤¨¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤ï¤Ð¡¢»È¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»ñ»º¤ò»ý¤ÆÍ¾¤·¤¿¼Ô¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ñ»º¤òµá¤á¤Æ¹Ô¤¦¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤Ê¥²¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï·ø¼Â¤Ê¡ÖÅê»ñ¡×
°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Î¼çÌò¤Ï¡¢²ñ¼Ò°÷¤ä¸øÌ³°÷¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¹¡£Ç¯¼ý500Ëü±ßÂæ¤«¤é¤Ç¤â¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥í¡¼¥ó¤È¤¤¤¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò¸ú¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãå¼Â¤Ë»ñ»º¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¤³¤Î»Å»ö¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¶ÉÙÍµÁØ¤Ë¤µ¤é¤ËÉÙ¤òÆÀ¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æü¡¹¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬µëÎÁ°Ê³°¤Î°ÂÄê¼ýÆþ¤òÆÀ¤Æ¡¢¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤ÎÌÜÅª¤â°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Î¼çÌÜÅª¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ê²Á³Ê¾å¾º¤Ë¤è¤ëÇäµÑ±×¡Ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£»Ô¶·¤òÆÉ¤ß¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤Ã¤ÆÇäÇã¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÅêµ¡¡×¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢¤½¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤ÏÂç¤¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²Á³Ê¤¬²¼Íî¤¹¤ì¤ÐÂç¤¤ÊÂ»¼º¤òÈï¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤â¾ï¤ËÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë¶á¤¤À¤³¦¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅê»ñ¤Î´ðËÜ¤Ï¡¢Ä¹´üÅª¤Ê²ÈÄÂ¼ýÆþ¡Ê¥¤¥ó¥«¥à¥²¥¤¥ó¡Ë¤Ë¤è¤ë°ÂÄê¤·¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤Ç¤¹¡£
Åìµþ¤È¤¤¤¦¿Í¸ý½¸Ãæ¥¨¥ê¥¢¤ÎÄì·ø¤¤ÄÂÂß¼ûÍ×¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥í¡¼¥ê¥¹¥¯¡¦¥ß¥É¥ë¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤ÎÃ»´üÅª¤ÊÊÑÆ°¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë»ñ»º¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡ÖÅêµ¡¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¤ËÂ¤Î¤Ä¤¤¤¿¡ÖÅê»ñ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÊÅ·ÅÄ ¹ÀÊ¿ ¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë