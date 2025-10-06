»Å»ö¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤È¡¢¹ñ¤ä²ñ¼Ò¤«¤é¤ª¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â
¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤Ï¼çÂÎÅª¤Ë¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÊý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯Âç¿Ã¤Î»ØÄê¤¹¤ë¹ÖºÂ¡Ê¶µ°é·±Îý¡Ë¤ò¼õ¹Ö¤·¡¢½¤Î»¤·¤¿Êý¤Ë¼«¸ÊÉéÃ´¤·¤¿¼õ¹ÖÈñÍÑ¡ÊÆþ³Ø¶â¡¦¼õ¹ÖÎÁ¡Ë¤Î°ìÉô¤ò¸ÛÍÑÊÝ¸±¤«¤éµëÉÕ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¹ç³Ê¤ÎÍÌµ¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹ÖºÂ¤ÎÆâÍÆ¤ä¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÌ¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¡×¡¢¡ÖÆÃÄê°ìÈÌ¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¡×¡¢¡ÖÀìÌç¼ÂÁ©¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤â¤Ã¤È¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¯ÂÐ¾Ý¹ÖºÂ¤ÎÂ¿¤¤°ìÈÌ¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¤Î°ÂÄê¡¦½¢¿¦¤ÎÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î¹ÖºÂ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê°ìÈÌ¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤ÊºÆ½¢¿¦¤ª¤è¤ÓÁá´ü¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ËÌòÎ©¤Ä¹ÖºÂ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤âÆñ¤·¤¤ÀìÌç¼ÂÁ©¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤Î¹ÖºÂ¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¶µ°é·±Îý¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Ìó1Ëü7000¤Î¹ÖºÂ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶µ¼¼¼õ¹Ö¤Î¤Û¤«¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹Ö¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Ìë´Ö¤äÅÚÆü¤Ë¼õ¹Ö¤Ç¤¤ë¹ÖºÂ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç»Å»ö¤ÈÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤é¹ÖºÂ¤Î¼õ¹Ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´õË¾¤Î¹ÖºÂ¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¶µ°é·±Îý¹ÖºÂ¸¡º÷¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï
¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ë¤Ï¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤Ê¤É°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥È¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡¢ÇÉ¸¯Ï«Æ¯¼Ô¡¢Âà¿¦¤·¤¿Êý¤âÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¼õ¹Ö³«»Ï»þÅÀ¤Ç¡¢ºß¿¦Ãæ¤Ç¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç½é¤á¤Æ¶µ°é·±Îý¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¤Ï¡¢¼õ¹Ö³«»ÏÆü¤Þ¤Ç¤Ë¸ÛÍÑÊÝ¸±²ÃÆþ´ü´Ö¤¬1Ç¯°Ê¾å¡ÊÀìÌç¼ÂÁ©¶µ°é·±Îý¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï2Ç¯°Ê¾å¡Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Î¥¿¦¤·¤Æ¤«¤é¸¶Â§1Ç¯°ÊÆâ¤ÎÊý¤Ç¡¢²áµî¤Ë¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢Á°²ó¤Î¼õ¹Ö³«»ÏÆü¤«¤éº£²ó¤Î¼õ¹Ö³«»ÏÆü¤Þ¤Ç¤Ë¸ÛÍÑÊÝ¸±²ÃÆþ´ü´Ö¤¬3Ç¯°Ê¾å¤¢¤ê¡¢¤«¤ÄÁ°²ó¤ÎµëÉÕ¶â¼õµëÆü¤«¤é¼õ¹Ö³«»ÏÆü¤Þ¤Ç¤Ë3Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤Î»Ùµë³Û
°ìÈÌ¶µ°é·±Îý¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼õ¹ÖÈñÍÑ¤Î20¡ó¡Ê¾å¸Â10Ëü±ß¡Ë¤¬·±Îý½¤Î»¸å¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄê°ìÈÌ¶µ°é·±Îý¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·±Îý½¤Î»¸å¡¢¼õ¹ÖÈñÍÑ¤Î40¡ó¡Ê¾å¸Â20Ëü±ß¡Ë¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ6Ç¯10·î1Æü°Ê¹ß¤Ë¼õ¹Ö¤ò³«»Ï¤·¤¿¾ì¹ç¡¢»ñ³Ê¼èÆÀÅù¤ò¤·¡¢·±Îý½¤Î»¸å1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤È¤·¤Æ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç10¡óÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¼õ¹ÖÈñÍÑ¤Î50¡ó¡Ê¾å¸Â25Ëü±ß¡Ë¤Þ¤Ç»Ùµë³Û¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÌç¼ÂÁ©¶µ°é·±Îý¤ò¼õ¹Ö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¶µ°é·±Îý·ÐÈñ¤Î50¡ó¡ÊÇ¯´Ö¾å¸Â40Ëü±ß¡Ë¤¬·±Îý¼õ¹ÖÃæ6¥ö·î¤´¤È¤Ë»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç²È·×¤ÎÉéÃ´¤¬¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»ñ³Ê¼èÆÀÅù¤ò¤·¡¢·±Îý½¤Î»¸å1Ç¯°ÊÆâ¤Ë½¢¿¦¤Ê¤É¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï20¡ó¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢¼õ¹ÖÈñÍÑ¤Î70¡ó¡ÊÇ¯´Ö¾å¸Â56Ëü±ß¡Ë¤Þ¤Ç»Ùµë³Û¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ6Ç¯10·î°Ê¹ß¤Ë³«¹Ö¤¹¤ë¹ÖºÂ¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤é»ÙµëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿¾å¤Ç¡¢·±Îý½¤Î»¸å¤ÎÄÂ¶â¤¬¼õ¹Ö³«»ÏÁ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ5¡ó°Ê¾å¾å¾º¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤µ¤é¤Ë10¡óÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢¼õ¹ÖÈñÍÑ¤Î80¡ó¡ÊÇ¯´Ö¾å¸Â64Ëü±ß¡Ë¤Þ¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¡¢ºÇÂç3Ç¯´Ö¼õµë¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¾å¸Â¤Ï192Ëü±ß¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀìÌç¼ÂÁ©¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¤ò½é¤á¤Æ¼õµë¤¹¤ëÊý¤Ç45ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÎ¥¿¦¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¶µ°é·±Îý»Ù±çµëÉÕ¶â¡×¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£µëÉÕ³Û¤Ï´ðËÜ¼êÅö¡Ê¼º¶È¼êÅö¡Ë¤ÎÆü³Û¤ËÁêÅö¤¹¤ë³Û¤Î60¡ó¤Ç¤¹¡£
¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤Î»Ùµë¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëÁ°¤Ë¼õµë»ñ³Ê¤ÎÍÌµ¤äÂÐ¾Ý¹ÖºÂ¤«¤É¤¦¤«¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤ò´É³í¤¹¤ë¥Ï¥íー¥ïー¥¯¤ËÍ¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¸þ¤³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢»ñ³Ê¼êÅö¤ä¼õ¹ÖÎÁÊä½õ¤Ê¤É¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶µ°é·±ÎýµÙ²ËµëÉÕ¶â
2025Ç¯10·î¤è¤ê¶µ°é·±ÎýµÙ²ËµëÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢ºß¿¦Ãæ¤Ë¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬¡¢¿¦¶È¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¶µ°é·±Îý¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶ÈÌ³Ì¿Îá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½¢¶Èµ¬Â§Åù¤Ë´ð¤Å¤30Æü°Ê¾åÏ¢Â³¤·¤¿Ìµµë¤ÎµÙ²Ë¤ò¼è¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢µÙ²Ë´ü´ÖÃæ¡¢´ðËÜ¼êÅö¡Ê¼º¶È¼êÅö¡Ë¤ËÁêÅö¤¹¤ëµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µëÉÕÆü¿ô¤Ï¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢5Ç¯°Ê¾å10Ç¯Ì¤Ëþ¤Ï90Æü¡¢10Ç¯°Ê¾å20Ç¯Ì¤Ëþ¤Ï120Æü¡¢20Ç¯°Ê¾å¤Ï150Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê»ÙµëÍ×·ï¤Ï¡¢µÙ²Ë³«»ÏÁ°2Ç¯´Ö¤Ë12¥ö·î°Ê¾å¤ÎÈïÊÝ¸±¼Ô´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢µÙ²Ë³«»ÏÁ°¤Ë5Ç¯°Ê¾å¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤Ï²ñ¼Ò¤Î¾µÇ§¤ä¼êÂ³¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á¡§»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤È¹ñ¤ä²ñ¼Ò¤«¤éµëÉÕ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¡ª
¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¡¢ÆÃÄê°ìÈÌ¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¡¢ÀìÌç¼ÂÁ©¶µ°é·±ÎýµëÉÕ¶â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»ñ³Ê¼èÆÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö»ñ³Ê¼êÅö¡×¤Ê¤É¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¶ÐÌ³Àè¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢2025Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¶µ°é·±ÎýµÙ²ËµëÉÕ¶â¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹´üÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÈæ³ÓÅªÃ»´ü´Ö¤Ç»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤¤¤Î¤«¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥×¥é¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼õ¹Ö¤¹¤ë¹ÖºÂ¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
