ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿»°ãø·°¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¡Ä¡ÖÂåÉ½¤ËÂÓÆ±¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤«¡×¤È¸½ÃÏ»æ

¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë»°ãø·°¡£28ºÐ¤Î¥¦¥£¥ó¥¬¡¼¤ÏÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½Àï¤Ë¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤º¡¢5Æü¤Î¥¦¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤â·ç¾ì¤·¤¿¡£
¡ØSussex Express¡Ù¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»°ãø¤ÏÀè·î27Æü¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ÇÂÇËÐ¤òÉé¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤â¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÃí°Õ¿¼¤¯´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ËÂÓÆ±¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤È¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀèÆü¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»°ãø¤ÏÂ¼ó¤ËÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µ¯ÍÑ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÆü¡¹³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÂÇËÐ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
»°ãøÉÔºß¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥¦¥©¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÁê¼ê¤Ë¥·¥å¡¼¥È17ËÜ¤òÊü¤Ä¤â¡¢1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
»Ø´ø´±¤Ï¡Ö½øÈ×¤Ï»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¤¡¼¥¸¡¼¥ß¥¹¤Ç²¿¤â¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾¤ÏÁê¼ê¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢Æâ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤òÃÖ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Äã¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òÊø¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê»ÙÇÛ¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ýÎ¨¡Ê59¡ó¡Ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¢¤Î¼ºÅÀ¤Ç¤Í¡Ä¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
