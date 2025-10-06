¡Ú2Ê¬¤Ç³Ø¤Ö¹ÔÀ¯Ë¡¡Ûµö²Ä¡¢ÆÃµö¡¢Ç§²Ä¤Î°ã¤¤¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ
Îß·×18ËüÉô¤òÄ¶¤¨¡¢Ë¡Î§³Ø½¬¤ÎÆþÌç½ñ¤È¤·¤ÆÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡£¤½¤ÎºÇ¿·´©¡Ø¸µË¡À©¶É¥¥ã¥ê¥¢¤¬¶µ¤¨¤ë ¹ÔÀ¯Ë¡¤òÆÉ¤àµ»½Ñ¡¦³Ø¤Öµ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÎµÈÅÄÍø¹¨¤µ¤ó¤Ï¡¢½°µÄ±¡Ë¡À©¶É¤Ç¡¢15Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êË¡Î§¤ä½¤Àµ°Æ¤ÎºîÀ®¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿Ë¡Î§¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£»î¸³ÂÐºö¤«¤é¼ÂÌ³¤Þ¤Ç¡¢¹ÔÀ¯Ë¡¤ÎÍ×ÅÀ¤òÃ»»þ´Ö¤Ç³Ø¤Ù¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢¹ÔÀ¯Ë¡¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤É¤³¤è¤ê¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖË¡Î§¹Ô°ÙÅª¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡ÖË¡Î§¹Ô°ÙÅª¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¡×¤È¡Ö½àË¡Î§¹Ô°ÙÅª¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ì±Ë¡¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°Õ»×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢Ë¡Î§¸ú²Ì¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤òË¡Î§¹Ô°Ù¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ë¡Î§¹Ô°ÙÅª¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¤ÎË¡Î§¹Ô°Ù¤âÆ±ÍÍ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ÔÀ¯¤¬¡Ö¢þ¢þ¤·¤¿¤¤¤È°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡×Ë¡Î§¸ú²Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¡¢Ë¡Î§¹Ô°ÙÅª¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤Ê¤é¡¢±¿Å¾µ»½Ñ¤â¤¢¤ê¡¢¸òÄÌË¡µ¬¤Ë¤âÀºÄÌ¤·¤¿¿½ÀÁ¼Ô¤À¤±¤ËÌÈµö¤òÍ¿¤¨¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÈµö¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤½¤¦¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÈµö¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö½àË¡Î§¹Ô°ÙÅª¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¹ÔÀ¯¤Î°Õ»×¤¬Â¸ºß¤»¤º¡¢µ¡³£Åª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ò¤È¤ÄÎã¤òµó¤²¤ë¤È¡¢Áªµó¿ÍÌ¾Êí¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ç¤Ï¡¢»ÔÄ®Â¼¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ËÁªµó¿ÍÌ¾Êí¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ë½»½ê¤ò»ý¤Ä18ºÐ°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¹ñÌ±¤Ç¡¢°ú¤Â³¤3¤«·î°Ê¾å¡¢Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤³¤ÎÁªµó¿ÍÌ¾Êí¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¡¢Áªµó¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¸ú²Ì¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ë¹ÔÀ¯¤Î°Õ»×¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡£°ìÄê¤Î¼Ô¤¬»Ä¤é¤ºÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Áªµó¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤¬¼«Æ°Åª¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Ë¡Î§¹Ô°ÙÅª¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¤ÎÊ¬Îà
¡¡Ë¡Î§¹Ô°ÙÅª¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÌ¿ÎáÅª¹Ô°Ù¡×¤È¡Ö·ÁÀ®Åª¹Ô°Ù¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÎ¾¼Ô¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡¢¹ÔÀ¯Ë¡¤ÎÃ£¿Í¤Î½õ¤±¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½»ö¤òÌ³¤á¤é¤ì¤¿Æ£ÅÄÃèÌ÷¤µ¤ó¤Î¹ÔÀ¯Ë¡¤Î¥Æ¥¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¹ÔÀ¯Ë¡ÆþÌç¡ÊÂè7ÈÇ¡Ë¡Ù¡ÊÍÈå³Õ¡Ëp100
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
µö²Ä¤È¤Ï¡©
¡¡Ì¿ÎáÅª¹Ô°Ù¤ÎÂåÉ½Îã¤Ï³ØÌä¾å¡¢µö²Ä¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÜÍè¤Ï¼«Í³¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¸ø¶¦¤ÎÊ¡»ã¤Î¸«ÃÏ¤«¤é¡¢Ë¡Îá¤ä¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¤Ë¤è¤ê¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹Ô°Ù¤ò¡¢ÆÃÄê¤Î¾ì¹ç¤Ë²ò½ü¤¹¤ë¹Ô°Ù¡×¤òµö²Ä¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°û¿©Å¹¤ò³«¤¯¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ±ÒÀ¸Ë¡¾å¤Î°û¿©Å¹±Ä¶È¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡±ÒÀ¸Åª¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤º¤Ï±Ä¶È¤Î¶Ø»ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ê´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò³Î¤«¤á¤Æ¡¢µö²Ä¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤âµö²Ä¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Æ»Ï©¸òÄÌË¡¾å¤ÏÌÈµö¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³ØÌä¾å¤Ïµö²Ä¤ËÊ¬Îà¤Ç¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¡¢°ìÄê¤Î±¿Å¾µ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¸òÄÌË¡µ¬¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë²ò½ü¤¹¤ë¹Ô°Ù¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ç§²Ä¤È¤Ï¡©
¡¡·ÁÀ®Åª¹Ô°Ù¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤ÏÇ§²Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¿Í´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿·ÀÌó¤Ê¤É¤ÎË¡Î§¹Ô°Ù¤òÊä½¼¤·¤Æ¤½¤Î¸ú²Ì¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÇÀÃÏË¡¤Ç¤ÏÇÀÃÏ¤òÇäÇã¤¹¤ë¤Ë¤ÏÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Îµö²Ä¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÄÌ¡¢Çä¤ê¼ê¤ÈÇã¤¤¼ê¤Î°Õ»×¤¬¹çÃ×¤¹¤ì¤ÐÇäÇã·ÀÌó¤ÏÀ®Î©¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÇÀÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çä¤ê¼ê¤ÈÇã¤¤¼ê¤Î°Õ»×¤Î¹çÃ×¤À¤±¤Ç¤Ï·ÀÌó¤ÏÀ®Î©¤»¤º¡¢ÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Îµö²Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤¸¤á¤ÆÇäÇã·ÀÌó¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿©ÎÁ¤òÀ¸»º¤¹¤ëÂç»ö¤ÊÇÀÃÏ¤Ç¤¹¡£¼¡¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤µ¤ì¤ë¤Î¤ò¸«ÆÏ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÇÀ¶È°Ñ°÷²ñ¤Îµö²Ä¤³¤½¡¢³ØÌä¾å¤ÎÊ¬Îà¤ÇÇ§²Ä¤È¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤ÎÂåÉ½Îã¤Ç¤¹¡£
ÆÃµö¤È¤Ï¡©
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä·ÁÀ®Åª¹Ô°Ù¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃµö¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃµö¤ÏÉáÄÌ¡¢»ä¿Í¤¬¼ê¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Î¸¢Íø¤äÃÏ°Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¸øÍ¿åÌÌËäÎ©ÌÈµö¤Ï¡¢Àî¡¢³¤¡¢¸Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¸øÍ¿åÌÌ¤ÎËä¤áÎ©¤Æ¤òÇ§¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸øÍ¿åÌÌ¤Ï¸øÊª¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤â»ä¿Í¤¬Ëä¤áÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤ó¤Æ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÈµö¤òÍ¿¤¨¤¿¼Ô¤Ë¤Ï¶è°è¤ò¸Â¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤ËËä¤áÎ©¤Æ¤ë¸¢Íø¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹Û¶È¸¢ÀßÄê¤Îµö²Ä¤âÆÃµö¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À·¡ºÎ¤µ¤ì¤Ê¤¤¹ÛÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¹ñ¤ÎÊª¤È¤·¡¢¹Û¶ÈË¡¤Ç¤Ï¡¢¹ñ¤ÏºÎ·¡¤Ê¤É¤¹¤ë¸¢Íø¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹ÛÊª»ñ¸»¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¡¢ÅÚÃÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ËÌ²¤ë¹ÛÊª¤òºÎ·¡¤¹¤ë¤Ë¤Ï¹Û¶È¸¢ÀßÄê¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¤µ¤é¤¤¥¯¥¤¥º
¡¡¼¡¤Î1¡Á3¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢Ì¿ÎáÅª¹Ô°Ù¤È¤µ¤ì¤ë¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¤Î¤ßÎóµ¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡Ê1¡Ë¡¡²¼Ì¿¡¦µö²Ä¡¦ÌÈ½ü
¡¡¡Ê2¡Ë¡¡¶Ø»ß¡¦µö²Ä¡¦ÂåÍý
¡¡¡Ê3¡Ë¡¡²¼Ì¿¡¦ÌÈ½ü¡¦ÆÃµö
²òÅú
¡¡¡Ê1¡Ë¡¡²¼Ì¿¡¦µö²Ä¡¦ÌÈ½ü
¡ÚPOINT¡Û
¡¡¡¦ ¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¤Ë¤Ï¡¢¡ÖË¡Î§¹Ô°ÙÅª¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¡×¤È¡Ö½àË¡Î§¹Ô°ÙÅª¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦ ¹ÔÀ¯¤¬¡Ö¢þ¢þ¤·¤¿¤¤¤È°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡×Ë¡Î§¸ú²Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¡¢Ë¡Î§¹Ô°ÙÅª¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¦ Ë¡Î§¹Ô°ÙÅª¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖÌ¿ÎáÅª¹Ô°Ù¡×¤È¡Ö·ÁÀ®Åª¹Ô°Ù¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¸µË¡À©¶É¥¥ã¥ê¥¢¤¬¶µ¤¨¤ë ¹ÔÀ¯Ë¡¤òÆÉ¤àµ»½Ñ¡¦³Ø¤Öµ»½Ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£