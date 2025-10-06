·«²¼¤²¼õµë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃÎ¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö·«¾å¤²¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£·«¾å¤²¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡Ä¡©
·«²¼¤²¤È·«¾å¤²¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð·«¾å¤²¼õµë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤
¹âÎð´ü¤Ë¼õ¤±¼è¤ëÏ·ÎðÇ¯¶â¤Ï¡¢¸¶Â§£±10Ç¯¡Ê120·î¡Ë¹ñÌ±Ç¯¶â¤â¤·¤¯¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·ÊÝ¸±ÎÁ¤òÇ¼ÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢65ºÐ¤«¤é¤ÎÇ¯¶â¤òÁá¤¯¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¡Ê·«¾å¤²¡Ë¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÃÙ¤é¤»¤Æ¼õ¤±¼è¤ë¡Ê·«²¼¤²¡Ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬ËÜÍè¤Î65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÞÉ½1, 2¤è¤ê¡¢¤¸¤Ä¤Ï·«¾å¤²¼õµë¤·¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä·«²¼¤²¤ò¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¿ÞÉ½1
·«¾å¤²»þ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
·«¾å¤²¼õµë¤ÎºÇÂç¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢Ç¯¶â³Û¤¬¸º³Û¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸º³ÛÎ¨¤Ï1¥ö·î¤´¤È¤ËÊÑ²½¤·¡¢1¥ö·î¤Ë¤Ä¤0.4¡ó¤º¤Ä¸º³Û¤·¤Þ¤¹¡Ê¾¼ÏÂ37Ç¯4·î1Æü°ÊÁ°À¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤Ï1¥ö·î¤Ë¤Ä¤0.5¡ó¡Ë¡£¸øÅªÇ¯¶â¤Ï½ª¿ÈÇ¯¶â¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢·«¾å¤²¤¹¤ë¤È¸º³Û¤·¤¿Ç¯¶â¤òÀ¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢·«¾å¤²¼õµë¤¹¤ëºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ºÅö¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌäÂê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤È¤«¤é¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ãí°ÕÅÀ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ç¡¢¼ç¤ÊÃí°ÕÅÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê1¡Ë´û±ý¾É¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£·«¾å¤²ÀÁµá¤·¤¿Æü°Ê¸å¤Ï¡¢»ö¸å½Å¾ÉÅù¤Ë¤è¤ë¾ã³²Ç¯¶â¤òÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê2¡Ë65ºÐ¤Þ¤Ç¤ËÂ¾¤ÎÇ¯¶â¤Î¼õµë¸¢¡Ê°äÂ²Ç¯¶â¤ä¾ã³²Ç¯¶â¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1¿Í1Ç¯¶â¡Ê1¼ïÎà¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤¤¤º¤ì¤«Â¿¤¤Ç¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¡Ê¶¦ºÑ²ÃÆþ´ü´Ö¤â´Þ¤à¡Ë¤È¡¢¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤ÎÎ¾Êý¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢¸¶Â§Î¾Êý¤Î²ÃÆþ´ü´Ö¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤«°ìÊý¤äÈ¾Ê¬¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê4¡Ë65ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î´ðËÜ¼êÅö¤ä¹âÇ¯Îð¸ÛÍÑ·ÑÂ³µëÉÕ¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬»ÙµëÄä»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤Ï»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡£
·«²¼¤²»þ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È
·«²¼¤²¼õµë¤ÎºÇÂç¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢1¥ö·î¤Ë¤Ä¤0.7¡ó¤º¤ÄÁý³Û¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡Ê1952¡Ê¾¼ÏÂ27Ç¯¡Ë4·î2Æü°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿Í¤Ï75ºÐ¤Þ¤Ç·«²¼¤²²ÄÇ½¡Ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë·«²¼¤²¼õµë¤ÏÁý³Û¤¹¤ë¤Î¤Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãí°ÕÅÀ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤ÊÃí°ÕÅÀ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê1¡ËÏ·ÎðÇ¯¶â¤Ï¼ýÆþ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢°åÎÅÊÝ¸±¡¦²ð¸îÊÝ¸±Åù¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤äÊÝ¸±ÎÁ¡¢ÀÇ¶â¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡Ë65ºÐ°Ê¾å¤Ç¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¿Í¤ÈÆ±Åù°Ê¾å¤ÎµëÍ¿¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ºß¿¦Ï·ÎðÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÎÊó½·ÈæÎãÉôÊ¬¤¬Á´Éô¤â¤·¤¯¤Ï°ìÉô¤¬»ÙµëÄä»ß¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢Ää»ß¤µ¤ì¤¿Ç¯¶â¤ÏÁý¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ê3¡ËÇ¯²¼¤ÎÇÛ¶ö¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡Ê¹â¹»Â´¶È¤Þ¤Ç¡Ë¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢²ÃµëÇ¯¶â¡Ê²ÈÂ²¼êÅö¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò·«²¼¤²¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï²ÃµëÇ¯¶â¤â¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼õ¤±¼è¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´ü¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡ËÁý³Û¤·¤¿Ç¯¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤Ë¤Ï¡¢1Ç¯´ÖÂÔµ¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£66ºÐ°Ê¹ß¤Ë¡¢Áý¤¨¤¿Ç¯¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¼õ¤±¼è¤ë¤«¤ÏÍ¥Àè¤¹¤ë»ö¹à¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë
Ç¯¶â¤ò¤¤¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤¬ÆÀ¤Ê¤Î¤«¡¢°ìÈÌÅª¤ËÇ¯¶â¼õµë¤ÎÂ»±×Ê¬´ôÅÀ¤Ç¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
65ºÐ¤ÎÇ¯¶â¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ·«¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢80Âå¸åÈ¾°Ê¾åÄ¹À¸¤¡ÊÌó20Ç¯°Ê¾å¡¢Ç¯¶â¤ò¼õµë¡Ë¤¹¤ë¤È¡¢·«¾å¤²¼õµë¤Ï¡ÖÂ»¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£65ºÐ¤ÎÇ¯¶â¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ·«²¼¤²¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢80ºÐÁ°¸å¤°¤é¤¤¡ÊÌó12Ç¯°Ê¾åÇ¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¡Ë¤Ç¡¢·«²¼¤²¼õµë¤Ï¡ÖÆÀ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
·«¾å¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Þ·ÐºÑÅª¤ËÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤«¤é¸º³Û¤·¤Æ¤âÁá¤¯¤Ë¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
·«²¼¤²¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤ÎÎã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÆ¯¤¤¤Æ¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö65ºÐ¤ÎÇ¯¶â³Û¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¡Ö°úÂà¸å¤ÏÇ¯¶â¤À¤±¤ÇÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤«¤éÁý³Û¤·¤Æ¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
·«¾å¤²¡¢·«²¼¤²À©ÅÙ¤ò»È¤¦¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ç¡¢ËÜÍè¤Î65ºÐ¤«¤é¼õ¤±¼è¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¯¶â³Û¤Ï¿Í¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤¿¤á¡¢¤¤¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤«¤Ï¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ä»Å»ö¤ÈÀ¸³è¤ÎÄ´ÏÂ¤ò¹Í¤¨¡¢Áí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Çº¤à¤È¤¤Ë¤Ï¡¢ÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¡¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡¦¹ñÌ±Ç¯¶â»ö¶ÈÇ¯Êó ÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ Ç¯¶â¤Î·«¾å¤²¼õµë
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½ Ç¯¶â¤Î·«²¼¤²¼õµë
¼¹É®¼Ô : »°Æ£·Ë»Ò
¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¢1µé¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°µ»Ç½»Î¡¢FPÁêÃÌ¤Í¤Ã¤ÈÇ§ÄêFP¡¢¸øÅªÊÝ¸±¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢ÁêÂ³¿ÇÃÇ»Î