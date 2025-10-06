UNIS¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥³¥È¥³¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡È¥í¥ê¡¼¥¿»Ñ¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥á¥í¥á¥í¡ÖÈ¿Â§¤Ç¤¹¡Ä¡×¡ÚPHOTO¡Û
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×UNIS¡Ê¥æ¥Ë¥¹¡Ë¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥³¥È¥³¤¬¥í¥ê¡¼¥¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡ÚÃíÌÜ¡ÛUNIS¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥³¥È¥³¡¢¸ø±éÃæ¤Ë¼º¿À
¥³¥È¥³¤ÏºÇ¶á¡¢UNIS¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥í¥ê¡¼¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥³¥È¥³¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥ê¥ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥É¥ì¥¹¤È¥ì¡¼¥¹¤ä¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿È±¾þ¤ê¤¬¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Î¥³¥È¥³¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥í¥ê¡¼¥¿»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡Ä¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÈ¿Â§¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥³¥È¥³¤¬½êÂ°¤¹¤ëUNIS¤Ï9·î12Æü¤ËÆüËÜ1st¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¤â¤·¤â¤·♡¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¡×¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥ÈHoneyWorks¡Ê¥Ï¥Ë¡¼¥ï¡¼¥¯¥¹¡Ë¤¬À©ºî¤Ë»²²Ã¤·¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡þUNIS ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2024Ç¯1·î¤Ë½ª±Ç¤·¤¿´Ú¹ñSBS¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØUNIVERSE TICKET¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿8¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡£´Ú¹ñ½Ð¿È4¿Í¡Ê¥Ñ¥ó¡¦¥æ¥Ê¡¢¥¤¥à¡¦¥½¥¦¥©¥ó¡¢¥ª¡¦¥æ¥Ê¡¢¥¸¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¡¢ÆüËÜ½Ð¿È2¿Í¡Ê¥Ê¥Ê¡¢¥³¥È¥³¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½Ð¿È2¿Í¡Ê¥¨¥ê¥·¥¢¡¢¥¼¥ê¡¼¥À¥ó¥«¡Ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°ì½ï¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2024Ç¯3·î27Æü¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWE UNIS¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£