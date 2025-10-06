星空モチーフが可愛い♡KIPLING×PEANUTS™最新コレクション登場

ベルギー発バッグブランド「KIPLING（キプリング）」と『PEANUTS™（ピーナッツ）』のコラボ第2弾が、ついに2025年10月1日に登場します。75周年を迎えたスヌーピーと仲間たちが「星空」をテーマに彩られた今回のコレクションは、遊び心あふれる全10型。デイリー使いはもちろん旅行や特別なお出かけにも映えるデザインで、大人の女性の心をくすぐる仕上がりになっています。

星空モチーフの遊び心あるバッグ



今回のコレクションは、深いトーンの生地に星空を思わせるグラフィックと『スヌーピー』のモチーフを組み合わせたデザイン。

普段使いにユーモアをプラスしてくれます。

グラマープリンセス新作「美胸キーパーグランリフト90608」予約開始♡

環境に配慮したサステナブル素材





（左から）シティジップエス\31,350 ／ クリエイティビティエル\15,400 ／ ガブエス\27,500 ／ メリタエス\22,000／ リタミニ\17,600 【カラー名はすべてウェイトレススター】



（左から）ニッキ（ウェイトレススター）\24,200 ／ スターバッグ（ウェイトレススター）\19,800 ／ レッドハウスカーディ（レストレスレッド）\8,800 ／ バンバッグ（レストレスレッド）\22,000 ／ ピーナッツモンキー（ジョイフルホワイト）\7,700円

バッグの素材にはリサイクルポリアミド、ライニングにはリサイクルポリエステルを使用。シティジップエス(\31,350)やガブエス(\27,500)など、実用性とサステナビリティを両立したデザインが揃います。

さらに、全てのバッグには『キプリング』のモンキーチャームと、『スヌーピー』のエナメルチャーム付き。スペシャルアイテムとして「Joe Cool」仕様のモンキーチャーム(\7,700)も登場します。

※すべて税込価格

スヌーピーと星空で日常を彩って



「KIPLING×PEANUTS™」のコレクションは、使いやすさと遊び心を両立したデザインで、どんなシーンにも寄り添ってくれるアイテムばかり。価格帯は\7,700～\31,350と幅広く、選ぶ楽しさも魅力です。

10月1日よりオンラインと全国の主要百貨店で発売されるので、ぜひお気に入りのバッグを見つけて、スヌーピーと一緒に毎日にきらめきを添えてみませんか♡