¥ì¥¸¹ÔÎó¤Ë³ä¤ê¹þ¤ß¡¢µö¤»¤Ê¤¤¡ª ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò¤·¤¿³ØÀ¸É÷¤ÎÃË¤ËÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¸ýÏÀ¤ò²óÈò¤Ç¤¤ëËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡ÚÀìÌç²È¤¬²òÀâ¡Û
²ñ¼Ò°÷¤ÎA¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á²ñ¼Òµ¢¤ê¤Ë¹Ô¤¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÉÔËþ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¥ì¥¸¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Î³ä¤ê¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£A¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ï»Å»ö½ª¤ï¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Çä¤ê¾ì¤â¥ì¥¸¤âº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢µ¢Âð¸å¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ªÊÛÅö¤ä°û¤ßÊª¤Ê¤É¤ò¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤Æ¥ì¥¸¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ²£¤«¤é¥¹¥Ã¤È¥ì¥¸Îó¤Ë³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤·¤¿³ØÀ¸É÷¤ÎÃËÀ¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤ä¤é¥¹¥Þ¥Û¤ÇºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼þ°Ï¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
A¤µ¤ó¤ÏÈà¤ËÃí°Õ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¥±¥ó¥«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤äÌµ»ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¶²¤ì¡¢Æ°¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ÇA¤µ¤ó¤¬ÃËÀ¤Ë³ä¤ê¹þ¤ß¤òÃí°Õ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Î´îÂ¿Â¼½ã»Ò¤µ¤ó¤È¥Þ¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤ÎÀÄÌÚÄ¾Èþ¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬¹Í¤¨¤ëÃí°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï
¡¼¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀ¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¿´Íý³ØÅª¤Ë¤É¤ó¤ÊÇØ·Ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Ìµ°Õ¼±¤ËÁê¼ê¤ò¼«Ê¬¤è¤ê¶¯¤¤Â¸ºß¤È¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ëµ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£»ÙÇÛÅª¤Ê¿Æ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¿Í¤ä¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤¦¤È¶¯¤¯¼¸¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¡¢¡ÖµÕ¤é¤¦¤È´í¸±¤À¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÀ¼¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¿´ÍýÅª¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Áê¼ê¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö»ä¤¬Àè¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸À¤¦¤À¤±¤Ç¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À¼¤ò½Ð¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÉÝ¤¤¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤º¡Ö¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¡×¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¼ ¥¹¥ë¡¼¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¡Ö¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡©
¡Ö»ä¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼å¤¤¤«¤é¤Ç¤â²²ÉÂ¤À¤«¤é¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¹¶·â¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¶²¤ì¤¿¼«Á³¤Ê¹ÔÆ°¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥Ê¡¼¹Ö»Õ¤ËÊ¹¤¯¡Ö³Ñ¤òÎ©¤Æ¤º¤Ë³ä¤ê¹þ¤ß¤òÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¡×
¡¼Áê¼ê¤òµÕ¾å¤µ¤»¤º¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¸À¤¤Êý¤ä¹©É×¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¤«¡©
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡È´¶¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë¡É¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¡Ö³ä¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡ÖÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡×¤È¶¯¤¤¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤â¤è¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ¤Ë¤Ï³ä¤ê¹þ¤à¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¯Îó¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤³¤Á¤é¤¬Îó¤ÎºÇ¸å¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½À¤é¤«¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤ÏÁÇÄ¾¤Ë°ú¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¼¼ÂºÝ¤Î¥ì¥¸¤Î¾ìÌÌ¤Ç»È¤¨¤ë¡Ö°ì¸À¥Õ¥ì¡¼¥º¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é½çÈÖÂÔ¤Á¤ÎÎó¤Ç¡¢¤¢¤Á¤é¤¬ºÇ¸åÈø¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢Îó¤¬Ä¹¤¯¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¸åÈø¤Ï¤¢¤Á¤é¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÀÕ¤á¤ë¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¼¸À¤¤Êý°Ê³°¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤äÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¶¯¤¯¸À¤¦¤È°Ò°µÅª¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¼Ð¤á²£¤«¤é²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤À¼¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÅº¤¨¤ë¤À¤±¤Ç½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¸ìÈø¤ò¡Ö¡Á¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¡Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÏÂ¤é¤²¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢¡ÀÄÌÚÄ¾Èþ¡Ê¤¢¤ª¤¡¦¤Ê¤ª¤ß¡Ë¤µ¤ó
¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¥Þ¥Ê¡¼ÂåÉ½¡£¥Þ¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¦¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£¼ÂÁ©Åª¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¶µ°éÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ
¢¡´îÂ¿Â¼½ã»Ò¡Ê¤¤¿¤à¤é¡¦¤¸¤å¤ó¤³¡Ë¤µ¤ó
Âçºå¤Î¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦¿´Íý³Ø¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡£10Ç¯´Ö¤Ç¤Î1500¿Í°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¤¬¾Ã¤¨¤¿¡¢¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÄêÉ¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë
