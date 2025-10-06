½©¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÀä·Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡Ö¾ÅÆî³¤´ß±è¤¤¹ñÆ»134¹æ¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯9·î26¡Á29Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á60Âå¤ÎÃË½÷205¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö½©¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Àä·Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢½©¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡Ö¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÀä·Ê¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
ÁÖ¤ä¤«¤Ê½©¤Îµ¤¸õ¤Ï¡¢Ä¬É÷¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÁö¤ë³¤±è¤¤¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ËºÇÅ¬¡£³¤¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤ä°ðÂ¼¥öºê³¤ÉÍ¸ø±à¤«¤é¸«¤¨¤ë¹¾¥ÎÅç¤Î±ü¤ËÉÙ»Î»³¤òË¾¤à¸÷·Ê¤¬¡¢½©¤ÎÀ¡¤ó¤À¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç°ìÁØÈþ¤·¤¯¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³¤±è¤¤¤ÎÆ»Ï©¤Ê¤Î¤Ç»³¤È³¤¡¢¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¤ÎÀä·Ê¤¬¸«¤ì¤ë¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿»°½Å¸©¡Ë¡¢¡ÖÅÅ¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤º¤Ã¤È³¤±è¤¤¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤ÈÊÂÁö¤â½ÐÍè¤ë¡£Í¼Êë¤ì»þ¤ËÁö¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤·¡¢Ä«¾Æ¤±¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£³«ÊüÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö½©¤Î³¤¤ÈÍ¼Æü¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö½©¤Î¹¾¥ÎÅç¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½©¤ÏÉ¸¹â¤¬¹â¤¤°²¥Î¸Ð¼þÊÕ¤«¤é¥â¥ß¥¸¤ä¥É¥¦¥À¥ó¥Ä¥Ä¥¸¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÚ¡¹¤¬¿§¤Å¤»Ï¤á¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¹ÈÍÕ¤¬¸ÐÈÊ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î»³¤È°²¥Î¸Ð¤Î¹ÈÍÕ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¸ÐÌÌ¤Ë±Ç¤ë¹ÈÍÕ¤âÀä·Ê¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°²¥Î¸Ð¤È¹ÈÍÕ¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏÀä·Ê¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö°²¥Î¸Ð¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ëÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢½©¤ÎÉÙ»Î»³¤Î»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ¹ÈÍÕ¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö°²¥Î¸Ð¤ÎåºÎï¤Ê·Ê´Ñ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅìÂ¦¤Î»°¹ñ»³¤Î¹ÈÍÕ¤¬åºÎï¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Ê¡Åç ¤æ¤
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About NEWS¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï5Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú7°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§¾ÅÆî³¤´ß±è¤¤¹ñÆ»134¹æ¡Ê¹¾¤ÎÅç¡ÁÍÕ»³¡Ë¡¿47É¼³¤´ßÀþ¤Ë±è¤Ã¤Æ²£¿Ü²ì»Ô¤«¤éÂç°ëÄ®¤Þ¤Ç¤ò·ë¤Ö¡Ö¾ÅÆî³¤´ß±è¤¤¹ñÆ»134¹æ¡×¡£¹¾¤ÎÅç¤«¤éÍÕ»³¤Î´Ö¤Ï¡¢¿Íµ¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¹¾¤ÎÅç¤ä¼·Î¤¥öÉÍ¤Î³¤´ß¡¢ºàÌÚºÂ³¤´ß¡¢Í³Èæ¥öÉÍ¤Î¥í¥ó¥°¥Ó¡¼¥Á¡¢¿à»Ò³¤´ß¤Ê¤ÉÈþ¤·¤¤³¤´ß±è¤¤¤ÎÉ÷·Ê¤¬Â³¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö³¤±è¤¤¤ÎÆ»Ï©¤Ê¤Î¤Ç»³¤È³¤¡¢¹¾¥ÎÅçÅÅÅ´¤ÎÀä·Ê¤¬¸«¤ì¤ë¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿»°½Å¸©¡Ë¡¢¡ÖÅÅ¼Ö¤ÇÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤º¤Ã¤È³¤±è¤¤¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢ÅÅ¼Ö¤ÈÊÂÁö¤â½ÐÍè¤ë¡£Í¼Êë¤ì»þ¤ËÁö¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤·¡¢Ä«¾Æ¤±¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¡£³«ÊüÅª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö½©¤Î³¤¤ÈÍ¼Æü¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥¤¥Ö¤·¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö½©¤Î¹¾¥ÎÅç¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿ËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§°²¥Î¸Ð¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡ÊÈ¢º¬³°ÎØ»³¥ë¡¼¥È¡Ë¡¿75É¼°²¥Î¸Ð¤ÎÀ¾´ß¤ËÏ¢¤Ê¤ëÈ¢º¬³°ÎØ»³¤ÎÎÇÀþ¤òÁö¤ë¡Ö°²¥Î¸Ð¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¡×¡£¥³¡¼¥¹¾å¤Ë¤Ï¡¢Å¸Ë¾Âæ¤ä°²¥Î¸Ð¤ä½Ù²ÏÏÑ¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¿©»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤¬ÅÀºß¤·¡¢ÉÙ»Î»³¤È¸©ÆâºÇÂç¤Î¸Ð¡¦°²¥Î¸Ð¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê·Ê¿§¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥³¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
½©¤ÏÉ¸¹â¤¬¹â¤¤°²¥Î¸Ð¼þÊÕ¤«¤é¥â¥ß¥¸¤ä¥É¥¦¥À¥ó¥Ä¥Ä¥¸¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌÚ¡¹¤¬¿§¤Å¤»Ï¤á¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¹ÈÍÕ¤¬¸ÐÈÊ¤òºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÙ»Î»³¤È°²¥Î¸Ð¤Î¹ÈÍÕ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¸ÐÌÌ¤Ë±Ç¤ë¹ÈÍÕ¤âÀä·Ê¤Ç¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö°²¥Î¸Ð¤È¹ÈÍÕ¤Î¥³¥é¥Ü¤ÏÀä·Ê¤À¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö°²¥Î¸Ð¥¹¥«¥¤¥é¥¤¥ó¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ëÅ¸Ë¾Âæ¤«¤é¤ÎÄ¯¤á¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢½©¤ÎÉÙ»Î»³¤Î»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÉÙ»Î»³¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤Æ¹ÈÍÕ¤òÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¤«¤é¡×¡Ê60Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¡¢¡Ö°²¥Î¸Ð¤ÎåºÎï¤Ê·Ê´Ñ¤Ë²Ã¤¨¤ÆÅìÂ¦¤Î»°¹ñ»³¤Î¹ÈÍÕ¤¬åºÎï¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
Ê¡Åç ¤æ¤
¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¼¹É®Ãæ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¡£»þ¡¹¡¢Å¹ÊÞ¼èºà¤Ê¤É¤Î¥ê¥Ý¡¼¥Èµ»ö¤âÃ´Åö¡£All About¤ª¤è¤ÓAll About NEWS¤Ç¤Î¥é¥¤¥¿¡¼Îò¤Ï5Ç¯¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)