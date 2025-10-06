µÞÁý¤¹¤ë¡Ö¹õ»úÇÑ¶È¡×¤Ï¡Ö°ì²¯ÁíÇÑ¶ÈÍ½È÷·³¼Ò²ñ¡×¤ÎÅþÍè¡©¡¡¡Ö²ñ¼Ò¤Î¼÷Ì¿¤Ï¡í¼ÒÄ¹¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿¡í¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤«¤â¡×
¡ÖÅÝ»º¡×¤¬Ç¯¤Ë1Ëü·ï¤Û¤É¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖµÙ¶È¡¦ÇÑ¶È¡¢²ò»¶¡×¤Ï7Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ú¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï¹õ»ú´ë¶È¤À
¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆü¡¹¡¢¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë·ÐºÑ´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ã£¡¦¹ØÇã¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Îºä¸ý¹§Â§»á¤¬²òÀâ¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë·ÐºÑ¤Îº£¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£º£²ó¤Ï¡ÖÅÝ»º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÅÝ»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÇÑ¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤ª¤Ê¤¸¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈãÈ½¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·ÄÌ¾ï¡¢Î¾¼Ô¤Î°ÕÌ£¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
ÅÝ»º¤ÏË¡Åª½èÍý¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¯¥Ó¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢Ì±»öºÆÀ¸Ë¡¤ä²ñ¼Ò¹¹À¸Ë¡¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÇË»º½èÍý¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤¹¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦ÇÑ¶È¤Ï¡Ö¼«¼çÇÑ¶È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ë¤È¤ª¤ê¡¢»ö¶È·Ñ¾µ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¿´¤¬ÀÞ¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«¤é»ö¶È¤ò¤¿¤¿¤à¤³¤È¤À¡£·Ð±Ä¼Ô¤¬·ò¹¯ÌäÂê¤«¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î·Ð±Ä¤ÏÆñ¤·¤¤¤ÈÃÇÇ°¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾×·âÅª¤Ê¿ô»ú¤¬½Ð¤¿¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤¬È¯É½¤·¤¿2025Ç¯1¡Á8·î¤ÎµÙÇÑ¶È¡¦²ò»¶·ï¿ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È4Ëü7087·ï¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÇ¯´Ö7Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ìó7Ëü¿Í¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬»ö¶È¤òÄü¤á¤ë¤ï¤±¤À¡£·«¤êÊÖ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÅÝ»º¤Î¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÝ»º¤Ï¤ª¤½¤é¤¯Ç¯´Ö1Ëü·ï¤Û¤É¤À¤í¤¦¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ÇÑ¶È¤ÎÌóÈ¾¿ô¤Ï¹õ»ú¤Ê¤Î¤À¡£»ö¶È¤¬¹õ»ú¤Ê¤é¤Ð¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤Ï»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëÍ¾ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡Ö±ßËþ¤ÊÇÑ¶È¡×¡Ö¤¢¤¤é¤áÇÑ¶È¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤¿¡£Åª³Î¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÇÑ¶È¤ò·è¤á¤¿·Ð±Ä¼Ô¤Ï70Âå¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤Ï80Âå¡£¿ÍÀ¸¤È»ö¶È¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤³¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤ÊÏÃ¤ò¤ªµö¤·¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£»ä¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤òÀ¸¶È¡Ê¤Ê¤ê¤ï¤¤¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¶È¤Ë¤ÏÆÈÎ©¤·¤¿¸Ä¿Í¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬Â¿¤¤¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤Ïº¤¤Ã¤¿¤Ê¡£¥³¥ó¥µ¥ë¤ËÍê¤â¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤Ö¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡£¤À¤«¤éÃæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤â¡¢ÃíÊ¸¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ÆÈÎ©¤·¤ÆÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤ÉÉÔ²ÄÇ½¤À¡£
»ä¤Ê¤ó¤ÆÂç´ë¶È¤«¤é°ÍÍê¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤Ï¤ä´ñÀ×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ëè·î10Ëü±ß¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¸õÊä¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¼ÂºÝ¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÃÇÇ°¤¹¤ë¤Ò¤È¤Ð¤«¤ê¤À¡£»ä¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤·¤Æ5Ç¯¤¿¤Ã¤Æ²ñ¼Ò°÷¤ËÌá¤ë¤Ò¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¥É¥ÖÈÄ±Ä¶È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤Î¼ý±×¤¬¤Ê¤ó¤È¤«100Ëü±ß¡£À¸³èÈñ¤¬300Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤È¤¹¤ë¤È¡¢5Ç¯¤Ç1000Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤ÎÃßºâ¤ò»È¤¤²Ì¤¿¤·¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¸Â³¦¤¬¤¯¤ë¡£
¶öÁ³¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¤Î»ñ³Ê¹¹¿·¤Ï5Ç¯¤´¤È¤À¡£¤½¤ì¤â5Ç¯¤Ç¤ä¤á¤ë¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤¤Û¤ÉÈ¾¿ô¤¬¹õ»ú¤ÇÇÑ¶È¤È½ñ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð»Ä¤ê¤ÏÀÖ»ú¤«¡¢Íø±×¤¬¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤é¤ì¤º¤ËÇÑ¶È¡£²ÃÎð¤È¤È¤â¤ËÇÑ¶È¤òÁª¤Ö¤Ò¤È¤âÂ¿¤¤¤·¡¢²ñ¼Ò°÷¤ò¼¤á¤ÆÆÈÎ©¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ö¤ó¡¢¤½¤ê¤ãÇÑ¶È¤Î¿ô¤âÁý¤¨¤ë¤ï¤±¤À¡£
°ì²¯Áí³èÌö¼Ò²ñ¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡Ö°ì²¯ÁíÇÑ¶ÈÍ½È÷·³¡×¼Ò²ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤È¤â¤¤¤¦¤¬¡¢¤â¤·²ñ¼Ò¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¼÷Ì¿¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤"¼ÒÄ¹¤Î·ò¹¯¼÷Ì¿"¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤é·ò¹¯·Ð±Ä¡Ê½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æ¤â¡¢·ë¶É¤Ï¼ÒÄ¹¸Ä¿Í¤Î·ò¹¯¤·¤À¤¤¤È¤¤¤¦¥ß¤â¥Õ¥¿¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤À¡£
»ñ¶â·«¤ê¤ÇÌ²¤ì¤º¡¢±Ä¶È¤ËËÛÁö¤·¡¢¿Í»ö¤Ëº¤¤ê¡¢Â¿Ë»¤¹¤®¤Æ¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤¹¤é¼õ¤±¤Ê¤¤¼ÒÄ¹¤â¤¤¤ë¡£·è»»½ñ¤Ë·Ð±Ä¼Ô¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ½ñ¤òÅºÉÕ¤¹¤ëµÁÌ³¤¬¤¢¤ì¤Ð¼«³ÐÅª¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡£