¡Ö¸ºÂ®¤·¤Ê¤¤¤ÇÀµÌÌ¤«¤é¥Ðー¥ó¤Ã¤Æ¡×Í·Í÷Á¥¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ ¾èµÒ¾è°÷¹ç¤ï¤»¤Æ15¿Í¤±¤¬¡áÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ¹Á
10·î5Æü¸á¸å¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î¾ÂÄÅ¹Á¤ÇÍ·Í÷Á¥¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾èµÒ¤È¾è°÷¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ15¿Í¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5Æü¸á¸å3»þÈ¾º¢¡¢¾ÂÄÅ»Ô¤ÎÀéÄ»´Ñ¸÷µ¥Á¥¤Î½¾¶È°÷¤«¤é¡ÖÍ·Í÷Á¥¡Ø¤Á¤É¤ê¡Ù¤¬¾ÂÄÅ¹ÁÆâ¤ÇÁ¥¼ó¤¬´ßÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¡×¤È³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÌÜ·â¼Ô¡ä¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë½¾¶È°÷¤¬¡Ø¤ªー¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤Õ¤Ã¤È¸«¤¿¤é¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ºÂ®¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¥Ðー¥ó¤Ã¤Æ¡×
¡ãÌÜ·â¼Ô¡ä¡ÖÍè¤¿»þ¤Ë¤Ï1¿Í¤º¤Ä¤±¤¬¿Í¤¬¹ß¤í¤µ¤ì¤Æ¥·ー¥È¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¿²¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
À¶¿å³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Í·Í÷Á¥¤Ë¤Ï¡¢¾è°÷¤È¾èµÒ¹ç¤ï¤»¤Æ40¿Í¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸Î¤Ë¤è¤ê¾èµÒ14¿Í¤È¾è°÷1¿Í¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ15¿Í¤¬Á¥Æâ¤Î³¬ÃÊ¤«¤éÍî¤Á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤âÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í·Í÷Á¥¤ÏÁ¥¼ó¤¬´ßÊÉ¤Î¹â¤µ¤Ç²õ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á¥¤Ï´ßÊÉ¤Ë¿¿¤ÃÄ¾¤°ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÉô¤¬¡¢»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£