Åìµþ»Ô¾ì¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡Ë
¥é¥ó¥É±ß
½ªÃÍ8.56¡¡¹âÃÍ8.57¡¡°ÂÃÍ8.50
8.66¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
8.61¡¡Äñ¹³2
8.59¡¡Äñ¹³1
8.54¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
8.52¡¡»Ù»ý1
8.47¡¡»Ù»ý2
8.45¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¥É¥ë±ß
½ªÃÍ114.43¡¡¹âÃÍ114.54¡¡°ÂÃÍ114.14
115.00¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
114.77¡¡Äñ¹³2
114.60¡¡Äñ¹³1
114.37¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
114.20¡¡»Ù»ý1
113.97¡¡»Ù»ý2
113.80¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¹á¹Á¥É¥ë±ß
¹âÃÍ3.54¡¡°ÂÃÍ3.53¡¡½ªÃÍ3.54
19.08¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
19.04¡¡Äñ¹³2
18.99¡¡Äñ¹³1
18.95¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
18.90¡¡»Ù»ý1
18.86¡¡»Ù»ý2
18.81¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
¥È¥ë¥³¥ê¥é±ß
¹âÃÍ3.54¡¡°ÂÃÍ3.53¡¡½ªÃÍ3.54
3.55¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯
3.55¡¡Äñ¹³2
3.54¡¡Äñ¹³1
3.54¡¡¥Ô¥Ü¥Ã¥È
3.53¡¡»Ù»ý1
3.53¡¡»Ù»ý2
3.52¡¡¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯
