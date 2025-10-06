NZÃæ¶äÁíºÛ¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¾å¾º¤â¥³¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï°ú¤Â³¤Äã²¼¤È¸«¤Æ¤¤¤ë
NZÃæ¶äÁíºÛ¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ì¾å¾º¤â¥³¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï°ú¤Â³¤Äã²¼¤È¸«¤Æ¤¤¤ë
NZÃæ¶ä¤Î¥Ûー¥¯¥¹¥ÓーÁíºÛ¤Ï¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤È²È·×¡¦´ë¶È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢NZÃæ¶ä¤Ï¥³¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï°ú¤Â³¤Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬Ãæ´üÅª¤Ë¤ÏÃæ¶äÌÜÉ¸ÈÏ°Ï1-3%¤ÎÃæ´ÖÅÀ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
NZÃæ¶ä¤Î¥Ûー¥¯¥¹¥ÓーÁíºÛ¤Ï¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤È²È·×¡¦´ë¶È¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì´üÂÔ¤¬¾å¾º¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢NZÃæ¶ä¤Ï¥³¥¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï°ú¤Â³¤Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤¬Ãæ´üÅª¤Ë¤ÏÃæ¶äÌÜÉ¸ÈÏ°Ï1-3%¤ÎÃæ´ÖÅÀ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£