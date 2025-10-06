¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÇÔÂà´íµ¡¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¼ººö¤«¤éºÇÂ¿¾¡ÏÓ¥Õ¥ê¡¼¥ÉÊø¤ì¤ë¡Ä2»î¹çÏ¢Â³2·å¼ºÅÀ¤ÎÅê²õ
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡¡Âè2Àï¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹ 7¡½13 ¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ê2025Ç¯10·î5Æü¡¡¥È¥í¥ó¥È¡Ë
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°Âè4¥·¡¼¥É¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï2»î¹çÏ¢Â³2·å¼ºÅÀ¤ÇÂè1¥·¡¼¥É¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÏ¢ÇÔ¤·¡¢¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Âè3Àï¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡2²ó¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º5ÈÖ¡¦¥Ð¡¼¥·¥ç¤Î±¦ÍãÀþ¤Ø¤ÎÂÇµå¤ò¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬¥Õ¥¡¡¼¥ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¸å°ï¤¹¤ë¥¨¥é¡¼¡£Ìµ»à»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿º£µ¨MLBºÇÂ¿19¾¡º¸ÏÓ¤ÎÀèÈ¯¥Õ¥ê¡¼¥É¤¬¡¢6ÈÖ¡¦¥¯¥ì¥á¥ó¥È¤ËÀèÀ©2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ï3²ó¤Ë¤â3ÅÀ¤ò¼º¤¤¡¢4²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹ßÈÄ¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿2ÈÖ¼ê¡¦¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¤¬3ÈÖ¡¦¥²¥ì¥í¤ËËþÎÝÃÆ¤òÍá¤Ó¡¢6²ó¤Þ¤Ç¤Ë·×4ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ»î¹ç¤Ï·è¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀèÈ¯¤Î22ºÐ±¦ÏÓ¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¤Ë6²ó1»à¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇÌµÆÀÅÀ¡¢11»°¿¶¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÄÀÌÛ¡£¥¤¥¨¥µ¥Ù¡¼¥¸¹ßÈÄ¸å¤Ë3ÈÖ¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î2¥é¥ó¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢7²ó¤Ë¤Ï6°ÂÂÇ¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤Æ5ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Î¼ºÅÀ¤¬Âç¤¤¹¤®¤¿¡£2ÈÖ¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ÈÂÇ·â¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éËÜÎÝÂÇ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡2ÀïÏ¢Â³2·å¼ºÅÀ¤Ç¡¢2Àï·×23¼ºÅÀ¤ÏMLB»Ë¾å¥ï¡¼¥¹¥ÈµÏ¿¡£Âè3Àï¤Ïº£µ¨18¾¡¤Îº¸ÏÓ¥í¥É¥ó¤¬ÀèÈ¯Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£