¡Öº§Ìó¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡Ä¡×¼¡´ü¼ÒÄ¹¤ÎÈà»á¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÏÃ
º£²ó¤Ï¡¢º§ÌóÃæ¤ÎÈà»á¤«¤éÆÍÁ³º§Ìó²ò¾Ã¤ò¹ð¤²¤é¤ì¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤½¤Ã¤±¤Ê¤¯¡¢Á´Á³¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤Èà»á¡Ä
¡Ö¼ÒÆâÎø°¦Ãæ¤Î»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÈà»á¤Ï¶ÐÌ³Àè¤Î²ñ¼Ò¤ÎËÜ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÒÆâ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Ï¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈëÌ©¤Ç¤¹¤¬¤Í¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¤¡¢»ä¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Î½÷»Ò¤¬¡¢»ä¤Î²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÄÆëÀ÷¤Ï»ä¤ÎÈà»á¤ËµÞÀÜ¶á¤·¤Æ¤¢¤»¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤½¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é»ä¤ÎÈà»á¤òÎ¬Ã¥¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Ç¡¢ºÇ¶áÈà»á¤ÎÂÖÅÙ¤¬¤½¤Ã¤±¤Ê¤¯¡¢Á´Á³¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤¿ÍÄÆëÀ÷¤ËÈà»á¤ò¤È¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà»á¤«¤é¡ØÌÀÆü²ñ¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¡¢¤è¤½¤è¤½¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÏ¢Íí¤¬¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍâÆü¡¢Èà»á¤Ï»ä¤Ë²ñ¤¦¤Ê¤ê¡Øº§Ìó¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¤Ë¡Øº§Ìó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ëº§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¯¸À¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÂÎ¸³¼Ô¡§20Âå¡¦½÷À¡¦²ñ¼Ò°÷¡¿²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯7·î¡Ë
¢¦ ¤³¤Î½÷À¤¬´ª°ã¤¤¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤·¡¢Èà»á¤âÍ¾·×¤ÊÉÔ°Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£
¢¨Googirl¤¬ÆÈ¼«¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢½¸¤á¤¿GoogirlÆÉ¼ÔÍÍ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ëµ»ö²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£