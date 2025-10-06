ËÌÌîñ¥ÂÀ¤¬ÅêÆþÄ¾¸å¤Î¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¤Çº£µ¨2ÅÀÌÜ!! ¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ÏÀîÂ¼ÂóÌ´¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯Éüµ¢¤«
¡¡¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤ÎFWËÌÌîñ¥ÂÀ¤¬5Æü¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè9Àá¤Î¥é¥Ô¥É¡¦¥¦¥£¡¼¥óÀï¤Çº£µ¨2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¡¢2-1¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÌî¤Ï¸ø¼°Àï4»î¹çÏ¢Â³¤ÎÅÓÃæ½Ð¾ì¤Ç¡¢1-1¤Î¸åÈ¾8Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÄ¾¸å¤ÎÆ±12Ê¬¡¢ÃæÈ×¤Ë¹ß¤ê¤¿ËÌÌî¤¬Á°Àþ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Î¤ò¸«¤Æ¥´¡¼¥ëÁ°¤Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡£Ì£Êý¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éÁ÷¤Ã¤¿Éâ¤µå¤ÏËÌÌî¤Î±ü¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëFW¥¨¥É¥â¥ó¥É¡¦¥Ù¥¤¥É¥¥¡¼¤Ø·Ò¤¬¤ë¤â¡¢¥Ù¥¤¥É¥¥¡¼¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ËËÌÌî¤¬È¿±þ¤·¡¢º¸Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡ËÌÌî¤Ï³«ËëÀá°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï2-1¤ÇÆ¨¤²¤¤Ã¤Æ2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥ì¥Ã¥Á¥å´ÆÆÄ¤Ïº£·î¡¢6·î¤ËÉ¨¤ÎÉé½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿MFÀîÂ¼ÂóÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤ËÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¥³¥ó¥Ó¤ÎÂÔË¾¤Î¶¦±é¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
