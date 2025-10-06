wapiti¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÜÅìÌ¾ºå¡õÂæÏÑ¤Ç¤Î½éÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼·èÄê
º£Ç¯8·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿wapiti¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¤ò10·î24Æü(¶â)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Àè½µ10·î4Æü(ÅÚ)¤ËSHIBUYA PLEASURE PLEASURE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ãwapiti live 2025 -The First-¡ä¤Ï¥Á¥±¥Ã¥ÈÂ¨Æü´°Çä¤Î¤¦¤¨ÂçÀ®¸ù¤È¤Ê¤Ã¤¿wapiti¡£
¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¤Ï¡¢ËÜÅö¤ÎÀ¼¤ò½Ð¤»¤º¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ë¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢µ¶¤ê¤Î²¾ÌÌ¤ò³°¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò²òÊü¤·¤¿Àè¤Ë¤¢¤ë´õË¾¤ò²Î¤¦¡£Á°ºî¡Ö¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡×¤ÎÁÖ¤ä¤«¤µ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Æâ¤ËÈë¤á¤¿¾ðÇ®¤¬¹Ó¡¹¤·¤¯Ê®¤½Ð¤¹¡¢½Å¸ü¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï²è²È¤Î¾®ÎÓÉñ¹á¤¬Ã´Åö¡£¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤¿²¾ÌÌ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤«¤éÍ¯¤¾å¤¬¤ë±ê¤È¤È¤â¤ËËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤È¤·¤ÆÌÜ³Ð¤á¤Æ¤¤¤¯½Ö´Ö¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¤ò¸þ¤¤¤¿É½¾ð¤äº¹¤·½Ð¤·¤¿¼ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÈÌ¿¤ò¤«¤¶¤»¡É ¤È¤¤¤¦²Î»ì¤ËÄÌ¤¸¤ë¡¢¶¯¤¤´õË¾¤Î°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³¨¤Î¶ñ¤Ç¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¼Á´¶¤ä±ü¹Ô¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤éÁ´¤Æ¤«¤é´¶¤¸¤ë²¹ÅÙ´¶¤¬¡¢Æ±¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ìËç³¨¤Ë½É¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¸ø³«¤Ï¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Æü¤Ç¤¢¤ë10·î24Æü(¶â)AM0»þ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤µ¤é¤ËÍè½Õ¡¢ÅìÌ¾ºå¤ª¤è¤ÓÂæÏÑ¤ò¤á¤°¤ë¥Ä¥¢¡¼¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤¿¡£º£²ó¤¬wapiti¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤·¤³¤Ë½ÀÆð¤ÊÂ¿ÍÍÀ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëwapiti¤¬¡¢Áá¤¯¤âÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢Å¸³«¤Ø¤È³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡£ÂæÏÑ¸ø±é¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÅìÌ¾ºå¸ø±é¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëºÇÂ®Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅöÁª¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢³Æ¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ë¤ÆµÇ°¤È¤Ê¤ëÆÃÅµ¤òÇÛÉÛÍ½Äê¤À¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¡£
¢£Vo.¿¥ÅÄ¥³¥á¥ó¥È
¤¤¤Ä¤âwapiti¤Î²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£ºî¤Ï¸½Âå¤ÇÀ¸¤¤ë²æ¡¹¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½ÂåÉÂ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤´ÖÂÎ¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í´Ö¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¼«Ê¬¤òµ¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê²¾ÌÌ¤òÈï¤Ã¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥é¥¤¥ÖÃæ¤Ë¤Õ¤ÈÉâ¤«¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤Ë¡¢³Ú¤·¤µ¤äÈë¤á¤¿»×¤¤¤ò²òÊü¤Ç¤¤ë¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¼«Ê¬²òÊü¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£Major 2nd digital single¡Ö¤â¤Î¤Î¤±¡×
2025Ç¯10·î24Æü(¶â)ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://lnk.to/wapiti_MONONOKE
¢£¡ã wapiti Live Tour 2026 (²¾)¡ä
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯3·î27Æü(¶â)
²ñ¾ì¡¡¡§Âçºå Çß⽥Shangri-La
»þ´Ö¡¡¡§³«¾ì18:00¡¿³«±é18:30
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯4·î3Æü(¶â)
²ñ¾ì¡¡¡§°¦ÃÎ ell. FITS ALL¡¡
»þ´Ö¡¡¡§³«¾ì18:00¡¿³«±é18:30
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯4·î5Æü(Æü)
²ñ¾ì¡¡¡§Åìµþ Veats Shibuya¡¡
»þ´Ö¡¡¡§³«¾ì:17:00/³«±é:17:30
¸ø±éÆü¡§2026Ç¯4·î²¼½Ü
²ñ¾ì¡¡¡§ÂæÏÑ
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê(ÀÇ¹þ):3,900 ±ß(¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ)
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ(ÃêÁª):¡Á10·î13Æü(·î¡¦½Ë)23»þ59Ê¬
¥Á¥±¥Ã¥È¿½¤·¹þ¤ß URL: https://w.pia.jp/t/wapiti26-of/
