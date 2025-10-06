³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú´ó¤êÁ°¡Û¡¡¥®¥ã¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç+2¦Ò¿å½à¤òÂª¤¨¤ë²ÄÇ½À
Âçºå12·î¸Â¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡46080¡¡+140 ¡Ê+0.30¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3155.5¡¡+18.0 ¡Ê+0.57¡ó¡Ë
¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡46025¡¡+85
¡ÊÃí¡§¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢CME¤ÏÂçºå¤ÎÆüÃæ½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡3Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢NY¥À¥¦¡¢ S¡õP500¤¬¾å¾º¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï²¼Íî¤·¤¿¡£9·î¤ÎÊÆISMÈóÀ½Â¤¶È·Ê¶·´¶»Ø¿ô¤¬50.0¤È»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤è¤ëÄÉ²ÃÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬°ú¤Â³¤Áê¾ì¤ò»Ù¤¨¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë½ÐÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥·¥Ö³ô¤Ê¤É¤¬Çã¤ï¤ì¡¢³ä¹â´¶¤Î¤¢¤ë¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬²¼¤²¤ë½Û´ÄÊª¿§¤ÎÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£NY¥À¥¦¤Î¾å¤²Éý¤Ï°ì»þ500¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¡¢4Ëü7000¥É¥ë¤Ë¾è¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡S¡õP500¶È¼ïÊÌ»Ø¿ô¤Ï¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡´ï¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢¸ø±×»ö¶È¡¢°åÌôÉÊ¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¾å¾º¤·¤¿È¾ÌÌ¡¢¼«Æ°¼Ö¡¦Æ±ÉôÉÊ¡¢¾®Çä¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼å¤¤¡£NY¥À¥¦¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Ø¥ë¥¹¡¦¥°¥ëー¥× ¡¢¥È¥é¥Ù¥éー¥º ¡¢¥¥ã¥¿¥Ô¥éー ¡¢¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó ¡¢¥´ー¥ë¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥× ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ê¥¤¥ ¡¢¥¢¥Þ¥¾¥ó¡¦¥É¥Ã¥È¡¦¥³¥à ¡¢¥Ï¥Í¥¦¥§¥ë¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤¬ÆðÄ´¡£
¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤ÎÀ¶»»ÃÍ¤ÏÂçºåÈæ85±ß¹â¤Î4Ëü6025±ß¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê12·î¸Â¡Ë¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆüÃæÈæ50±ß¹â¤Î4Ëü5990±ß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë4Ëü6160±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï4Ëü5950±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¤¿¤¬¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î¼è°ú³«»Ï¸å¤Ë¥í¥ó¥°¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢4Ëü6220±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï4Ëü5900±ß¤È²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¤¬½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÀÚ¤êÊÖ¤·¡¢4Ëü6080±ß¤Ç¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥®¥ã¥Ã¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬4ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï±ß¤¬ÂÐ¥É¥ë¤ÇµÞÍî¤·¡¢1¥É¥ë¡á149±ßÁ°È¾¤ÈÂç¤¤¯±ß°Â¤Ë¿¶¤ì¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤Ø¤Î»×ÏÇ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥í¥ó¥°Í¥Àª¤ÎÁê¾ìÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏÁ°½µËö¤ÎÂçÉý¤Ê¾å¾º¤Ë¤è¤ê¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¤òÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤±¤Æ¤¤¿¡£+1¦Ò¡Ê4Ëü5460±ß¡Ë¤È+2¦Ò¡Ê4Ëü6720±ß¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ì¥ó¥¸¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£+2¦Ò¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï²áÇ®´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤Î¤Î¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤ÎÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ë±è¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤À¡£¥®¥ã¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸·¿ETF¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥Ø¥Ã¥¸ÂÐ±þ¤ÎÆ°¤¤â°Õ¼±¤µ¤ì¤è¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î4Ëü6000±ß¤«¤é4Ëü7000±ß¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ì¤ÐÁÛÄê°Ê¾å¤ËÊÆ·ÐºÑ³èÆ°¤ò²¡¤·²¼¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£¤Ê¤ª¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï8Æü¤ËÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ÊFOMC¡ËµÄ»öÍ×»Ý¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢9Æü¤Ë¤Ï¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡ËµÄÄ¹¤ÎÈ¯¸Àµ¡²ñ¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡3Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï16.65¡Ê2Æü¤Ï16.63¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£Àè½µ¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ³ô¼çÆ³¤Î¾å¾º¤Ç¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÊÆÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î°ìÉôÊÄº¿¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤«¤é¤«¡¢VIX»Ø¿ô¤Ï5ÆüÂ³¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ü¥È¥à·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢»Ô¾ì¿´Íý¤ò¤ä¤ä¿À·Ð¼Á¤Ë¤µ¤»¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Àè½µËö¤ÎNTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.64ÇÜ¡Ê2Æü¤Ï14.56ÇÜ¡Ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£»Ø¿ô¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÂç¤¤¤ÃÍ¤¬¤µ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ë»ñ¶â¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÁêÂÐÅª¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ·¿Í¥°Ì¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½µ¸åÈ¾¤Î¾å¾º¤Ç+2¦Ò¡Ê14.69ÇÜ¡Ë¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óNT¥í¥ó¥°¤ò´¬¤Ìá¤¹Æ°¤¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡£
