Àî°æ°ê»Ò¡¡³×¿·Åª¤Ê²»³Ú¤ÎÀ¤³¦¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¼«Á³¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡Ö¼«Á³¤Ç¤·¤«Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¤ÎÀî°æ°ê»Ò¤¬¡¢7Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¼¥ÈÅìµþ¤Ç¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤¦¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡ÖÉ÷²í¡ß¾ðÇ®¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ç¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¤¢¤Õ¤ì¤ë²»³Ú¤òºî¤ê¾å¤²¤ëÀî°æ¤Î¸»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡¡25¼þÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀ¨¤¤Ã»¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢Ä¹¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡×¤ÈÀî°æ¡£¼«¿È¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤â¸À¤¨¤ë²»³ÚÉñÂæ¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î¹â¤Þ¤ê²»³Ú¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç²¿¤«¤òÃµ¤¹Î¹¤ò¤·¤¿¤¤¤È°ÕÍß¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤â¹ñÆâ³°¤òÈô¤Ó²ó¤ëÀî°æ¤À¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡Ö»³¤ÎÉ÷·Ê¤¬¹¥¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÎÐ¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤«¤é¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÀ¥¸ÍÆâ¤ä·Ú°æÂô¤¬Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤È¤«¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤È¤«¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Á³¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ç¤·¤«Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡²»³Ú³èÆ°¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢É½¸½¤Ø¤Î¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤ÇÂÎÎÏ¤ò¾ÃÌ×¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£¤·¤«¤·¡Ö¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê¥Á¥ã¡¼¥¸¤Ç¤¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤ÎÎÏ¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤È¡×¤È¡¢²þ¤á¤ÆÂç¼«Á³¤¬À÷¤ß¤¿ÍÍ»Ò¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËË¬¤ì¤Æºî¶Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤éÀäÂÐ¤ËÉâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç½ñ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢À¤³¦¤ËÂ¤ò±ä¤Ð¤¹¤ÈÊÌ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Í¯¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«»þ´Ö¤Ï¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢³Ú¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Á³¤Ë¿¨¤ì¡¢Æü¡¹¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ëÏÂÍÎ¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ÏÄ°¤¯¿Í¤Ë¿·Á¯¤Ê´¶Æ°¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7Æü¤Î¸ø±é¤Ç¿¥¤ê¤Ê¤¹¤Ï¡ÖÉ÷²í¡×¤È¡Ö¾ðÇ®¡×¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ï¡¢Àî°æ¤¬25Ç¯¤ÎÎ¹¤ÎÃæ¤ÇÆÀ¤Æ¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë±éÁÕ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£