70ºÐÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡¢ËèÆü¡Ö¸á¸å11»þµ¯¾²¡×¡È¾×·â¤ÎÀ¸³è»þ´Ö¡É¤Î¥ï¥±ÌÀ¤«¤¹
ÇÐÍ¥¤Ç²è²È¤ÎÊÒ²¬ÄáÂÀÏº¡Ê70¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£¶Ã¤¤Îµ¯¾²»þ¹ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆüÄáÂÀÏº¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¸æÅÌÄ®¤Î¶¾ÇþÅ¹¤ÇÈÓÅç¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£¤È¤Æ¤â70ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥Ü¥Ç¥£¡¼¤È³°¸«¤Ë¡¢ÈÓÅç¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤«¤É¤ó¤É¤ó¼ãÊÖ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÄáÂÀÏº¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥è¥¬¤Ç¤¹¤è¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤ÈÃ¼Åª¤ËÅú¤¨¤¿¡£
ÄáÂÀÏº¤Ï¥è¥¬¤ò14Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö14Ç¯¡¢1Æü¤âµÙ¤ó¤Ç¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¡ÖºÇ½é¤Ï1¡Á2»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¡Ê¥è¥¬¤Î½¤Îý¤¬¡Ë¤¹¤ó¤À¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Îã¤¨¤Ð¸ÆµÛË¡¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¡¢1Ê¬¶á¤¯¸ÆµÛ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÊÁ´ÂÎ¤Î½¤Îý»þ´Ö¤¬¡Ë¤½¤ì¤¬¤À¤ó¤À¤ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö1»þ´Ö¤¬2»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢3»þ´Ö¤¬4»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¡¤¢¤ì¡©¤È»×¤Ã¤Æ¡ÊÅö½é¡ËÌëÃæ1»þµ¯¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¿¤Ó¤ë¤â¤ó¤Ç¡¢4»þ´Ö5»þ´Ö6»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢ÌëÃæ¤Î1»þ¡Êµ¯¤¡Ë¤¸¤ã¡Ê¥è¥¬¤Î½¤Îý¤Ë¡Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢µÕ»»¤·¤Æ²¶¡¢¡Êµ¯¾²¤¹¤ë¤Î¤¬¸á¸å¤Î¡Ë11»þ¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ê¥è¥¬¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÀ¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£