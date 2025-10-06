¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¾®·ª½Ü¡ß¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡ßÀÖÀ¾¿Î¡ßÃæÂ¼¤æ¤ê¡È»Í²è´Ø·¸¡É¥«¥Ã¥È°ìµó²ò¶Ø¡ª¡¡Áê´Ø¿Þ¤â
¡¡¾®·ª½Ü¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë10·î16ÆüÇÛ¿®³«»Ï¤ÎNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤è¤ê¡¢¾®·ª¡ß¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡ßÀÖÀ¾¿Î¡ßÃæÂ¼¤æ¤ê¤ÎÌð°õ¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡È»Í³Ñ´Ø·¸¡É¥«¥Ã¥È¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áê´Ø¿Þ¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡ßÀÖÀ¾¿Î¤¬µÞÀÜ¶á¤â!? ¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬¸òº¹¤¹¤ë¡ã»Í³Ñ´Ø·¸¥«¥Ã¥È¡ä
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢30¡Á40Âå¤ÎÂç¿Í¤Î½ã°¦¤òÉÁ¤¯¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£¡È¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¡È¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¡¢Îø°¦¤Ë¤ÏÀäË¾Åª¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤ÃË½÷¤ÎÎøÌÏÍÍ¤ò¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ÈÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆü´Ú¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸·ë¤·¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤À¤±¤É°¦¤ª¤·¤¤Âç¿Í¤ÎÎø¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¾®·ª½Ü¡£¤¢¤ëÍýÍ³¤«¤é¿Í¤È°®¼ê¤µ¤¨¸ò¤ï¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·éÊÊ¤ÊÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¸æÁâ»Ê¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦ÁÔÎ¼Ìò¤Ç¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤Î²¦Æ»¥í¥Þ¥³¥áºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡È»ëÀþ¶²ÉÝ¾É¡É¤òÊú¤¨¤ëÅ·ºÍ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Î¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å¡£Âç¹¥¤¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¿´¤ÎÊ¿²º¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ô¥å¥¢¤Ê¥Ï¥Ê¤ò¡¢¾¯½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤Ç²ÄÎù¤ËÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÁÔÎ¼¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤Íý²ò¼Ô¤Ç¤¢¤ëÍ§¿Í¡¦´²¤òÀÖÀ¾¿Î¡¢ÁÔÎ¼¤ÎÍ§¿Í¤ÇÀº¿À²Ê°å¤Ç¤â¤¢¤ë¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤òÃæÂ¼¤æ¤ê¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤Ï¤¿¤¹¡¢¾®·ª±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÁÔÎ¼¤È¡¢¥Ï¥ó¡¦¥Ò¥ç¥¸¥å±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ï¥Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÁÔÎ¼¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤«¤Ä¥Ï¥Ê¤ÎÊÒ»×¤¤¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ëÀÖÀ¾¿Î±é¤¸¤ë¹âÅÄ´²¡¢¤½¤ó¤Ê´²¤¬¾ï¤Ëµ¤¤Ë¤«¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁÔÎ¼¤È¥Ï¥Ê¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ÃæÂ¼¤æ¤ê±é¤¸¤ëÀº¿À²Ê°å¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤È¤Î¡¢¤Þ¤µ¤ËÌð°õ¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¡ÈÂç¿Í¤Î»Í³Ñ´Ø·¸¡É¥«¥Ã¥È¡£
¡¡¿Í¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤ÎÁÔÎ¼¤È¿Í¤ÎÌÜ¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¥Ï¥Ê¤Î2¿Í¤¬¡¢¸«¤Ä¤á¤¢¤¤¿¨¤ì¹ç¤ª¤¦¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤ò»£¤é¤¨¤¿ÍÍ»Ò¤ä¡¢´²¤È¥¢¥¤¥ê¡¼¥ó¤Î¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ìµ÷Î¥´¶¤¬¤â¤É¤«¤·¤¤°ìËç¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿¥Ï¥Ê¤È´²¤Î¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¿°¤¬¿¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÄ¶ÀÜ¶á¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¼Ì¿¿¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤¿Ìð°õ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤µ¤Þ¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ç¤¤¤Æ¤É¤³¤«¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¯¤â¤¢¤ë¡¢¡ÈÂç¿Í¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø¡É¤Î¸½¤ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î4¿Í¤¬¤Ð¤Ã¤¿¤ê¤È½Ð¤¯¤ï¤¹½Ö´Ö¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËÎø¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡ÈÉÔ´ïÍÑ¤ÊÂç¿Í¤¿¤Á¤ÎÎø¡É¤ò·«¤ê¹¤²¤ë»Í¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Áê´Ø¿Þ¤â¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¡£Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥ë¡¦¥½¥Ù¡¼¥ë¡×¤ÇÁÔÎ¼¡¢¥Ï¥Ê¤È°ì½ï¤ËÆ¯¤¯ÀèÇÚ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Ë±üÅÄ±ÍÆó¡¢°ËÆ£Êâ¡¢¤µ¤é¤Ë¸µ¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Ë³á²ê°á»Ò¡¢·ÀÌóÀè¤Î¼ÒÄ¹¤Ë»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÁÔÎ¼¤ÎÉã¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¼êÀ½²Û¥á¡¼¥«¡¼¡ÖÁÐ»ÒÀ½²Û¡×²ñÄ¹¤ò±é¤¸¤¿º´Æ£¹À»Ô¤È¡¢ÁÔÎ¼¤Î¤¤¤È¤³¤Ç±¦ÏÓ¤ò±é¤¸¤ëÀ®ÅÄÎ¿¤é¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¿Ø¤¿¤Á¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤â¸«¤É¤³¤í¡£ÁÔÎ¼¤â¥ë¡¦¥½¥Ù¡¼¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥Ï¥Ê¤¬¡ÈÆ¿Ì¾¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÃ¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÈà½÷¤Î¹Ô¤¯Ëö¤Ï¡½¡£
¡¡Èà¤é¤¬ºÇ¹â¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òºî¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¡È»Å»ö¤Ø¤Î¾ðÇ®¡É¤È¡È²ÈÂ²¤È¤ÎÂÐÎ©¡É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ª»Å»ö¥É¥é¥Þ¡×¤È¤·¤Æ¤â¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡¢ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¥Ô¥å¥¢¤ÊÂç¿Í¤ÎÎøÌÏÍÍ¡£¤É¤Á¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢10·î10Æü¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤ÎÉ½»²Æ»¥Ò¥ë¥º²°³°¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢¤Þ¤¿10·î17Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¶äºÂ¡¢Âçºå¡¢10·î20Æü¤è¤ê°¦ÃÎ¤Ç¤â4¿Í¤Î»Ñ¤òÂª¤¨¤¿²°³°¹¹ð¤òÅ¸³«¡¢¤½¤·¤Æ10·î17Æü¤è¤ê½ÂÃ«¡¢¸¶½É¡¢É½»²Æ»¡¢¿·½É¤ò¡Ö¤È¤¯Îø¡×¥¢¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¶î¤±½ä¤ë¡£
¡¡Netflix¥·¥ê¡¼¥º¡ØÆ¿Ì¾¤ÎÎø¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢Netflix¤Ë¤Æ10·î16Æü¤è¤êÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¡£
