¡ÚGU¿·ºî¡Û¤¬ÂçÍ¥¾¡ーーー¥Ã¡ª ¥¥é¥Ã¤È²Ä°¦¤¤♡¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«ー¥Ç¡×
½©¤é¤·¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëº£¡¢Íê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÁÇºà´¶¤ÇÌ¥¤»¤é¤ì¤ë°ìÃå¡£¤Õ¤ï¤Ã¤È¤·¤¿¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Õ¥§¥¶ー¥Ë¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤é¡¢¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç°ìµ¤¤Ëµ¨Àá´¶¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë½Ü¤Î¶õµ¤¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê½Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥ê¥µー¥Á¤¹¤ëÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¿·ºî¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£½À¤é¤«¤½¤¦¤Ê¼Á´¶¤Ë¥é¥á¤Î¤¤é¤á¤¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿1Ëç¤Ç¡¢Âç¿Í¥³ー¥Ç¤Ë¤â¥Ï¥Þ¤ë¼çÌòµé¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¥é¥á ¡ß ¥Õ¥§¥¶ー¤Î²Ú¤ä¤«¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó
¡ÚGU¡Û¡Ö¥·¥ã¥¤¥Ëー¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥«ー¥Ç¥£¥¬¥óZ¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÖÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤¥Õ¥§¥¶ー¤Ë¥é¥á¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¸÷ÂôÁÇºà¡×¤È¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·ºî¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¡£¾åÉÊ¤Ë¤¤é¤á¤¯¥é¥á»å¤È¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤¬¡¢¥³ー¥ÇÁ´ÂÎ¤Ë½À¤é¤«¤Ê²Ú¤ä¤®¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñー¥ëÄ´¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Û¤É¤è¤¯¾åÉÊ¤Ç¡¢¥×¥Á¥×¥é¤Ê¤¬¤é¹â¸«¤¨¤âÁÀ¤¨¤½¤¦¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥ëー¤Î4¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥«¥éーÁª¤Ó¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¹¥«ー¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ´Å¤á¥³ー¥Ç¤Ë¡ý
¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎManami¤µ¤ó¤Ï¡¢¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ÎÁ°¸å¤òµÕ¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¾Ò²ð¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥«¥éー¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥«ー¥Ç¤Ë¥È¥ì¥ó¥ÁÉ÷¥¹¥«ー¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÀ¶Á¿¤Ê´Å¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Á¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤Ê¥«ー¥Ç¤À¤«¤é¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ü¥È¥à¥¹¤È¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡ý ÁÇºà´¶¤Çµ¨Àá¥àー¥É¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤³¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Á¤ÊÆü¤Î¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
Writer¡§Anne.M