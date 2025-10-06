¡Ö¡È¥é¥ó¥¯¥ë¡É¤òÁõ¹Ã²½¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÃ±½ã¤ÊÏÃ¤«¡© ·³»öÅ¾ÍÑ¤Î¡ÈÆüËÜÅª¤Ê²ÝÂê¡É ËÉ±Ò¾Ê¤Î¹Í¤¨¼¡Âè¡©
¥é¥ó¥¯¥ë¤ò·³ÍÑ¼Ö¤Ë
¡¡NHK¤Ï2025Ç¯9·î27Æü¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤¬·ÚÁõ¹Ãµ¡Æ°¼Ö¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¡¢Ì±À¸ÍÑ¼ÖÎ¾¤òËÉÃÆ²½¡ÊÁõ¹Ã²½¡Ë¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÆ³Æþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎSUV¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×2¼Ö¼ï¤È¡¢¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡ÖD-MAX¡×¡ÊÆüËÜÌ¤È¯Çä¡Ë¤Î·×3¼Ö¼ï¤òÄ´Ã£¤·¤ÆËÉÃÆ²½¤·¡¢2028Ç¯ÅÙ¤ËÉ¾²Á»î¸³¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆü»º¤â¤¢¤ë¤è¡Û¤³¤ì¤¬³¤³°¤Î¡ÖÌ±À¸¼Ö¥Ù¡¼¥¹Áõ¹Ã¼Ö¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡·ÚÁõ¹Ãµ¡Æ°¼Ö¤Ï¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¤ò´Þ¤á¤ì¤Ð1954Î¾¤¬Ä´Ã£¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï¡Ö´é¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ï¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤Áõ¹Ã¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀÎ¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ç¤Ï2001¡ÊÊ¿À®13¡ËÇ¯¤ÎÄ´Ã£³«»Ï¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯»ÍÈ¾À¤µª¤ò·Þ¤¨¡¢¼ç¤ËËÉ¸æÎÏ¤ÎÌÌ¤Ç¡¢¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹ÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ä¶¤ËÅ¬¹ç¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤áËÉ±Ò¾Ê¤Ï2019Ç¯¤«¤é¡¢·ÚÁõ¹Ãµ¡Æ°¼Ö¤ò¸å·Ñ¤¹¤ë¡Ö¾®·¿Áõ¹Ã¼Ö¡×¤ÎÆ³Æþ·×²è¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤ÎÁõ¹Ã¼Ö¤Ï¡¢óÕÌÀ´ü¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿¼ÖÎ¾¤È¡¢³¤³°¤ÎË®¿ÍÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤«¤é¡ÖÍ¢Á÷ËÉ¸î¼Ö¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¡Ö¥Ö¥Ã¥·¥å¥Þ¥¹¥¿¡¼¡×¤ò½ü¤±¤Ð¡¢¹ñÆâ³«È¯ÉÊ¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¾®·¿Áõ¹Ã¼Ö¤â¹ñÆâ³«È¯¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ÚÁõ¹Ãµ¡Æ°¼Ö¤Î³«È¯¤ÈÀ¸»º¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¾®¾¾À½ºî½ê¤¬¡¢Áõ¹Ã¼ÖÎ¾¤Î¿·µ¬³«È¯¡¦À½Â¤»ö¶È¤«¤éÅ±Âà¤·¤¿¤¿¤á¡¢¹ñÆâ³«È¯¤¬»ö¼Â¾åº¤Æñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÉ±Ò¾Ê¤Ï³°¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤¬³«È¯¤·¤¿¼ÖÎ¾¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÄê¤á¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¤Ï2022Ç¯3·î¤Ë¥¿¥ì¥¹¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¡Ö¥Ï¥¦¥±¥¤¡×¡Ê¥Û¡¼¥¯¥¢¥¤¡Ë¤È¡¢¥¹¥¤¥¹¤Î¥â¥ï¡¼¥°¡Ö¥¤¡¼¥°¥ë¡×¤òºÇ½ª¸õÊä¤ËÁªÄê¡£»î¸³¼ÖÎ¾¤òÄ´Ã£¤·¤Æ»î¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£»î¸³ÉÊ¤ÎÄ´Ã£¤Ë¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÁªÄê¤¬»ÅÀÚ¤êÄ¾¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤êÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¤ÈÎ¦¾åËëÎ½´ÆÉô¤¬ÍýÍ³¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¿¿°Õ¤ÏÉ®¼Ô¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ï¥¦¥±¥¤¤È¥¤¡¼¥°¥ë¤Ï²Á³Ê¤¬¹â¤¹¤®¤Æ¡¢ÂçÎÌÄ´Ã£¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤¬Ï³¤ìÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÌ±À¸¼ÖÎ¾¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤È¡ÖD-MAX¡×¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ì±À¸ÍÑ¼ÖÎ¾¤ÎËÉÃÆ²½¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤½¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢ÆÃÃÊÄÁ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³¤³°¤Ç¤ÏÉáÄÌ¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¥É¥¤¥Ä·³¤¬±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë·ÚÁõ¹Ã¼Ö¡Ö¥¨¥Î¥¯¡×¤Ï¡¢¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤ÎÌ±À¸ÍÑÈÆÍÑ»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡ÖG¥¯¥é¥¹¡×¤Î¥É¥¤¥ÄÎ¦·³·¿¡Ö¥¦¥ë¥Õ¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤ÎËÉ±ÒÁõÈ÷Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÌ±À¸ÍÑ»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤òËÉÃÆ²½¤·¤¿·ÚÁõ¹Ã¼Ö¤â¤è¤¯¸«¤«¤±¤Þ¤¹¡£
Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬Æ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ñ¥È¥ê¥¢À½ÁõÎØÁõ¹Ã¼Ö¡Ê¿Í°÷Í¢Á÷·¿¡ËAMV¡Ê¾è¤ê¤â¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬Ä¾ÀÜËÉÃÆ²½¤Þ¤Ç¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¥¨¥Î¥¯¡×¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¤È¡¢ÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤ÎACS¤¬¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥Ù¥ó¥Ä¤«¤é¡ÖG¥¯¥é¥¹¡×¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¤½¤³¤ËAMC¤¬À½Â¤¤·¤¿Áõ¹Ã¥Ü¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿²Ã¹©¤ò²Ã¤¨¤Æ¥É¥¤¥Ä·³¤ËÇ¼Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤â¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤È¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼Ö¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¼ÖÂÎ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤¬À½Â¤¤·¤¿Áõ¹Ã¥Ü¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿·ÚÁõ¹Ã¼Ö¤ÎÆ³Æþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤ÏVIP¡ÊÍ×¿Í¡ËÍÑ¤ÎËÉÃÆ¼ÖÎ¾¤òÀ½Â¤¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢·³ÍÑ¥ì¥Ù¥ë¤ÎËÉÃÆ²½¤ò»Ü¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÎÀ½Â¤·Ð¸³¤Ï¡¢É®¼Ô¡ÊÃÝÆâ ½¤¡§·³»ö¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÉÔ°Â¤¬Ìµ¤¤¤È¸À¤¨¤Ð±³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤¬À½Â¤¤¹¤ëVIPÍÑËÉÃÆ¼ÖÎ¾¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¾¯¿ô¤òÀ¸»º¤¹¤ë¡¢¸À¤ï¤Ð¡Ö¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¡×¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¾®·¿Áõ¹Ã¼Ö¤ÎÄ´Ã£¿ô¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢·ÚÁõ¹Ãµ¡Æ°¼Ö¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÇ¯100Î¾°Ê¾å¤òÄ´Ã£¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆÃ¼ì¼ÖÎ¾¥á¡¼¥«¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ±Ò¾Ê¤Î¼ê¸ü¤¤»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ÇÁ°Àþ¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤È¡©
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¡¦Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ë¤½¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÏÉ®¼Ô¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¯³¦¤ä´±³¦¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤ËÈ¼¤¦Ââ°÷¤ÎÊç½¸Æñ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Î¿ÍÅªµ¬ÌÏ¤ò½Ì¾®¤·¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤ËºÇÁ°Àþ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ò¼çÇ¤Ì³¤È¤¹¤ëÉôÂâ¤È¡¢¼£°Â°Ý»ý¤äºÒ³²ÇÉ¸¯¤Ê¤É¤ò¼çÇ¤Ì³¤È¤¹¤ëÉôÂâ¤Ë¡¢Æó¶ËÊ¬²½¤µ¤»¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤Ï96¼°ÁõÎØÁõ¹Ã¼Ö¤Î¿ô¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÉô¤ÎÉôÂâ¤Ç¤Ï·ÚÁõ¹Ãµ¡Æ°¼Ö¤ò¡¢ºÇÁ°Àþ¤Þ¤ÇÂâ°÷¤òÍ¢Á÷¤¹¤ëÁõ¹ÃÊ¼°÷Í¢Á÷¼Ö¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®·¿Áõ¹Ã¼Ö¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê±¿ÍÑ¤ò¤»¤º¡¢Áõ¹ÃÊ¼°÷Í¢Á÷¼Ö¤ÎÌòÌÜ¤ÏÆ³Æþ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡ÖAMV XP¡×¤Ë°ìÇ¤¤·¤Æ¡¢¼£°Â°Ý»ý¤äºÒ³²ÇÉ¸¯¤Ê¤É¤ò¼çÇ¤Ì³¤È¤¹¤ëÉôÂâ¤ËÇÛÈ÷¤·¡¢·ÚÁõ¹Ãµ¡Æ°¼Ö¤ÎËÜÍè¤ÎÁÛÄêÍÑÅÓ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Äå»¡¤ä·ÙÈ÷¤Ë¤À¤±»ÈÍÑ¤¹¤ë¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ì±À¸ÍÑ¼ÖÎ¾¤òËÉÃÆ²½¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ò¾®·¿Áõ¹Ã¼Ö¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¹çÍýÅª¤Ê¼êË¡¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Åìµþ,
Ë¡Í×,
ºë¶Ì,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
Ê©ÃÅ,
Ä¹Ìî,
°ÖÎîº×,
Áòµ·,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö