¤Ê¤Ç¤·¤³£²Éô¡¦£Æ£Ã¤Õ¤¸¤¶¤¯¤é»³Íü¤¬²÷¾¡¡Ä£±£¹ºÐ£Í£Æ¸ÞÌ£¾®ÃÈ¤¬ºÇÇ¯¾¯¥´¡¼¥ë·è¤á£±Éô¾º³Ê¤«¤«¤ëÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ØÁ°¿Ê
¢¡¥×¥ì¥Ê¥¹¤Ê¤Ç¤·¤³¥ê¡¼¥°£²ÉôÂè£²£°Àá¡¡£Æ£Ã¤Õ¤¸¤¶¤¯¤é»³Íü£²¡½£°¥Ç¥£¥¢¥ô¥©¥í¥Ã¥½¹Åç¡Ê£µÆü¡¦£Ê£É£Ô¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥ó¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Æ£Ã¤Õ¤¸¤¶¤¯¤é»³Íü¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ç¥£¥¢¥ô¥©¥í¥Ã¥½¹Åç¤ò£²¡½£°¤Ç²¼¤·¤¿¡£Á°È¾£±£²Ê¬¡¢£Í£Æ¸ÞÌ£¾®ÃÈ¡Ê£±£¹¡Ë¤¬ÀèÀ©¡£¸åÈ¾£´Ê¬¤Ë¤Ï£Æ£×ÏÆÅÄ¼ÓÌï¡Ê£²£µ¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤¿¡£¸½ºß£´°Ì¤Ç¾¡¤ÁÅÀ¡Ö£³£¶¡×¡££±Éô¤Ø¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë¿Ê¤á¤ë£²°Ì¤Î¥Ð¥Ë¡¼¥º·²ÇÏ£Æ£Ã¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥¿¡¼¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ö£±¡×¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¹ÃÉÜ»Ô½Ð¿È¤Î¸ÞÌ£¤¬¡¢¥Á¡¼¥àºÇÇ¯¾¯¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£Ãæ±û¤ÇÇ´¤Ã¤¿£Í£ÆÃæÂ¼Í§¹á¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¸ÞÌ£¤Ø¤Ä¤Ê¤°¤È±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢ÀèÀ©ÅÀ¡£¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤Ë¡ÖËÜÅö¤Ë¤ä¤Ã¤È·è¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤«¤é¤â¡¢¤ä¤Ã¤È¤À¤Í¡¢¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢£Æ£×ÏÆÅÄ¤À¡£¸åÈ¾¤«¤éÅêÆþ¤µ¤ì¤¿£Æ£×»³ËÜºÚºùÈþ¡Ê£³£´¡Ë¤«¤é¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡££Ç£Ë¤È¤Î£±ÂÐ£±¤òÀ©¤·¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ø¤ÈÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤±¤¬¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Æ¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬·è¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Éô¾º³Ê¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë¤Ï¡¢Ãå¼Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄ¸ýÍ§µ×´ÆÆÄ¡Ê£³£²¡Ë¤Ï¡ÖËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£µ»½Ñ¤äÀï½Ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤Î¶¯¤µ¤âÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¼¡Àá£±£²Æü¤Ï¡¢¼ó°Ì¤Î£Ö£Ï£Î£Ä£Ó»Ô¸¶£Æ£Ã¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¤ËÄ©¤à¡£