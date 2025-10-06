K¥Õ¡¼¥ÉÀûÉ÷¤Ë¾è¤ê¡¢´Ú¹ñ´ë¶È¤¬¡Ö¿©ÉÊ¶È³¦¤ÎCES¡×¥¢¥Ì¡¼¥¬¤ËÁí½ÐÆ°
´Ú¹ñ¤Î¿©ÉÊ´ë¶È¤¬À¤³¦ºÇÂç¤Î¿©ÉÊÇîÍ÷²ñ¡Ö¥¢¥Ì¡¼¥¬¡ÊANUGA¡Ë2025¡×¤ËÁí½ÐÆ°¤¹¤ë¡£¡Ö¿©ÉÊ¶È³¦¤ÎCES¡Ê¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¦¥·¥ç¡¼¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤ÎÇîÍ÷²ñ¤Ï¡¢10·î4¡Á8Æü¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥±¥ë¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£2Æü¡¢´Ú¹ñ¿©ÉÊ¶È³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÇîÍ÷²ñ¤Ë¤ÏÇÀ¿´¡Ê¥Î¥ó¥·¥à¡Ë¡¦Åì±ó¡Ê¥É¥ó¥¦¥©¥ó¡Ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Âç¾Ý¡Ê¥Ç¥µ¥ó¡Ë¡¦¥í¥Ã¥Æ¥¦¥§¥ë¥Õ¡¼¥É¡¦»°ÍÜ¡Ê¥µ¥à¥ä¥ó¡Ë¿©ÉÊ¡¦¥×¥ë¥à¥¦¥©¥ó¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×¿©ÉÊ´ë¶È¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
ÇîÍ÷²ñ¤Ë¤ÏÀ¤³¦118¥«¹ñ¡¢Ìó8000¼Ò¤¬»²²Ã¤·¡¢¿©ÉÊ¡¦Î®ÄÌ¶È³¦¤Î´Ø·¸¼Ô15Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£ÆÃ¤Ëº£Ç¯¤Ï´Ú¹ñ¤¬½é¤á¤Æ¥¢¥Ì¡¼¥¬¤Î¼çÉÐ¹ñ¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢K¥Õ¡¼¥É´ØÏ¢¤Î¥Ö¡¼¥¹¤¬Å¸¼¨¾ì¤ÎÃæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤ÎÇîÍ÷²ñ¤ÇÇÀ¿´¤È¥×¥ë¥à¥¦¥©¥ó¤Ï¡ÖK¥¹¥Ê¥Ã¥¯¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¡£ÇÀ¿´¤Ï¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥óÊ´¿©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ö¡¼¥¹¤ò±¿±Ä¤·¡¢¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥ó¥È¥¥¡¼¥ó¥Ð¡×¤Ê¤É¤Î»î¿©¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¡£¤³¤Î¾ì¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤òÁÀ¤Ã¤¿¿·À½ÉÊ¡Ö¿É¥é¡¼¥á¥ó¥¥à¥ÁßÖ¤áÌÍ¡×¤â½é¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥×¥ë¥à¥¦¥©¥ó¤ÏÆ¦Éå¡¢¥¢¥¸¥¢¥óÌÍÎà¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢¥È¥Ã¥Ý¥Ã¥¡¢¥¥ó¥Ñ¤Ê¤É¤ÎK¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¡¦¥Ó¡¼¥¬¥óÀ½ÉÊ·²¤Ç¥Ö¡¼¥¹¤ò¹½À®¤¹¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ö¶È³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤ë¥×¥ë¥à¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢Íû¹§Î§¡Ê¥¤¡¦¥Ò¥ç¥æ¥ë¡ËµÄÄ¹¤ÈÍû±«Ë±¡Ê¥¤¡¦¥¦¥Ü¥ó¡ËÂåÉ½¤¬º£²ó¤ÎÇîÍ÷²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£¥×¥ë¥à¥¦¥©¥ó¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¤Ë±Ä¶È»öÌ³½ê¤ò³«Àß¤·¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑË¡¿Í¤âÀßÎ©¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
Åì±ó¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖÉ¬Í×¤Ë±þ¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÅ¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£Åì±óF&B¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖÅì±ó¡×¤Ï¡Ö·ò¹¯¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢1´Ì¤ÇÀ®¿Í1ÆüÊ¬¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¿ä¾©ÎÌ¡Ê55¥°¥é¥à¡Ë¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë25¥°¥é¥à¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤ë¡ÖÅì±ó¥Ä¥Ê¡×¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ä¥ó¥Ð¥ó¡×¤«¤é¤Ï¡¢¥È¥Ã¥Ý¥Ã¥¡¢´Ú¹ñ³¤ÂÝ¡¢¥¥à¥Á¡¢Â¨ÀÊ¤´ÈÓ¤Ê¤É¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê´Ú¹ñ¿©ÉÊ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£Åì±óF&B³¤³°¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¤Î¥æ¡¦¥½¥é¡¦¥Ñ¡¼¥ÈÄ¹¤Ï¡ÖK¥Õ¡¼¥É¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤À¤³¦¤Î¿©ÉÊ´Ø·¸¼Ô¤Ë¡¢·ò¹¯Åª¤Ç´Ú¹ñÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤ò¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¿ÀÏÃ¡×¤òÃÛ¤¤¤¿»°ÍÜ¿©ÉÊ¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌÍÀ½ÉÊ¤È¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¥½¡¼¥¹¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¡£Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¡Ö¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥¯¥é¥Ö¡×¤À¡£¥¢¥Ì¡¼¥¬¤Ë½é»²²Ã¤¹¤ë»°ÍÜ¿©ÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¶âÄî½¤¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¡ËÉû²ñÄ¹¤¬Ä¾ÀÜ²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¡£»°ÍÜ¿©ÉÊÂ¦¤Ï¡Ö¥¢¥Ì¡¼¥¬¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢K¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥ë¥À¥Ã¥¯¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¡¢³¤³°ÈÎÏ©¤ò°ìÁØ³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Âç¾Ý¤Ï²¤½£»Ô¾ì¤Ç¤Î¥¥à¥Á¤ÎÂç½°²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¡£¥ß¥·¥å¥é¥ó¥·¥§¥Õ¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥Õ¥§¥é¡¼¥ê»á¤¬²ñ¾ì¤Ç¥¥à¥Á¡¦¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥óÎÁÍý¤Î¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¥ç¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Ó¥ó¥°¥ì¤Ïº£²ó¤ÎÇîÍ÷²ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ»Ô¾ì¤Ë¡Ö¥Ö¥ó¥ª¥µ¥Þ¥ó¥³¡Ê¤¿¤¤¾Æ¤¥¢¥¤¥¹¡Ë¡×¤ò½é¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¥¦¥§¥ë¥Õ¡¼¥É¤Ï¡Ö¥Ú¥Ú¥í¡×¤äÌµÅü¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¼¥í¡×¥·¥ê¡¼¥º¤òÀÑ¶ËÅª¤ËPR¤¹¤ë¡£
´Ú¹ñ¿©ÉÊ»º¶È¶¨²ñ¤ÎËÑ¿ÊÁ±¡Ê¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ó¥½¥ó¡Ë²ñÄ¹¡Ê¥»¥à¥Ô¥çÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÀ¤³¦Åª¤Ê´ÚÎ®¥Ö¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËK¥Õ¡¼¥É¤Î¿Íµ¤¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î»þ´ü¤Ë¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¿©ÉÊÇîÍ÷²ñ¤Ç¼çÉÐ¹ñ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖK¥Õ¡¼¥É¤¬Ã±¤Ê¤ë¾ÃÈñºâ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¤Ä¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÊ¸²½¤È¤·¤ÆÄêÃå¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿¡£